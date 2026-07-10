10 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / PayPal estende PYUSD a Polygon per pagamenti e regolamenti aziendali

La notizia in sintesi

PayPal amplia PYUSD con emissione nativa sulla rete Polygon .

amplia con emissione nativa sulla rete . La stablecoin entra nell’ Open Money Stack per pagamenti e regolamenti aziendali.

per pagamenti e regolamenti aziendali. Paxos emette PYUSD con riserve in dollari e supervisione dell’ OCC .

emette PYUSD con riserve in dollari e supervisione dell’ . La sfida ora è trasformare la distribuzione in adozione reale tra imprese.

(Riassunto generato con AI)

PayPal porta PYUSD nativamente su Polygon

PayPal ha esteso nelle ultime ore la presenza della sua stablecoin PYUSD alla blockchain Polygon, dove il token viene ora emesso in modo nativo da Paxos e reso disponibile tramite l’Open Money Stack. La mossa riguarda soprattutto le imprese: l’obiettivo dichiarato è facilitare pagamenti, regolamenti e trasferimenti transfrontalieri con una stablecoin ancorata al dollaro, dentro un’infrastruttura che unisce wallet, rampe fiat, strumenti di compliance e conversione finale in valuta tradizionale.

Secondo quanto riportato dalle fonti, l’integrazione punta a ridurre l’attrito operativo rispetto alla semplice disponibilità via bridge su applicazioni basate su Polygon. In questo modo, PayPal rafforza la strategia su PYUSD non tanto sul fronte del trading crypto, quanto su quello dell’utilità commerciale, in un mercato delle stablecoin dove distribuzione, liquidità e accesso alle reti contano quanto, se non più, del marchio.

Perché Polygon conta nella strategia di PYUSD

L’emissione nativa consente alle aziende che già operano su Polygon di usare PYUSD direttamente sulla rete in cui avvengono le transazioni, senza passaggi tecnici aggiuntivi. Le fonti concordano sul fatto che il token sia stato integrato nell’Open Money Stack, una struttura pensata per accettare fondi, spostare valore oltre confine e incassare in fiat attraverso un’unica integrazione.

Per Marc Boiron, CEO di Polygon Labs, *“A stablecoin is only as useful as the places it can go and what it can do when it gets there”*. Il dirigente ha sottolineato che l’inserimento di PYUSD in questo stack permette alle imprese di incassare, trasferire e convertire fondi con la compliance incorporata. Anche Peter Jonas, Chief Revenue Officer di Paxos, ha ribadito il valore regolamentare dell’operazione, ricordando che PYUSD è emesso sotto una national trust charter supervisionata dall’Office of the Comptroller of the Currency.

https://x.com/0xPolygon/status/2075203788995170521?ref_src=twsrc%5Etfw

Polygon sostiene inoltre di aver già regolato oltre 2,6 trilioni di dollari in pagamenti stablecoin sulla propria rete, dove risultano attive anche società come Revolut e Stripe. In questo contesto, la scelta di PayPal appare come una mossa di distribuzione mirata: inserire PYUSD in flussi di pagamento esistenti per aumentarne l’uso pratico.

La vera sfida resta l’adozione aziendale

Il passaggio su Polygon amplia l’impronta multi-chain di PYUSD, ma non chiude la partita competitiva. Le fonti evidenziano che il mercato resta dominato da USDT e USDC, mentre PYUSD deve ancora dimostrare di poter conquistare volumi ricorrenti presso merchant, fintech e operatori dei pagamenti.

Il vantaggio di PayPal è combinare un brand già radicato nei pagamenti, una rete commerciale esistente e una struttura regolamentata tramite Paxos. Se questa combinazione basterà dipenderà da tre fattori citati implicitamente dalle fonti: semplicità operativa, comfort normativo e capacità di sostenere regolamenti su scala. È su questo terreno, più che sulla sola emissione del token, che si misurerà il prossimo sviluppo di PYUSD.

FAQ

Che cosa cambia per PYUSD su Polygon?

Sì, cambia la modalità tecnica: PYUSD è ora emesso nativamente su Polygon, riducendo la dipendenza da soluzioni bridged nelle applicazioni della rete.

A cosa serve l’Open Money Stack?

Sì, serve a unificare pagamenti stablecoin, trasferimenti, conversione in fiat, wallet, rampe d’ingresso e strumenti di compliance in una sola integrazione per le aziende.

Chi emette PYUSD e con quali garanzie?

Sì, Paxos emette PYUSD; le fonti indicano riserve denominate in dollari e una national trust charter supervisionata dall’OCC.

Perché PayPal punta ai pagamenti più che al trading?

Sì, perché la mossa viene presentata come infrastruttura per regolamenti commerciali e pagamenti transfrontalieri, non come espansione orientata principalmente all’attività speculativa crypto.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing e FinanceFeeds.