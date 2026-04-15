michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Nicolò Brigante valuta l’addio immediato al GF Vip dopo crisi

Nicolò Brigante valuta l’addio immediato al GF Vip dopo crisi

Nicolò Brigante pronto a lasciare il Grande Fratello Vip dopo l’uscita di Blu

Nella Casa del Grande Fratello Vip, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2026, il gieffino siciliano Nicolò Brigante ha annunciato l’intenzione di abbandonare il reality dopo l’eliminazione dell’amica Blu Barbara Prezia. La decisione arriva a poche ore dalla nona puntata del programma condotto da Ilary Blasi, che ha certificato la spaccatura del gruppo tra alleanze, strategie e tensioni crescenti. Il perché di questo possibile ritiro è legato a un patto morale che Brigante aveva stretto con Blu e al crescente disagio nel restare in gioco senza di lei, nonostante i tentativi di colleghi come Antonella Elia e Renato Biancardi di farlo recedere.

In sintesi:

  • Nicolò Brigante annuncia di voler lasciare il GF Vip dopo l’uscita di Blu Barbara Prezia.
  • Il ritiro sarebbe il secondo di questa edizione, dopo quello di GionnyScandal.
  • Valigie già pronte: Brigante conferma in notturna la scelta alla produzione e ai coinquilini.
  • Gli autori tentano di convincerlo, mentre il pubblico social si divide sul suo peso nel gioco.

Il patto con Blu, la notte di crisi e il rischio di nuovo ritiro

La crisi di Nicolò Brigante non nasce all’improvviso. Già nei giorni precedenti alla nona puntata, dopo la nomination congiunta di Blu Barbara Prezia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva confidato a pochi coinquilini che avrebbe lasciato il programma se l’eliminata fosse stata proprio Blu.
In camera, a telecamere accese, Nicolò aveva ribadito alla gieffina: “Se tocca a te, allora esco anche io”, provando poi a parlare in codice per non coinvolgere il pubblico: “Ho deciso così, i miei amici hanno detto di sì… nel caso tu…”. Blu aveva reagito cercando di frenarlo: “Ma sei fuori? Ma va, dai, smettila”.

Quando, in diretta, il televoto ha sancito l’uscita di Blu Barbara Prezia, Brigante è apparso visibilmente provato, consolato da Raoul Dumitras, Renato Biancardi e Raimondo Todaro. Nelle ore successive è arrivata la svolta: in confessionale Nicolò ha comunicato alla produzione la volontà di andare via e, parlando con Antonella Elia, ha dichiarato: “Domani me ne vado. Non ce la faccio più”. Le sue valigie, già pronte a terra, sono il segnale concreto di una decisione meditata più che impulsiva.

L’impatto sul reality e gli scenari aperti per il gioco

Se confermato, l’addio di Nicolò Brigante rappresenterebbe il secondo ritiro ufficiale di questa stagione del Grande Fratello Vip, dopo quello di GionnyScandal. In termini di dinamiche televisive, il 31enne non è mai stato al centro dei principali snodi narrativi del reality: opinioniste e conduttrice lo hanno più volte pungolato, definendo lui, Raoul Dumitras e Renato Biancardi “moscioni”, proprio a indicarne la scarsa centralità nel racconto.

La sua uscita, tuttavia, avrebbe un valore simbolico: evidenzierebbe la fragilità psicologica di alcuni concorrenti rispetto alla pressione del format, oltre a ridurre ulteriormente il numero dei gieffini storici a metà percorso. Resta ora da capire se il confronto in confessionale porterà gli autori a ricomporre la frattura, magari responsabilizzando maggiormente Brigante nel gioco, o se l’ex tronista sceglierà di seguire Blu oltre la porta rossa, lasciando alla produzione l’onere di ridisegnare equilibri e strategie nelle ultime quattro puntate.

FAQ

Nicolò Brigante ha già lasciato ufficialmente il Grande Fratello Vip?

Al momento no, la sua uscita non è ancora stata ufficializzata. La decisione verrà comunicata in puntata o tramite nota di produzione.

Perché Nicolò Brigante vuole abbandonare il GF Vip ora?

La scelta è legata all’eliminazione di Blu Barbara Prezia e a un patto personale, unito a un crescente disagio emotivo nel restare in gioco.

Cosa comporta un ritiro per il regolamento del Grande Fratello Vip?

Sì, il ritiro comporta l’uscita immediata dal gioco, l’azzeramento di ogni chance di vittoria e l’eventuale ricalcolo di nomination e televoti successivi.

Come ha reagito il pubblico social alla decisione di Nicolò Brigante?

I commenti sono divisi: alcuni criticano la sua scarsa incisività nel gioco, altri apprezzano la coerenza verso il legame con Blu.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul GF Vip?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache