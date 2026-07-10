10 Luglio 2026

Home / FINTECH / Parlamento europeo approva il quadro dell’euro digitale per ridurre la dipendenza dai circuiti esteri

La notizia in sintesi

Il Parlamento europeo ha approvato il quadro normativo per l’euro digitale.

La nuova moneta elettronica affiancherà il contante, senza sostituirlo.

L’avvio operativo è indicato dal 2029, dopo altri passaggi istituzionali e tecnici.

Obiettivo centrale: ridurre dipendenza dai circuiti di pagamento extraeuropei.

(Riassunto generato con AI)

Via libera al quadro dell’euro digitale

Il Parlamento europeo ha approvato nelle ultime ore il regolamento che definisce la cornice giuridica per l’introduzione dell’euro digitale, una nuova forma di moneta elettronica destinata a essere usata nell’Eurozona. Il via libera non coincide con l’entrata in circolazione immediata, ma apre il percorso che potrebbe portare la valuta digitale a partire dal 2029, quando saranno chiariti anche gli aspetti tecnologici e completati gli ulteriori passaggi istituzionali.

L’obiettivo dichiarato è affiancare il contante con uno strumento di pagamento europeo, utilizzabile anche tramite portafoglio digitale e pensato per offrire un’alternativa ai circuiti tradizionali. Il tema è diventato centrale per ragioni economiche e strategiche: da un lato la modernizzazione dei pagamenti, dall’altro la riduzione della dipendenza da operatori internazionali, in particolare statunitensi, oggi molto presenti nelle transazioni elettroniche europee.

Il regolamento, secondo quanto riportato, dovrà comunque passare anche dal Consiglio dell’Ue. Solo dopo questo iter e dopo la definizione dei dettagli operativi la nuova moneta potrà essere effettivamente introdotta nei Paesi dell’area euro.

Come funzionerà e perché divide

L’euro digitale è descritto come un equivalente smaterializzato del denaro fisico: un euro digitale varrà quanto un euro in contanti. Ogni cittadino potrà disporre di un portafoglio digitale, accessibile tramite app, da usare per acquisti online, pagamenti nei negozi fisici e trasferimenti di denaro tra privati. Tra gli elementi più rilevanti citati dalle fonti ci sono l’assenza di commissioni per gli utenti, costi ridotti per gli esercenti e la possibilità di utilizzo anche senza internet.

Le fonti sottolineano anche un punto chiave del dibattito pubblico: non si tratta di una criptovaluta come Bitcoin o Ethereum e non è previsto che sostituisca il contante, che continuerà a restare disponibile. Allo stesso tempo, essendo moneta corrente dell’Unione, l’euro digitale dovrà essere accettato dagli esercizi commerciali.

Le resistenze arrivano da due fronti. In politica, parte della destra europea teme una riduzione progressiva del contante o un aumento del controllo sulle transazioni, anche se il regolamento richiama garanzie sulla privacy e l’assenza di tracciamento in linea con la logica del contante. Sul piano economico, preoccupano soprattutto le banche, che temono spostamenti di liquidità dai conti correnti ai portafogli digitali, e i grandi circuiti di pagamento come Mastercard, Visa e PayPal, che vedrebbero crescere un concorrente europeo diretto.

Le conseguenze per mercato e cittadini

Il punto più rilevante non è solo tecnologico, ma geopolitico ed economico. Se entrerà in funzione, l’euro digitale potrebbe rafforzare l’autonomia europea nei pagamenti quotidiani, oggi fortemente legati a infrastrutture private internazionali.

Per i cittadini questo significherebbe avere uno strumento pubblico, digitale e complementare al contante; per il mercato, invece, aprire una nuova fase di concorrenza nei servizi di pagamento. Resta però un nodo decisivo: la fiducia. Privacy, limiti di saldo nei portafogli digitali e semplicità d’uso saranno i fattori che determineranno l’effettiva adozione del progetto nell’Eurozona.

FAQ

Cos’è l’euro digitale?

Sì, è una forma di moneta elettronica europea che affiancherà il contante, con lo stesso valore dell’euro fisico e utilizzo previsto nell’intera Eurozona.

Quando arriverà l’euro digitale?

Sì, secondo le fonti l’entrata in circolazione è prevista dal 2029, dopo la definizione tecnica del sistema e il completamento dell’iter istituzionale europeo.

Sostituirà il contante?

No, le fonti indicano chiaramente che il contante resterà utilizzabile. L’euro digitale è pensato come alternativa complementare, non come sostituzione forzata delle banconote.

Servirà internet per usarlo?

Sì, secondo quanto riportato potrà essere gestito tramite app, ma sarà utilizzabile anche senza internet, con funzioni simili al contante in formato digitale.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e QuiFinanza.