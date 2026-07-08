8 Luglio 2026

Home / INTERNET / DuckDuckGo blocca automaticamente molte pubblicità video su YouTube nel suo browser

La notizia in sintesi

DuckDuckGo aggiorna il browser con blocco automatico delle pubblicità video su YouTube .

aggiorna il browser con blocco automatico delle pubblicità video su . La funzione è attiva di default su Windows , macOS e iOS , manuale su Android .

, e , manuale su . Il sistema usa liste di filtri della community di uBlock Origin con ottimizzazioni interne.

con ottimizzazioni interne. Funziona solo nel browser, non nell’app ufficiale di YouTube.

(Riassunto generato con AI)

DuckDuckGo porta il blocco ads su YouTube

DuckDuckGo ha introdotto nelle ultime ore una nuova funzione nel proprio browser che blocca in automatico gran parte delle pubblicità video su YouTube, incluse quelle che compaiono prima dell’avvio del filmato e durante la riproduzione. La novità riguarda il browser dell’azienda, non l’app ufficiale di YouTube, ed è pensata per offrire una visione più lineare senza interruzioni.

Secondo quanto riportato dalle fonti, la funzione è già attiva di default nelle versioni per Windows, macOS e iOS, mentre su Android richiede ancora un’attivazione manuale dalle impostazioni. La mossa arriva mentre il tema degli ad blocker resta centrale nell’ecosistema web e può rafforzare il posizionamento di DuckDuckGo come browser orientato a privacy, controllo dell’utente e navigazione meno invasiva.

Come funziona e quali limiti restano

Il nuovo sistema di DuckDuckGo si basa sulle liste di filtri mantenute dalla community di uBlock Origin, a cui l’azienda affianca regole e ottimizzazioni sviluppate internamente per migliorare la compatibilità. In concreto, il browser intercetta molte delle interruzioni pubblicitarie tipiche di YouTube, comprese quelle iniziali e quelle inserite nel mezzo dei contenuti.

Le fonti convergono anche sui limiti tecnici. Il caricamento iniziale dei video può risultare leggermente più lento, effetto attribuito al buffering o comunque ai controlli aggiuntivi necessari prima dell’avvio. Una volta partita la riproduzione, però, l’esperienza dovrebbe restare più fluida proprio perché priva delle pause pubblicitarie.

Resta inoltre un vincolo strutturale: YouTube modifica spesso il modo in cui distribuisce gli annunci, quindi ogni soluzione di blocco può perdere efficacia in modo temporaneo finché le regole non vengono aggiornate. Per questo DuckDuckGo segnala che la stabilità non è ancora pienamente garantita e invita gli utenti a inviare riscontri anonimi dal menu del browser. Sul piano competitivo, la novità avvicina ulteriormente il browser a soluzioni come Brave e Opera, che già integrano strumenti simili senza estensioni esterne.

Perché la novità pesa nel mercato browser

La scelta di DuckDuckGo ha un rilievo che va oltre la sola comodità d’uso. L’integrazione nativa del blocco video su YouTube riduce la dipendenza da estensioni di terze parti e sfrutta, secondo le fonti, le liste di uBlock Origin, nome particolarmente citato nel dibattito recente sugli strumenti anti-pubblicità.

Il fattore decisivo sarà la tenuta nel tempo: se gli aggiornamenti dei filtri resteranno rapidi rispetto ai cambiamenti di YouTube, il browser potrà guadagnare attenzione fra gli utenti che cercano un’esperienza video più pulita direttamente dal navigatore.

FAQ

Cosa blocca il browser di DuckDuckGo?

Sì, blocca gran parte degli annunci video su YouTube, inclusi quelli prima del filmato e durante la riproduzione.

Su quali dispositivi è attivo di default?

Sì, è attivo di default su versioni recenti per Windows, macOS, iPhone e iOS; su Android va attivato manualmente.

Funziona anche nell’app ufficiale di YouTube?

No, funziona solo all’interno del browser di DuckDuckGo e non nell’app ufficiale di YouTube.

Può rallentare l’avvio dei video?

Sì, può allungare leggermente il caricamento iniziale, ma dopo l’avvio la visione dovrebbe restare più fluida e senza interruzioni pubblicitarie.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e punto-informatico.it.