18 Luglio 2026

Home / FINTECH / Consob: nel 2025 patrimoni gestiti a 1.763 miliardi, dividendi a 37 miliardi

La notizia in sintesi

Consob rileva un record per gli strumenti finanziari detenuti presso intermediari vigilati.

rileva un record per gli strumenti finanziari detenuti presso intermediari vigilati. Il patrimonio gestito sale a 1.763 miliardi, sostenuto soprattutto dai fondi Oicr.

Banche e assicurazioni quotate aumentano gli utili, mentre i dividendi superano 37 miliardi.

Euronext Growth Milan chiude con utili e redditività operativa in forte miglioramento.

(Riassunto generato con AI)

Consob: record per risparmio gestito e dividendi

Consob, attraverso i Bollettini statistici Intermediari ed Emittenti riferiti all’intero 2025, fotografa una crescita rilevante del comparto finanziario quotato italiano e delle società negoziate su Euronext Growth Milan. A fine 2025, in Italia, gli strumenti finanziari detenuti presso gli intermediari vigilati hanno raggiunto 4.373 miliardi di euro, in aumento del 7,9% rispetto al 2024 e al massimo dall’avvio delle rilevazioni nel 2010.

Il dato è significativo perché accompagna l’espansione del risparmio gestito, l’aumento dei profitti di banche e assicurazioni quotate e dividendi distribuiti agli azionisti per oltre 37 miliardi di euro. La rilevazione indica inoltre un rafforzamento delle valutazioni di mercato, in un contesto in cui gli investitori hanno incrementato l’esposizione verso titoli di capitale italiani.

I titoli di capitale italiani detenuti presso gli intermediari valgono 533,9 miliardi, con una crescita del 24,2% e oltre 100 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Secondo la nota di Consob, questo andamento riflette la fiducia degli investitori nel mercato italiano.

I dati su fondi, banche e società quotate

Il patrimonio gestito è salito a 1.763 miliardi di euro, con un incremento dell’8,7% sul 2024. A sostenere il risultato è stata soprattutto l’espansione del 20,2% dei fondi d’investimento, gli Oicr, mentre la raccolta netta degli Oicr aperti di diritto italiano è risultata positiva per circa 17,5 miliardi, trainata principalmente dal comparto obbligazionario.

La crescita ha riguardato anche le attività degli intermediari: il collocamento di strumenti finanziari è aumentato del 13,1%, a 535,2 miliardi di euro. La negoziazione in conto proprio è salita del 28,1%, fino a quasi 2.100 miliardi, mentre esecuzione degli ordini e ricezione e trasmissione degli ordini hanno registrato progressi rispettivamente dell’8,7% e del 10,6%.

In aumento anche il collocamento di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, cresciuto del 10,7%, con le polizze unit linked in rialzo del 12,1%. Sul lato degli emittenti, gli utili delle banche quotate hanno raggiunto 30,1 miliardi di euro, segnando un aumento del 12,7% grazie in particolare a commissioni attive e proventi da partecipazioni.

Le compagnie assicurative quotate hanno realizzato utili per 6,2 miliardi, il 16,2% in più, sostenuti da maggiori ricavi assicurativi e minori costi operativi. Le società quotate diverse da banche e assicurazioni hanno invece registrato utili complessivi per 24,2 miliardi, in calo del 15,7% per componenti straordinarie negative connesse a svalutazioni effettuate da alcuni emittenti.

Il quadro non equivale quindi a una crescita uniforme tra tutti i settori. Tuttavia, gli indicatori operativi delle società non finanziarie segnalano una sostanziale tenuta della performance industriale e una positiva capacità di generazione di cassa.

Redditività e valutazioni restano sotto osservazione

Il superamento dei 37 miliardi di dividendi distribuiti mostra la capacità delle quotate di remunerare gli azionisti nel 2025. La crescita dei multipli price/book in tutti i comparti segnala inoltre un miglioramento del sentiment degli investitori, sostenuto dall’elevata redditività e dai risultati operativi.

Per Euronext Growth Milan, gli utili sono aumentati del 37,4% a 353 milioni di euro, grazie alla crescita del fatturato e al miglioramento della redditività operativa. Il Roe del comparto è salito al 7,2%, più che raddoppiando rispetto al 2024 e raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre anni.

La prossima verifica riguarderà la tenuta di questi indicatori: i bollettini descrivono un 2025 favorevole, ma evidenziano anche l’impatto che svalutazioni e componenti straordinarie possono avere sui risultati delle imprese non finanziarie.

FAQ

Qual è il record rilevato da Consob?

Sì, gli strumenti finanziari detenuti presso intermediari vigilati hanno raggiunto 4.373 miliardi di euro a fine 2025, massimo della serie Consob avviata nel 2010.

Quanto vale il patrimonio gestito italiano?

Sì, il patrimonio gestito ammonta a 1.763 miliardi di euro, in crescita dell’8,7% rispetto al 2024, con i fondi Oicr aumentati del 20,2%.

Come sono andate le banche quotate?

Sì, le banche quotate hanno conseguito utili per 30,1 miliardi di euro, in aumento del 12,7%, sostenuti da commissioni attive e proventi da partecipazioni.

Quanti dividendi hanno distribuito le quotate?

Sì, le società quotate hanno distribuito complessivamente oltre 37 miliardi di euro di dividendi a beneficio degli azionisti nel corso del 2025.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Key4biz.