Disney e TikTok portano i video dei fan nel feed Verts di Disney+

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Disney e TikTok portano i video dei fan su Disney+ .

e portano i video dei fan su . Il progetto alimenterà Verts , feed verticale lanciato negli Stati Uniti.

, feed verticale lanciato negli Stati Uniti. I creator autorizzati useranno asset di franchise come Marvel e Star Wars .

e . Il programma pilota partirà negli Stati Uniti nei prossimi mesi.

( Riassunto generato con AI)

Disney e TikTok alleate sui video dei fan

The Walt Disney Company e TikTok hanno stretto un accordo globale per distribuire su Disney+ una selezione di video brevi creati dai fan, utilizzando legalmente scene, personaggi e materiali dei principali franchise del gruppo. L’intesa riguarda Verts, il feed verticale dell’app di streaming lanciato negli Stati Uniti a marzo 2026, e risponde alla necessità di intercettare un pubblico abituato alla fruizione rapida dei contenuti social.

Il programma partirà in forma pilota negli Stati Uniti nei prossimi mesi, per poi estendersi ad altri mercati. I creator che aderiranno potranno pubblicare gli stessi video sia su TikTok sia su Disney+, ottenendo l’accesso ufficiale agli asset di centinaia di film e serie. L’operazione trasforma il feed di Disney da vetrina di estratti interni a spazio editoriale aperto, ma curato, per contenuti nati nell’ecosistema dei creator.

Come funzionerà il programma per i creator

I video selezionati saranno incentrati sulle proprietà intellettuali di Disney, incluse Pixar, Marvel, Star Wars, Toy Story e il Marvel Cinematic Universe. Non si tratta quindi di un trasferimento automatico dell’intero catalogo di TikTok: la programmazione di Verts resterà basata su una scelta editoriale condivisa dalle due aziende.

Il programma congiunto promette ai partecipanti maggiore visibilità, accesso a eventi esclusivi e percorsi di sviluppo professionale. Per i fan, il cambiamento più rilevante è l’autorizzazione a usare clip che in precedenza potevano essere rimosse per rivendicazioni sul copyright. Asad Ayaz, chief marketing and brand officer di Disney, ha dichiarato: “Oggi i fan celebrano le nostre storie in modi completamente nuovi”.

La partnership valorizza una tendenza già misurabile sulle piattaforme: secondo TikTok, lo scorso anno sono stati pubblicati in media 6,5 milioni di post al giorno collegati a cinema e televisione. L’accordo offre dunque a Disney una cornice controllata per trasformare la creatività spontanea dei fan in distribuzione e promozione ufficiale.

La svolta nella strategia digitale di Disney

Verts era nato con sequenze verticali tratte dai titoli di Disney; l’arrivo dei contenuti dei fan amplia il bacino creativo senza spostare il feed fuori da Disney+. Per l’esperto di social media Matt Navarra, “la proprietà dell’attenzione si sta spostando verso i creator”: i grandi studios devono quindi offrire ai fan materiali con cui raccontare e rilanciare i franchise.

La scelta arriva dopo il tramonto dell’ipotesi di collaborazione con OpenAI e il suo generatore video Sora, che avrebbe previsto l’uso del catalogo Disney per contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Nel nuovo accordo non è indicato un divieto esplicito sull’uso di strumenti IA: un elemento che resta da chiarire nella fase operativa.

FAQ

Quando debutta il programma Disney e TikTok?

Sì, il progetto sarà testato negli Stati Uniti nei prossimi mesi, prima di una prevista espansione in altri mercati.

Che cos’è Verts su Disney Plus?

È il feed verticale di Disney+, lanciato nell’app mobile statunitense a marzo 2026 con clip e momenti del catalogo.

Quali franchise potranno usare i creator?

Sì, i creator aderenti avranno accesso ad asset di centinaia di titoli, inclusi Pixar, Marvel e Star Wars.

I video saranno pubblicati su entrambe le piattaforme?

Sì, i contenuti dei creator che scelgono di aderire saranno ospitati contemporaneamente su TikTok e su Disney+.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su BBC News, CronacaPop, Key4biz e The Verge.