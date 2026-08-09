Time avvia pubblicità ottimizzate per influenzare gli agenti IA

9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Time sperimenta annunci pensati per gli agenti di intelligenza artificiale.

sperimenta annunci pensati per gli agenti di intelligenza artificiale. Le inserzioni usano FAQ sponsorizzate e pagine in formato markdown.

L’obiettivo è aumentare la presenza dei brand nelle risposte dei chatbot.

Il progetto nasce nel contesto della riduzione del traffico web tradizionale.

( Riassunto generato con AI)

Time punta sugli annunci per gli agenti AI

Time ha avviato nelle ultime settimane una sperimentazione pubblicitaria rivolta non direttamente agli utenti, ma agli agenti di intelligenza artificiale che scandagliano il web e alimentano le risposte dei chatbot. La testata statunitense, secondo quanto riportato da Digiday e ripreso da Futurism, intende offrire ai brand contenuti più facilmente leggibili dai sistemi AI, con l’obiettivo di rafforzarne la visibilità nelle risposte generate da piattaforme come ChatGPT.

Il progetto si colloca nel mercato editoriale digitale, dove la diminuzione degli accessi dai motori di ricerca sta spingendo gli editori a cercare nuove fonti di ricavo. Time ritiene che l’evoluzione della ricerca, sempre più mediata da sintesi automatiche, richieda prodotti commerciali progettati anche per i modelli linguistici di grandi dimensioni. La scelta punta quindi a intercettare una platea indiretta: gli utenti che ricevono informazioni dai chatbot senza visitare necessariamente le pagine originali.

Pagine markdown e FAQ sponsorizzate

Lo scorso mese Time ha iniziato a rendere disponibili versioni in markdown delle proprie pagine: documenti testuali semplificati che convivono con le normali pagine destinate ai lettori. Questo formato, privo della complessità dell’HTML tradizionale, può essere elaborato più facilmente dagli agenti automatici durante la raccolta e l’interpretazione delle informazioni.

Accanto a queste versioni, la società sta usando l’intelligenza artificiale per produrre annunci destinati agli agenti, strutturati come FAQ contenenti messaggi e informazioni dei marchi. Secondo Digiday, tali contenuti sono identificati come “sponsored content”. Hanno già aderito, tra gli altri, il servizio bancario online Ally Bank e l’organizzazione non profit Project Management Institute.

Il dato che sostiene la scommessa è significativo per il settore: Time afferma di registrare, nella maggior parte delle giornate, più bot che persone tra chi esplora le sue pagine. Il quadro era stato anticipato anche da Cloudflare, che a giugno aveva rilevato per la prima volta un traffico da agenti AI e bot superiore a quello generato dagli esseri umani. Per l’editore, la trasformazione non riguarda solo la distribuzione delle notizie, ma il modo in cui i brand costruiscono autorevolezza in un ambiente informativo automatizzato.

La scommessa della Generative Engine Optimization

L’iniziativa rientra nella proposta commerciale di Time sulla Generative Engine Optimization, descritta come un’evoluzione della SEO centrata su Google. Jonah Goodhart, cofondatore e amministratore delegato di Mobian, ha spiegato a Digiday: “Forse è più importante influenzare l’agente persino dell’essere umano”, perché un cambiamento nelle risposte di ChatGPT può incidere su un pubblico potenzialmente molto più vasto.

Restano però incerti i risultati. Digiday osserva che le piattaforme tecnologiche potrebbero modificare le regole, penalizzando spam pubblicitario orientato all’AI o pagine per bot diverse da quelle mostrate agli utenti. Il chief operating officer di Time, Mark Howard, ha definito il progetto “nuovissimo” e una possibile prima strada da percorrere.

FAQ

Che cosa sta sperimentando Time?

Sì, Time sta sperimentando annunci ottimizzati per agenti AI, presentati come FAQ con informazioni e messaggi dei brand.

Come vengono rese leggibili le pagine?

Sì, la testata pubblica versioni markdown parallele alle pagine ordinarie, in un formato testuale più semplice da elaborare per gli agenti automatici.

Quali marchi hanno già aderito?

Sì, tra i primi aderenti figurano Ally Bank, servizio bancario online, e Project Management Institute, organizzazione senza scopo di lucro.

Perché Time cerca nuovi modelli pubblicitari?

Sì, la sperimentazione risponde al calo del traffico web attribuito anche alle sintesi AI di Google, che possono ridurre le visite ai siti.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Futurism.