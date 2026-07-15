15 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Diffuso il trailer di I Play Rocky, il biopic sull’ascesa di Stallone

La notizia in sintesi

Amazon MGM Studios diffonde il primo trailer di I Play Rocky .

diffonde il primo trailer di . Anthony Ippolito interpreta il giovane Sylvester Stallone .

interpreta il giovane . Il film racconta la battaglia per interpretare personalmente Rocky .

. L’uscita statunitense è fissata al 6 novembre 2026.

(Riassunto generato con AI)

I Play Rocky racconta l’origine di un’icona

Amazon MGM Studios ha diffuso nelle ultime ore il primo trailer di I Play Rocky, biopic diretto da Peter Farrelly sulla nascita di Rocky e sull’ascesa di Sylvester Stallone. Il film, ambientato nella fase in cui l’attore era ancora lontano dalla notorietà, segue la sua ostinazione nel portare a Hollywood una sceneggiatura dedicata a un pugile sconosciuto di Philadelphia.

Al centro della vicenda c’è la richiesta decisiva di Stallone: non limitarsi a vendere il copione, ma interpretare lui stesso Rocky Balboa. Anthony Ippolito assume il ruolo del giovane Stallone, mentre il racconto punta sulla determinazione con cui l’autore affrontò rifiuti e diffidenza per ottenere la sua opportunità.

La distribuzione in alcuni cinema degli Stati Uniti è prevista per il 6 novembre 2026, con una strategia indicata anche in funzione della stagione dei premi. Il progetto ricostruisce quindi il momento in cui una scelta artistica personale trasformò un attore sconosciuto in una figura centrale del cinema popolare.

La scommessa di Stallone e il peso di Rocky

Il trailer mostra un Sylvester Stallone determinato a difendere il proprio posto nel progetto. «Credete in me oppure no?», domanda il personaggio interpretato da Anthony Ippolito, sintetizzando il conflitto fra le aspettative dell’industria e la convinzione dell’autore.

La sinossi ufficiale definisce I Play Rocky come la storia vera della convinzione incrollabile di Stallone: non era destinato soltanto a scrivere Rocky, ma doveva diventare egli stesso Rocky Balboa. È il punto che lega il biopic alla natura dell’opera originale, costruita attorno alla rivincita di un outsider.

Il film del 1976 fu realizzato con un budget inferiore al milione di dollari e divenne uno dei maggiori successi dell’anno. Ottenne dieci candidature agli Oscar, comprese quelle per Stallone come Miglior attore protagonista e per la Migliore sceneggiatura originale. Vinse tre statuette, incluso il premio per il Miglior film.

Quel risultato arrivò davanti a titoli come Taxi Driver, Quinto potere, Tutti gli uomini del presidente e Questa terra è la mia terra. Il successo generò numerosi sequel e, molti anni dopo, lo spin-off Creed, confermando la durata culturale del personaggio.

Anthony Ippolito aveva già interpretato Al Pacino nella miniserie The Offer, dedicata alla complessa realizzazione de Il Padrino. In I Play Rocky recita accanto a Stephan James, scelto per il ruolo di Carl Weathers, l’interprete di Apollo Creed.

Il cast comprende inoltre Matt Dillon, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass, P.J. Byrne, Robert Morgan, Kiki Seto, Saul Stein, Trevor St. John, Erik Palladino e Rob Demery. La sceneggiatura è firmata da Peter Gamble.

Un biopic orientato al percorso, non al mito

Le prime immagini di I Play Rocky erano state presentate agli esercenti al CinemaCon e poi durante un evento privato al Festival di Cannes, dove hanno ottenuto reazioni particolarmente entusiaste. Il film segna il ritorno di Peter Farrelly al dramma dopo le commedie Ricky Stanicky e Balls Up.

L’aspetto distintivo del progetto è il focus sul momento precedente alla consacrazione: non il campione già affermato, ma l’autore che rischia tutto per controllare il destino del proprio personaggio. La futura ricezione dipenderà dalla capacità di tradurre quella tensione in un racconto autonomo.

FAQ

Quando esce I Play Rocky negli Stati Uniti?

Sì, I Play Rocky arriverà in alcuni cinema statunitensi il 6 novembre 2026.

Chi interpreta Sylvester Stallone nel biopic?

Sì, il giovane Sylvester Stallone è interpretato da Anthony Ippolito.

Chi interpreta Carl Weathers nel film?

Sì, Stephan James interpreta Carl Weathers, noto al pubblico come Apollo Creed.

Quanti Oscar vinse Rocky nel 1976?

Sì, Rocky vinse tre Oscar, incluso quello per il Miglior film, dopo dieci candidature.

Su quali fonti è verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Best Movie.