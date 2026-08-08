Estate 2026, quasi un italiano su due rinuncia alle vacanze

8 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Federalberghi : il 48,5% degli italiani non partirà nell’estate 2026.

: il 48,5% degli italiani non partirà nell’estate 2026. Restano a casa 24,2 milioni di persone durante le ferie estive.

La condizione economica familiare è la principale causa della rinuncia.

Over 65 e pensionati raggiungono il 67% di non partenti.

( Riassunto generato con AI)

Estate 2026, cresce la scelta di restare a casa

Federalberghi rileva che nell’estate 2026 quasi un adulto italiano su due, il 48,5%, non farà alcuna vacanza: sono i cosiddetti “stay-cationisti”, persone che trascorrono le ferie nella propria città o abitazione. La stima emerge dalla ricerca realizzata da Tecnè per l’associazione degli albergatori e fotografa un fenomeno nazionale legato soprattutto alle difficoltà economiche delle famiglie.

Ad agosto partiranno 17,5 milioni di italiani e altri 4,7 milioni sceglieranno settembre, ma 24,2 milioni resteranno senza spostarsi durante il periodo estivo. Il termine staycation unisce le parole inglesi stay e vacation e descrive una vacanza vissuta senza viaggio.

La rinuncia non riguarda quindi soltanto le preferenze individuali: i dati indicano una pressione concreta sui budget domestici e, per una parte consistente della popolazione, sulla possibilità stessa di programmare ferie fuori casa.

Le ragioni della rinuncia e il divario generazionale

La situazione economica familiare è il primo motivo indicato dagli intervistati: riguarda il 52,8% di chi non partirà. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, segnalate dal 25,7%, e le ragioni di salute, al 24,5%.

L’aumento dei prezzi pesa sull’11,2% delle rinunce, mentre il 10,4% cita gli impegni lavorativi. Un ulteriore 6,6% non abbandona l’idea della vacanza, ma la rinvia a un altro periodo dell’anno, spostando la domanda turistica oltre i mesi centrali dell’estate.

Il dato più netto riguarda le fasce più anziane: tra over 65 e pensionati la quota di chi rimane a casa per tutta l’estate sale al 67%. Il quadro evidenzia come reddito disponibile, salute e condizioni familiari incidano in modo più marcato proprio sulle categorie potenzialmente più esposte alla rinuncia.

Per il turismo, la crescita degli stay-cationisti non annulla i flussi di agosto e settembre, ma segnala una domanda più selettiva. Le partenze concentrate nei periodi e nelle fasce di popolazione con maggiore capacità di spesa rendono centrali accessibilità economica e destagionalizzazione.

Le proposte per rendere le vacanze più accessibili

Federalberghi indica nel welfare aziendale una possibile leva per sostenere il diritto alle vacanze. L’associazione propone di elevare le soglie di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit oppure di creare una soglia specifica, sul modello dei buoni pasto.

Le imprese turistiche potrebbero contribuire con tariffe agevolate a giugno, settembre e nei periodi di bassa stagione. Per chi non ha un reddito da lavoro dipendente, pensionati inclusi, viene prospettato un sistema di buoni vacanza legati al reddito e utilizzabili nelle strutture convenzionate.

Se applicate, queste misure potrebbero intercettare soprattutto chi oggi rinuncia per ragioni economiche e distribuire meglio le presenze nell’arco dell’anno.

FAQ

Quanti italiani non faranno vacanze estive?

Sì, il 48,5% degli adulti italiani non farà alcuna vacanza nell’estate 2026, secondo la ricerca Tecnè realizzata per Federalberghi.

Quante persone resteranno nella propria città?

Sì, 24,2 milioni di persone trascorreranno le ferie senza spostarsi dalla propria città o dalla propria casa durante il periodo estivo.

Qual è la principale causa della rinuncia?

Sì, la situazione economica familiare è la ragione principale: viene indicata dal 52,8% degli intervistati che rinunciano alla vacanza.

Quali categorie rinunciano più spesso alle vacanze?

Sì, over 65 e pensionati sono le categorie più coinvolte: la quota di chi resta a casa per tutta l’estate raggiunge il 67%.

Come sono stati verificati questi dati?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it e Agenzia ANSA.