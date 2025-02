DeepSeek bloccato sui dispositivi del governo dello Stato di New York: motivi e conseguenze

### Decisione di divieto su DeepSeek

New York ha formalizzato il divieto dell’app AI DeepSeek sui dispositivi governativi, richiamando l’attenzione sulle preoccupazioni di sicurezza legate alla società di proprietà cinese. La decisione è stata annunciata dalla governatrice Kathy Hochul, che ha dichiarato: “**New York continuerà a combattere contro le minacce informatiche, garantire la privacy e la sicurezza dei nostri dati, e difendere dalla censura sponsorizzata dallo stato.**” Questo provvedimento segue un trend già visto in passato, segnando un passo deciso nella lotta contro ciò che è percepito come una minaccia alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati. La governatrice ha comunicato che la misura è destinata a proteggere sia i dipendenti pubblici sia le informazioni sensibili dello stato.

In particolare, l’azione di New York giunge in un contesto in cui l’applicazione DeepSeek ha visto una crescente adozione, generando preoccupazioni non solo a livello statale, ma anche a livello nazionale, in riferimento ai rischi legati alla sicurezza dei dati. La catena di eventi che ha portato a questo divieto riflette un senso di urgenza crescente tra i funzionari governativi, preoccupati per la sicurezza dell’infrastruttura tecnologica e dei dati sensibili in un panorama globale sempre più complesso.

### Motivi della preoccupazione per la sicurezza

Le preoccupazioni relative a DeepSeek derivano principalmente dalla sua origine cinese e dai potenziali legami con il governo di Pechino. **Kathy Hochul**, governatrice di New York, ha evidenziato che “seri timori sono stati sollevati riguardo alla connessione di DeepSeek con la sorveglianza e la censura governativa estera,” facendo riferimento alla possibilità che l’app possa essere utilizzata per raccogliere dati sensibili degli utenti e rubare segreti tecnologici. Qui si instaura un delicato equilibrio tra innovazione e sicurezza nazionale.

In particolare, al centro delle preoccupazioni vi è l’idea che l’applicazione possa servire come mezzo per la raccolta di dati, potenzialmente sfruttabili da entità governative per monitorare comportamenti e opinioni. Gli utenti hanno cominciato a segnalare episodi di censura, specialmente su temi delicati come la critica verso il governo cinese. In tal senso, numerosi esperti di sicurezza informatica esprimono timori sul fatto che DeepSeek non solo raccolga informazioni personali, ma potrebbe anche essere strumentalizzata per finalità che vanno oltre l’interesse commerciale, ponendo così in pericolo la privacy degli utenti.

In risposta a queste inquietudini, le autorità statali e federali si stanno riorganizzando e creando leggi che mirano a limitare l’uso di tecnologie sviluppate in contesti potenzialmente ostili. Tali misure, come il divieto deciso da New York, possono fungere da deterrente contro possibili minacce ai dati e alla sicurezza dei cittadini. Con una crescente attenzione a quelle che vengono considerate tecnologie rischiose, i funzionari governativi stanno tracciando un confine netto tra la necessità di innovazione e la salvaguardia della sicurezza nazionale.

### Implicazioni sugli sviluppi tecnologici

Il divieto di utilizzare DeepSeek sui dispositivi governativi di New York non è solo una risposta immediata a preoccupazioni per la sicurezza, ma si configura anche come una reazione a lungo termine a una crescente competizione nel settore dell’intelligenza artificiale. L’app ha guadagnato rapidamente popolarità, superando altre soluzioni come ChatGPT, suscitando preoccupazioni tra gli investitori e i leader dell’industria tecnologica statunitense. Secondo le osservazioni degli esperti, il successo di DeepSeek potrebbe indicare una svolta significativa nella distribuzione delle risorse nel settore dell’IA, dove aziende statunitensi si trovano ora a competere con avversari stranieri che, sfruttando costi di sviluppo significativamente più bassi, potrebbero minacciare il predominio tecnologico degli USA.

Il potenziale di DeepSeek di disporre di funzionalità avanzate a costi ridotti ha già avuto ripercussioni tangibili, come la flessione del titolo di Nvidia e una crescente incertezza nei mercati legati all’IA. Le aziende statunitensi, in particolare, sono ora costrette a rivedere le proprie strategie di sviluppo per rimanere competitive, il che potrebbe portare a un riconsiderazione dei modelli di business tradizionali e alla promozione di innovazioni più sicure e sostenibili.

