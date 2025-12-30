Clienti Vodafone: novità, impatti e cosa fare dal 1° gennaio 2026 dopo l’accordo Fastweb-Vodafone
cosa cambia per i clienti dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 la fusione per incorporazione di *Vodafone Italia* in *Fastweb* comporterà cambiamenti organizzativi e operativi per i clienti: il gruppo opererà sotto la ragione sociale **Fastweb S.p.A.**, con effetti su titolarità dei dati, canali di servizio e offerta commerciale. Questa comunicazione chiarisce che le condizioni economiche e contrattuali esistenti rimarranno valide, mentre l’ecosistema di prodotti e servizi sarà progressivamente integrato. Vengono inoltre confermati i diritti degli utenti riguardo ai consensi già espressi e indicati i riferimenti per il supporto e la tutela della privacy.
Indice dei Contenuti:
Dal 1° gennaio 2026 la trasformazione giuridica avrà impatto sulla governance ma non comporterà variazioni automatiche alle offerte sottoscritte: le promesse contrattuali in essere saranno rispettate e le tariffe correnti rimarranno applicate salvo diversa comunicazione formale. L’operazione rende però possibile l’estensione dell’assortimento di servizi, con l’integrazione dei brand **Fastweb** e *ho. Mobile* nell’ecosistema unico. I clienti possono attendersi una razionalizzazione delle piattaforme di gestione, mantenendo però l’accesso alla propria area personale; non sono previste modifiche al trattamento dei dati personali che possano richiedere nuovi consensi.
FAQ
- La mia offerta cambierà automaticamente? No: le condizioni economiche e contrattuali sottoscritte resteranno in vigore fino a diversa e formale comunicazione.
- Chi sarà il titolare dei miei dati? Dopo il 1° gennaio 2026 il titolare sarà **Fastweb S.p.A.**, con sede in Piazza Adriano Olivetti 1, Milano.
- I consensi già forniti restano validi? Sì: i consensi e le preferenze espresse continueranno a essere rispettati.
- Potrò accedere alla stessa area clienti? Sì: l’area clienti rimarrà disponibile per la gestione autonoma dei servizi.
- Dove posso chiedere chiarimenti sulla privacy? Contattare Fastweb Ufficio Privacy, email info.privacy@mail.vodafone.it o DPO all’indirizzo dpo@fastweb.it.
- Come posso ricevere assistenza operativa? È possibile utilizzare i consueti canali: call center, negozi Fastweb e Vodafone e i numeri indicati nelle comunicazioni ufficiali.
offerte e condizioni contrattuali
Offerte e condizioni contrattuali: a partire dal 1° gennaio 2026 non sono previste modifiche automatiche alle promesse contrattuali sottoscritte dai clienti. Le tariffe, i vincoli contrattuali e le promozioni attive continueranno a essere applicate secondo i termini già accettati; eventuali aggiornamenti o nuove proposte commerciali saranno oggetto di comunicazione formale previo rispetto degli obblighi normativi. L’integrazione dei portafogli prodotti permetterà però una più ampia gamma di soluzioni disponibili: gli utenti di *Vodafone* vedranno progressivamente l’offerta arricchirsi con servizi e bundle tipici di **Fastweb** e del brand *ho. Mobile*, senza variazioni unilaterali sui contratti esistenti.
Per chi sta valutando migrazioni o nuove sottoscrizioni, il cambiamento operativo offre opportunità ma non obblighi. Le offerte combinate potranno prevedere sconti su connettività fissa + mobile, soluzioni convergenti per privati e aziende, e pacchetti aggiuntivi (es. contenuti digitali o servizi di sicurezza) messi a sistema dal gruppo unificato. Ogni proposta commerciale che implichi variazione delle condizioni economiche dovrà essere notificata al cliente con tempi e modalità previste dalla legge, consentendo il diritto di recesso o di accettazione senza penali quando previsto.
Restano fermo i diritti dei consumatori: fatturazione, modalità di pagamento e durata contrattuale continueranno a seguire quanto stabilito nei contratti in essere. In caso di offerte promozionali a termine, la scadenza e il rinnovo automatico seguiranno le clausole sottoscritte; le eventuali nuove tariffe, per i clienti non interessati, dovranno essere offerte solo dietro esplicita accettazione. I canali commerciali e il servizio clienti forniranno dettagli su eventuali switch volontari a nuove offerte integrate, con supporto per confrontare condizioni e vantaggi prima della sottoscrizione.
FAQ
- Le mie condizioni contrattuali cambieranno senza il mio consenso? No: qualsiasi modifica economica o contrattuale richiederà comunicazione formale e, se prevista, il consenso del cliente o il riconoscimento del diritto di recesso.
- Posso migrare a offerte combinate Fastweb+Vodafone? Sì: saranno disponibili proposte commerciali integrate, ma la migrazione è volontaria e richiede accettazione esplicita.
- Che succede alle promozioni in corso? Le promozioni attive rimangono valide fino alla scadenza prevista dal contratto; eventuali novazioni saranno comunicate per tempo.
- Ci saranno vantaggi economici per i clienti esistenti? Potranno essere proposte nuove soluzioni e sconti per clienti che scelgono offerte convergenti, ma non vi è un obbligo generale di modifica delle condizioni in essere.
