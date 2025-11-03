Bitcoin per Content Creator grazie alla partnership tra Rumble e Tether per le mance digitali

la partnership tra rumble e tether per le mance in bitcoin

Rumble, piattaforma di video-sharing riconosciuta per la sua posizione netta contro la censura, ha stabilito una collaborazione strategica con Tether per introdurre l’opzione di inviare mance in Bitcoin ai content creator. Questa partnership punta a ridefinire il supporto economico nel mondo digitale, permettendo agli utenti di sostenere direttamente i creator tramite pagamenti crittografici. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una crescente domanda di soluzioni di micropagamento più flessibili e sicure, in particolare sfruttando la popolarità e la diffusione globale di Bitcoin.

Con una base di oltre 51 milioni di utenti attivi ogni mese, Rumble rappresenta un canale ideale per sperimentare e diffondere l’adozione delle criptovalute nelle transazioni quotidiane legate ai contenuti digitali. La sinergia con Tether non solo consente di integrare la liquidità e la stabilità legata agli asset digitali, ma facilita anche un’esperienza utente più fluida e immediata nella gestione delle mance. Questo passo rappresenta una significativa evoluzione nel modello di monetizzazione per i creator, che potranno così sfruttare una nuova forma di remunerazione, vantaggiosa soprattutto nelle economie con infrastrutture finanziarie tradizionali limitate.

l’implementazione tecnica e il lancio previsto

L’implementazione tecnica di questo sistema si basa su un’infrastruttura integrata tra Rumble e Tether che consente di gestire in modo sicuro e trasparente i micropagamenti in Bitcoin. Attraverso un’interfaccia intuitiva e ottimizzata, gli utenti possono inviare mance direttamente ai creator, con transazioni supportate da protocolli blockchain e garantite dalla stabilità e liquidità offerte da Tether. La fase di testing, già avviata, mira a identificare e risolvere eventuali criticità di sistema, per assicurare un’esperienza fluida e priva di intoppi tecnici.

Il lancio ufficiale è previsto tra l’inizio e la metà di dicembre, come confermato durante il Plan ₿ Forum di Lugano dai CEO delle due realtà, Chris Pavlovski e Paolo Ardoino. Prima del rilascio globale, verrà completata una serie di test finalizzati a perfezionare l’interfaccia utente e a garantire la completa integrazione con l’ecosistema di micropagamenti di Rumble. Il successo di questo rollout rappresenterà un punto di svolta per l’adozione di pagamenti in criptovalute nel settore dei contenuti, aprendo nuove opportunità di monetizzazione immediata e diretta per i creator.

bitcoin come strumento di rivoluzione nella creator economy

Bitcoin si candida a diventare un elemento cruciale nella trasformazione della creator economy, non più solo come asset di investimento, ma come mezzo concreto per i pagamenti peer-to-peer. La decisione di Rumble di integrare le mance in Bitcoin interpreta questa criptovaluta come uno strumento globale in grado di abbattere le barriere finanziarie tradizionali, offrendo ai creatori di contenuti una nuova possibilità di monetizzazione diretta e trasparente. Questo approccio risponde a un’urgenza crescente: garantire libertà finanziaria e accessibilità economica a chi opera in contesti dove i servizi bancari sono limitati o inesistenti.

Come evidenziato da Paolo Ardoino, CEO di Tether, la piattaforma di Rumble rappresenta l’ambiente ideale per far fiorire i micropagamenti in criptovaluta, grazie a una vasta audience globale e a un pubblico sensibilizzato ai valori di autonomia e libertà digitale. Inoltre, seguendo la filosofia originaria di Satoshi Nakamoto, è essenziale che Bitcoin superi la sua funzione storica di riserva di valore assumendo un ruolo attivo nelle transazioni quotidiane, consolidando così il proprio status di sistema di pagamento decentralizzato, accessibile e immediato.