8 Luglio 2026

Home / PERSONE / Nigel Farage si dimette da deputato e sfida gli elettori sulle accuse finanziarie

La notizia in sintesi

Nigel Farage si è dimesso da deputato chiedendo un giudizio diretto agli elettori.

si è dimesso da deputato chiedendo un giudizio diretto agli elettori. Al centro del caso ci sono accuse finanziarie legate a un presunto dono.

L’inchiesta riporta un beneficio da 5 milioni di sterline non registrato.

La vicenda riporta attenzione su carriera, Brexit e leadership di Reform UK.

(Riassunto generato con AI)

Farage si rimette agli elettori

Nigel Farage, leader di Reform UK e deputato alla Camera dei Comuni per Clacton, ha rassegnato le dimissioni dal seggio per chiedere un “verdetto popolare” sulle accuse finanziarie che lo coinvolgono. La decisione arriva nelle ultime ore dopo l’emersione di un caso legato a un presunto dono da 5 milioni di sterline attribuito all’investitore in criptovalute Christopher Harborne, che secondo un’inchiesta del Sunday Times non sarebbe stato registrato come beneficio economico.

Farage ha confermato l’apertura di un’indagine interna sugli standard etici, sostenendo però che il codice di condotta parlamentare riguardi la sfera pubblica e non quella privata.

Il leader di Reform UK ha inoltre accusato la stampa di avere violato la privacy della sua famiglia, pubblicando l’immagine della casa in cui vive sua figlia, e ha spiegato di non voler più tollerare intrusioni di questo tipo. Con le dimissioni, trasferisce ora il giudizio politico sulla vicenda direttamente agli elettori del collegio.

Il profilo politico di un protagonista della Brexit

Nigel Paul Farage, nato a Londra il 3 aprile 1964, è una delle figure più riconoscibili della politica britannica contemporanea. Prima della politica ha lavorato per circa un decennio come broker nella City di Londra, occupandosi di materie prime, esperienza che ha preceduto l’ingresso pieno nella vita pubblica.

Nel 1992 lasciò il Partito Conservatore in polemica con la ratifica del trattato di Maastricht e nel 1993 fu tra i fondatori dell’UKIP, il partito che avrebbe fatto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea il suo obiettivo centrale.

Farage guidò l’UKIP in due fasi, dal 2006 al 2009 e poi dal 2010 al 2016. Sotto la sua leadership, il partito arrivò secondo alle elezioni europee del 2009, superando Laburisti e Liberal Democratici. Dal 1999 al 2020 è stato eurodeputato per l’Inghilterra sud-orientale e co-presidente del gruppo “Europa della Libertà e della Democrazia Diretta”.

La svolta della sua carriera resta il 2016, quando fu tra i principali promotori della campagna che portò alla Brexit. Dopo quel risultato lasciò la guida dell’UKIP, per poi tornare nel 2018 sulla scena pubblica, uscire dal partito e fondare il Brexit Party, poi rinominato Reform UK. Nel luglio 2024, dopo sette tentativi falliti, è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Comuni.

Un passaggio cruciale per Reform UK

La scelta di Farage di dimettersi trasforma una contestazione etica in una prova politica diretta. Il leader punta a legittimarsi attraverso il voto nel momento in cui la sua posizione personale e pubblica torna sotto esame.

La vicenda si inserisce in una traiettoria segnata da forti consensi, polemiche ricorrenti e una capacità costante di spostare il dibattito pubblico britannico, soprattutto su sovranità, Europa e immigrazione. L’esito del passaggio con gli elettori di Clacton avrà quindi un peso che va oltre il singolo seggio.

FAQ

Perché Nigel Farage si è dimesso?

Sì, si è dimesso per chiedere un “verdetto popolare” sulle accuse finanziarie che lo coinvolgono nel suo collegio elettorale.

Qual è l’accusa al centro del caso?

Sì, il caso riguarda un presunto dono da 5 milioni di sterline attribuito a Christopher Harborne e non registrato, secondo il Sunday Times.

Che incarico ricopriva Farage prima delle dimissioni?

Sì, era deputato alla Camera dei Comuni per Clacton e leader di Reform UK, eletto nel luglio 2024.

Quale ruolo ha avuto nella Brexit?

Sì, è stato tra i principali promotori politici della campagna che nel 2016 portò il Regno Unito a votare per l’uscita dall’Unione Europea.

Su quali fonti è basata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Affaritaliani.it.