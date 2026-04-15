Home / SPETTACOLI & CINEMA / Nicolò Brigante valuta l’addio immediato al GF Vip dopo crisi

Nicolò Brigante pronto a lasciare il Grande Fratello Vip dopo l’uscita di Blu

Nella Casa del Grande Fratello Vip, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2026, il gieffino siciliano Nicolò Brigante ha annunciato l’intenzione di abbandonare il reality dopo l’eliminazione dell’amica Blu Barbara Prezia. La decisione arriva a poche ore dalla nona puntata del programma condotto da Ilary Blasi, che ha certificato la spaccatura del gruppo tra alleanze, strategie e tensioni crescenti. Il perché di questo possibile ritiro è legato a un patto morale che Brigante aveva stretto con Blu e al crescente disagio nel restare in gioco senza di lei, nonostante i tentativi di colleghi come Antonella Elia e Renato Biancardi di farlo recedere.

In sintesi:

Nicolò Brigante annuncia di voler lasciare il GF Vip dopo l’uscita di Blu Barbara Prezia .

annuncia di voler lasciare il dopo l’uscita di . Il ritiro sarebbe il secondo di questa edizione, dopo quello di GionnyScandal .

. Valigie già pronte: Brigante conferma in notturna la scelta alla produzione e ai coinquilini.

Gli autori tentano di convincerlo, mentre il pubblico social si divide sul suo peso nel gioco.

Il patto con Blu, la notte di crisi e il rischio di nuovo ritiro

La crisi di Nicolò Brigante non nasce all’improvviso. Già nei giorni precedenti alla nona puntata, dopo la nomination congiunta di Blu Barbara Prezia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva confidato a pochi coinquilini che avrebbe lasciato il programma se l’eliminata fosse stata proprio Blu.

In camera, a telecamere accese, Nicolò aveva ribadito alla gieffina: “Se tocca a te, allora esco anche io”, provando poi a parlare in codice per non coinvolgere il pubblico: “Ho deciso così, i miei amici hanno detto di sì… nel caso tu…”. Blu aveva reagito cercando di frenarlo: “Ma sei fuori? Ma va, dai, smettila”.

Quando, in diretta, il televoto ha sancito l’uscita di Blu Barbara Prezia, Brigante è apparso visibilmente provato, consolato da Raoul Dumitras, Renato Biancardi e Raimondo Todaro. Nelle ore successive è arrivata la svolta: in confessionale Nicolò ha comunicato alla produzione la volontà di andare via e, parlando con Antonella Elia, ha dichiarato: “Domani me ne vado. Non ce la faccio più”. Le sue valigie, già pronte a terra, sono il segnale concreto di una decisione meditata più che impulsiva.

L’impatto sul reality e gli scenari aperti per il gioco

Se confermato, l’addio di Nicolò Brigante rappresenterebbe il secondo ritiro ufficiale di questa stagione del Grande Fratello Vip, dopo quello di GionnyScandal. In termini di dinamiche televisive, il 31enne non è mai stato al centro dei principali snodi narrativi del reality: opinioniste e conduttrice lo hanno più volte pungolato, definendo lui, Raoul Dumitras e Renato Biancardi “moscioni”, proprio a indicarne la scarsa centralità nel racconto.

La sua uscita, tuttavia, avrebbe un valore simbolico: evidenzierebbe la fragilità psicologica di alcuni concorrenti rispetto alla pressione del format, oltre a ridurre ulteriormente il numero dei gieffini storici a metà percorso. Resta ora da capire se il confronto in confessionale porterà gli autori a ricomporre la frattura, magari responsabilizzando maggiormente Brigante nel gioco, o se l’ex tronista sceglierà di seguire Blu oltre la porta rossa, lasciando alla produzione l’onere di ridisegnare equilibri e strategie nelle ultime quattro puntate.

FAQ

Nicolò Brigante ha già lasciato ufficialmente il Grande Fratello Vip?

Al momento no, la sua uscita non è ancora stata ufficializzata. La decisione verrà comunicata in puntata o tramite nota di produzione.

Perché Nicolò Brigante vuole abbandonare il GF Vip ora?

La scelta è legata all’eliminazione di Blu Barbara Prezia e a un patto personale, unito a un crescente disagio emotivo nel restare in gioco.

Cosa comporta un ritiro per il regolamento del Grande Fratello Vip?

Sì, il ritiro comporta l’uscita immediata dal gioco, l’azzeramento di ogni chance di vittoria e l’eventuale ricalcolo di nomination e televoti successivi.

Come ha reagito il pubblico social alla decisione di Nicolò Brigante?

I commenti sono divisi: alcuni criticano la sua scarsa incisività nel gioco, altri apprezzano la coerenza verso il legame con Blu.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul GF Vip?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.