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Crans-Montana sostiene il sindaco nella controversia sull’indagine ufficiale sulla sicurezza antincendio

Crans-Montana sostiene il sindaco nella controversia sull’indagine ufficiale sulla sicurezza antincendio

Crans-Montana, il municipio difende il sindaco dopo il rogo di Capodanno

Le autorità comunali di Crans-Montana, in Canton Vallese, hanno preso posizione dopo l’audizione di 11 ore del sindaco Nicolas Féraud davanti agli inquirenti che indagano sul devastante incendio di Capodanno nel bar “Le Constellation”, costato la vita a 41 persone e con 115 feriti.
Il comunicato, pubblicato il 15 aprile 2026 sul sito ufficiale del Comune, ribadisce che dal 2017 il municipio ha accolto tutte le richieste di potenziamento del personale per la sicurezza pubblica e di non aver mai posto limiti di bilancio specifici alla sicurezza.

La presa di posizione mira a rispondere ai dubbi emersi nell’inchiesta su eventuali carenze strutturali nella gestione dei rischi, mentre prosegue il procedimento penale per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo a carico di nove imputati, tra cui i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti.

In sintesi:

  • Il municipio di Crans-Montana si allinea alla linea difensiva del sindaco Nicolas Féraud.
  • Dal 2017 i posti a tempo pieno della sicurezza sono aumentati da 1 a 5 unità.
  • Un audit del 2023 non ha rilevato problemi specifici nei singoli servizi comunali.
  • L’inchiesta sul rogo di Capodanno coinvolge nove indagati per reati colposi.

Nel comunicato, il municipio sottolinea, in linea con quanto affermato dall’avvocato di Nicolas Féraud, Christian Delaloye, che *«dal 2017 il Consiglio comunale ha risposto sistematicamente in modo favorevole a tutte le richieste di aumento di organico presentate dagli ex e dagli attuali responsabili del Dipartimento della sicurezza pubblica, senza eccezioni»*.
Viene inoltre precisato che l’autorità politica *«non ha mai fissato un limite di budget specifico per la sicurezza»*.

Tra il 2017 e il 2024 i posti a tempo pieno nell’unità di sicurezza pubblica sono passati da 1 a 5, rendendo – secondo il Comune – il servizio uno dei più dotati del cantone in rapporto alla dimensione della località turistica.
Dopo tale fase di crescita, fino alla notte del 31 dicembre in cui è avvenuta la tragedia, non risultano ulteriori richieste formali di incremento del personale da parte dei responsabili del settore.

Audit, organici e nuove assunzioni: il contesto amministrativo

Le autorità ricordano che la verifica gestionale del 2023 sulle attività del Comune non era mirata a un singolo servizio, ma aveva l’obiettivo di raccogliere il punto di vista di ogni capo dipartimento a qualche anno dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 2017, delle ex municipalità di Chermignon, Montana, Randogne e Mollens.
Secondo il municipio, *«il rapporto non ha individuato criticità specifiche in alcun dipartimento»* e nessun elemento allarmante sarebbe emerso né dai responsabili interni né dall’autore esterno dell’audit.

Parallelamente, l’Association des Communes de Crans-Montana (ACCM) ha pubblicato due bandi di concorso: uno per un responsabile del personale al 10% e uno per un caporedattore al 50% per la rivista bimestrale L’info, edita con Crans-Montana Tourisme & Congrès.
L’annuncio precisa che la redazione si impegna a raccontare la vita del territorio in modo positivo ma non ingenuo, con attenzione all’informazione corretta e contestualizzata, elemento centrale per la costruzione della fiducia dei residenti e dei visitatori.

Indagine penale e possibili ricadute future per la località alpina

Nicolas Féraud è l’ottavo dei nove indagati a essere interrogato sull’incendio che ha colpito il bar “Le Constellation”, provocando 41 morti e 115 feriti.
Come gli altri imputati, tra cui i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti, deve rispondere di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

L’esito dell’inchiesta avrà effetti rilevanti non solo sui singoli imputati, ma anche sulla futura regolamentazione della sicurezza nei locali pubblici delle stazioni sciistiche svizzere, sulla gestione dei controlli in periodi di grande affluenza turistica e, potenzialmente, sulla definizione di nuovi standard cantonali per organici, audit indipendenti e comunicazione del rischio verso residenti e ospiti internazionali.

FAQ

Qual è la posizione ufficiale del municipio di Crans-Montana sul rogo?

Il municipio sostiene formalmente Nicolas Féraud, rivendicando di avere sempre approvato gli aumenti di personale richiesti per la sicurezza pubblica, senza imporre tetti di spesa specifici.

Di quanto è cresciuto il personale della sicurezza pubblica dal 2017?

È cresciuto in modo significativo: i posti a tempo pieno sono passati da 1 a 5 tra il 2017 e il 2024, rendendo il servizio tra i più dotati del Vallese.

Cosa ha rilevato l’audit del 2023 sulla gestione del Comune?

L’audit, condotto dopo la fusione dei quattro ex Comuni, non ha individuato problemi specifici in singoli dipartimenti né anomalie strutturali segnalate dai capi servizio.

Quali reati vengono contestati agli imputati dell’incendio di Capodanno?

Gli inquirenti ipotizzano omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo nei confronti di nove persone, inclusi il sindaco Nicolas Féraud e i proprietari del bar.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

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