WhatsApp avvia il rollout degli username per un numero limitato di utenti

21 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Meta avvia il rollout degli username su WhatsApp per pochi account.

avvia il rollout degli username su per pochi account. Gli username consentono nuove chat senza condividere il numero telefonico.

La funzione può includere una chiave numerica contro spam e contatti indesiderati.

Il numero resta necessario per registrarsi e usare il servizio.

(Riassunto generato con AI)

WhatsApp avvia gli username per i primi utenti

Meta ha iniziato ad attivare gli username su WhatsApp per un numero limitato di utenti su Android e iPhone, introducendo un nuovo modo per avviare conversazioni senza comunicare il proprio numero di telefono. Il rollout, avviato dopo mesi di sviluppo e anticipazioni, è graduale e riguarda per ora solo una piccola percentuale di account.

La novità punta soprattutto a rafforzare la privacy: persone e aziende potranno essere raggiunte attraverso un nome utente univoco, invece che tramite il recapito personale. Il numero di telefono, tuttavia, resta al centro dell’account e continua a essere indispensabile per la registrazione e l’utilizzo del servizio.

Gli utenti inclusi nella prima fase vedono un avviso nella schermata principale delle chat; gli altri possono controllare nelle impostazioni se la sezione è già disponibile. Meta non ha indicato una data per il completamento della distribuzione.

Come verificare e prenotare il nome utente

Per verificare l’attivazione, basta aprire WhatsApp: chi ha ricevuto la funzione visualizza un avviso nella parte superiore della schermata delle chat. In assenza dell’avviso, l’account potrebbe non essere ancora incluso nel rollout iniziale, che può richiedere giorni o settimane per estendersi progressivamente.

La disponibilità può comunque essere controllata nelle Impostazioni dell’app. Aprendo il profilo e selezionando la voce “Nome utente”, quando presente, è possibile scegliere e riservare il nome desiderato, modificarlo successivamente oppure eliminarlo.

Chi collega WhatsApp al proprio account Meta può utilizzare lo stesso username già adottato su Facebook o Instagram. Rimane anche la possibilità di scegliere un nome diverso, dedicato esclusivamente al servizio di messaggistica.

La modifica non trasforma il funzionamento delle conversazioni già esistenti. Le chat avviate con il numero telefonico continueranno a operare come oggi, senza interventi richiesti agli utenti.

Gli username sono quindi un canale aggiuntivo per iniziare un contatto, non un’alternativa alla struttura dell’account basata sul numero. Una volta completata la distribuzione, sarà possibile cercare una persona toccando il pulsante “+” nelle conversazioni e inserendo il suo username nella barra di ricerca.

Secondo quanto segnalato anche da WABetaInfo, la disponibilità resta per ora molto limitata. La scelta del rollout progressivo consente a Meta di distribuire una funzione rilevante senza renderla immediatamente accessibile a tutti gli account.

La chiave aggiunge un filtro ai nuovi contatti

Accanto agli username, Meta introduce un’opzione chiamata “chiave”, pensata per limitare messaggi indesiderati e spam. L’utente può decidere se essere contattabile da chiunque conosca il suo username oppure richiedere anche un codice numerico per avviare una nuova conversazione.

Con questa protezione attiva, il solo nome utente non basta per scrivere a una persona. Il sistema separa quindi la possibilità di rendersi trovabili dalla scelta di accettare contatti più facilmente, mantenendo invariato l’uso del numero per registrazione e chat già aperte.

FAQ

Gli username WhatsApp sono già disponibili per tutti?

Sì, il rollout è iniziato, ma riguarda soltanto una piccola percentuale di account Android e iPhone. Meta non ha comunicato quando la funzione arriverà a tutti.

Dove si controlla il nome utente su WhatsApp?

Sì, la verifica si effettua nelle Impostazioni, aprendo la foto profilo e cercando la voce “Nome utente”. Un avviso nelle chat può confermare l’attivazione.

Il numero telefonico viene sostituito dall’username?

No, il numero resta indispensabile per creare e utilizzare l’account WhatsApp. Gli username servono esclusivamente come nuovo metodo per avviare conversazioni.

Come si avvia una chat con un username?

Sì, una volta disponibile la funzione, basta toccare il pulsante “+” nella schermata conversazioni e digitare il nome utente nella barra di ricerca.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui MisterGadget.Tech.