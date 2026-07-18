18 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / FIS aderisce al progetto Glasswing di Anthropic per la cybersicurezza

La notizia in sintesi

FIS entra nel programma difensivo Project Glasswing di Anthropic .

entra nel programma difensivo Project Glasswing di . Il modello Mythos 5 analizzerà vulnerabilità nei sistemi aziendali.

analizzerà vulnerabilità nei sistemi aziendali. L’iniziativa riguarda pagamenti, trasferimenti di denaro e servizi bancari core.

Il progetto resta distinto dall’impiego commerciale degli agenti AI di Anthropic.

Riassunto generato con AI

FIS rafforza la difesa dei sistemi finanziari

FIS, società tecnologica che gestisce piattaforme per pagamenti, trasferimenti di denaro e core banking di migliaia di istituzioni nel mondo, ha aderito a Project Glasswing di Anthropic. L’obiettivo è impiegare il modello di intelligenza artificiale Mythos 5 per individuare vulnerabilità nei propri sistemi software e rafforzare la sicurezza informatica.

Secondo quanto riportato da Fintech Schweiz Digital Finance News – FintechNewsCH, l’adesione avviene attraverso un programma ad accesso controllato rivolto alle organizzazioni che mantengono software considerato fondamentale. Per FIS, la protezione del codice non è soltanto un’esigenza interna: riguarda la continuità di infrastrutture finanziarie utilizzate su scala globale.

Il progetto si inserisce nelle attività difensive dell’azienda e punta a utilizzare l’AI come livello aggiuntivo nel quadro di sicurezza già esistente. La scelta riflette la crescente rilevanza dell’analisi automatizzata del software in settori nei quali un’anomalia può interessare operazioni finanziarie essenziali.

Mythos 5 nel programma ad accesso controllato

Project Glasswing mette a disposizione di soggetti selezionati i modelli avanzati di Anthropic per finalità di cybersecurity difensiva. Nel caso di FIS, il modello Mythos 5 sarà usato per esaminare i sistemi di pagamento e le piattaforme core banking alla ricerca di potenziali vulnerabilità.

La delimitazione del perimetro operativo è rilevante. FIS ha chiarito che questa iniziativa interna di sicurezza è separata dalla propria implementazione commerciale degli agenti AI di Anthropic. In altre parole, l’impiego previsto nel programma riguarda la protezione del software aziendale, non l’offerta commerciale di soluzioni basate sugli agenti.

La distinzione consente di leggere l’operazione come un intervento mirato sulla resilienza tecnologica. FIS gestisce infatti sistemi che supportano funzioni sensibili per il comparto finanziario, dalla compensazione dei pagamenti alla movimentazione di denaro, fino all’operatività bancaria di base.

L’uso di un modello AI all’interno di un accesso controllato non sostituisce l’architettura di sicurezza esistente, ma la affianca. FIS lo presenta esplicitamente come uno strato supplementare, incentrato sulla ricerca preventiva di criticità nel codice e nei sistemi gestiti.

Condivisione delle informazioni e prossime implicazioni

Oltre a Project Glasswing, FIS dichiara di rafforzare la propria postura di sicurezza attraverso la partecipazione al Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) e al Financial Services Sector Coordinating Council. L’azienda indica inoltre la collaborazione regolatoria e la condivisione di intelligence con il settore come componenti continuative della propria strategia.

L’aspetto più significativo è l’integrazione tra analisi AI, cooperazione industriale e confronto con le autorità. Per un operatore che supporta infrastrutture finanziarie globali, l’efficacia della difesa dipende non solo dalla capacità di rilevare vulnerabilità, ma anche dalla circolazione tempestiva di informazioni rilevanti.

La partecipazione di FIS mostra quindi come l’AI avanzata venga collocata, almeno in questo caso, in un processo controllato e complementare alle misure di sicurezza già operative.

FAQ

Che cos’è Project Glasswing?

Sì, è un programma ad accesso controllato di Anthropic che offre modelli AI avanzati per attività di cybersecurity difensiva alle organizzazioni responsabili di software fondamentale.

Quale modello userà FIS?

Sì, FIS utilizzerà il modello AI Mythos 5 di Anthropic per analizzare vulnerabilità nei propri sistemi di pagamento e core banking.

Quali sistemi sono coinvolti nell’iniziativa?

Sì, l’iniziativa riguarda sistemi che compensano pagamenti, movimentano denaro e supportano il core banking per migliaia di istituzioni nel mondo.

Il progetto riguarda gli agenti AI commerciali?

No, FIS precisa che l’attività interna di sicurezza in Project Glasswing è separata dalla sua implementazione commerciale degli agenti AI di Anthropic.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Fintech Schweiz Digital Finance News – FintechNewsCH.