In questo contesto, le misure governative mirate a limitare l’accesso di tecnologie percepite come potenzialmente pericolose potrebbero, paradossalmente, rallentare l’innovazione. Affidarsi a strumenti di intelligenza artificiale sviluppati all’estero potrebbe ridurre le opportunità di crescita per aziende statunitensi, poiché l’industria locale affronta il rischio di una stagnazione motivata dalla necessità di proteggere dati sensibili. La questione, dunque, non è solo quella della privacy individuale, ma anche della posizione competitiva globale dell’industria tecnologica americana e delle sue capacità di innovazione nel lungo periodo.

### Altre restrizioni statali e federali

Recentemente, sono emerse diverse iniziative sia a livello statale che federale volto a limitare l’uso di applicazioni come DeepSeek, amplificando il dibattito sulla sicurezza delle tecnologie straniere. Oltre al divieto imposto dallo stato di New York, Texas ha già adottato misure simili, con il governatore Greg Abbott che ha bandito vari app cinesi sui dispositivi governativi. Questa azione prefigura un trend preoccupante, in cui le applet sviluppate in paesi percepiti come adversari possono essere considerate una minaccia potenziale per la sicurezza nazionale. Il movimento contro DeepSeek è alimentato dalla premessa che la protezione dei dati degli utenti e la sicurezza dell’infrastruttura tecnologica devono essere prioritaria nel panorama attuale dell’innovazione.

A livello federale, si sta considerando l’introduzione di leggi che mirano a vietare l’importazione ed esportazione di tecnologie artificiali dalla Cina, una mossa che potrebbe rendere obsoleti i legami commerciali attuali in questo settore. Recentemente, è stata presentata alla Camera dei Rappresentanti la proposta di legge “No DeepSeek on Government Devices Act”, che, se approvata, influenzerebbe l’utilizzo di tali tecnologie da parte di tutti i dipendenti federali. Questa azione coordinata evidenzia una crescente ansia nei confronti dei rischi legati alla sorveglianza governativa straniera e alla cattura di dati sensibili.

È chiaro che il divieto di DeepSeek è solo il primo passo di un approccio più ampio e deciso contro l’uso di tecnologie di origine straniera nei settori pubblici e privati. A fronte di destre internazionali, potrebbe sorgere una battaglia legale e commerciale in cui ogni singola applicazione venga scrutinata con rigorose cautela. Ciò non solo interesserà le compagnie già operanti, ma anche le start-up emergenti che potrebbero avvertire un clima d’incertezza sul futuro della loro crescita in un contesto che potrebbe ostacolare l’innovazione, favorendo al contempo le politiche di protezione dei dati e della privacy.

### Confronto con il divieto di TikTok

Il caso di DeepSeek richiama alla mente le polemiche associate al divieto di TikTok, il popolare social media accusato di svelare informazioni sensibili degli utenti alle autorità cinesi. Come per TikTok, anche DeepSeek è al centro di un’accesa discussione riguardo all’equilibrio tra innovazione tecnologica e sicurezza nazionale. Le preoccupazioni sui legami della compagnia con il governo di Pechino hanno spinto a misure drastiche che cercano di proteggere i dati sensibili e la privacy degli utenti, portando a comparazioni inevitabili tra le due situazioni. Nello stesso modo in cui il divieto di TikTok sui dispositivi governativi è stato adottato come una risposta a ipotetiche vulnerabilità, ora l’attenzione si concentra su DeepSeek nel contesto di un panorama globale sempre più teso.

Il panorama normativo emerge complesso e multilivello. Mentre TikTok ha già affrontato divieti su larga scala, la battaglia contro DeepSeek potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase di regolamentazione tecnologica. La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha sottolineato come il divieto di DeepSeek rappresenti una continuazione della lotta per la protezione dei dati, evidenziando un approccio sistematico da parte delle autorità. Le somiglianze con la questione di TikTok sono innegabili, poiché entrambe le aziende, separate delle loro offerte e funzioni, condividono il timore di operare sotto l’ombrello di governi che non garantiscono trasparenza e protezione per gli utenti statunitensi.

Questo contesto di apprensione sta influenzando la percezione pubblica e i movimenti politici, evidenziando la necessità di rafforzare le leggi sulla privacy e la sicurezza informatica, in un momento in cui sempre più aziende tecnologiche cercano di entrare a far parte del mercato statunitense. L’analisi delle similitudini e delle differenze tra i due divieti potrebbe fornire una indicazione di come il futuro delle tecnologie emergenti potrebbe essere regolato in una nazione sempre più preoccupata per la propria sicurezza nazionale e la propria sovranità digitale. Con attori importanti come gli stati e il governo federale impegnati in questo dibattito, è evidente che la questione della sicurezza informatica è tornata al centro dell’agenda politica, con implicazioni ampie e durature sia per l’industria tecnologica che per la società nel suo complesso.