- Come vengo informato di una nuova offerta che riguarda il mio contratto? Le comunicazioni ufficiali saranno inviate con le modalità previste dal contratto (email, posta o area clienti) e con i tempi di preavviso normativi.
- Posso recedere se non accetto le nuove condizioni proposte? Sì: in caso di variazione unilaterale è previsto il diritto di recesso senza penali, laddove le normative lo prevedano e la comunicazione lo specifichi.
gestione dei dati personali e privacy
Gestione dei dati personali e privacy: con l’operazione di fusione, il ruolo di titolare del trattamento dei dati passerà a **Fastweb S.p.A.**, con sede in Piazza Adriano Olivetti 1, Milano. Questo cambiamento giuridico non altera in automatico le modalità di gestione dei dati né richiede nuovi consensi per i trattamenti già autorizzati: le preferenze e i consensi espressi dai clienti continueranno a essere rispettati e applicati secondo le finalità già comunicate. Rimangono operativi i medesimi diritti degli interessati – accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità – esercitabili tramite i canali indicati dalla nuova società.
La comunicazione ai clienti specifica che il trasferimento della titolarità non comporterà modifiche alle finalità di trattamento né a criteri di conservazione già indicati nelle informative precedenti. Per ogni esigenza relativa alla protezione dei dati è stato confermato il punto di riferimento: Fastweb Ufficio Privacy, email info.privacy@mail.vodafone.it, e il DPO all’indirizzo dpo@fastweb.it. È possibile inoltre richiedere assistenza presso i negozi **Fastweb** e *Vodafone* o tramite il call center dedicato al numero 190 per chiarimenti o esercizio dei diritti.
Dal punto di vista operativo, i clienti possono attendersi continuità nelle procedure di sicurezza e nei processi di gestione delle segnalazioni: le policy di sicurezza, i protocolli di gestione degli accessi e le misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali saranno mantenute e, laddove opportuno, armonizzate nei sistemi del gruppo unificato. Eventuali trasferimenti di dati tra sedi o infrastrutture del gruppo verranno effettuati nel rispetto della normativa vigente e documentati nelle informative aggiornate messe a disposizione sull’area clienti.
FAQ
- Chi sarà il titolare del trattamento dopo la fusione? **Fastweb S.p.A.** diventerà il titolare del trattamento dei dati dal 1° gennaio 2026.
- I consensi già forniti rimangono validi? Sì: i consensi e le preferenze espresse continueranno a essere rispettati secondo le finalità originarie.
- Come posso esercitare i miei diritti sulla privacy? Contattare Fastweb Ufficio Privacy via email a info.privacy@mail.vodafone.it, il DPO a dpo@fastweb.it, oppure recarsi in un negozio **Fastweb** o *Vodafone* o chiamare il 190.
- Avverranno cambiamenti nelle policy di sicurezza? Le misure di sicurezza saranno mantenute e, se necessario, armonizzate tra i sistemi, sempre nel rispetto delle normative vigenti.
- Sarò informato se cambiano le modalità di trattamento dei miei dati? Sì: eventuali aggiornamenti delle informative privacy saranno pubblicati e comunicati tramite i canali ufficiali indicati nella comunicazione aziendale.
- I miei dati verranno trasferiti all’estero? Qualsiasi trasferimento sarà effettuato conformemente alla normativa applicabile e descritto nelle informative aggiornate messe a disposizione dei clienti.
assistenza, contatti e passaggi pratici
Dal 1° gennaio 2026 i canali di assistenza e i riferimenti operativi per i clienti saranno mantenuti e coordinati per garantire continuità: il numero del call center, i punti vendita e l’area clienti rimarranno i punti di riferimento primari per segnalazioni tecniche, richieste commerciali e informazioni amministrative. Fastweb ha previsto che il supporto sia erogato sia sui canali tradizionali — telefono, negozi fisici e area personale online — sia attraverso strumenti digitali integrati per semplificare le procedure di gestione delle pratiche e ridurre i tempi di attesa.
Per le richieste urgenti e le anomalie di rete i clienti possono continuare a utilizzare il numero dedicato al servizio clienti; per tutte le comunicazioni relative alla privacy e al trattamento dei dati resta operativo l’indirizzo info.privacy@mail.vodafone.it e il DPO dpo@fastweb.it. I negozi **Fastweb** e *Vodafone* rimangono punti di contatto per assistenza commerciale, migrazioni volontarie e assistenza alla configurazione dei dispositivi. In caso di interventi tecnici programmati, il cliente verrà avvisato con le stesse modalità con cui ha ricevuto precedenti comunicazioni contrattuali.
I passaggi pratici per i clienti non richiedono azioni preventive: non è necessario recedere né modificare contratti in corso per mantenere servizi attivi. Tuttavia, per chi desidera migrare a nuove offerte integrate o cambiare piano, il processo sarà gestito tramite il servizio clienti o in negozio, con supporto alla compilazione dei moduli e con informazioni chiare su tempistiche, eventuali costi e modalità di portabilità del numero. Le operazioni che implicano variazioni contrattuali vengono eseguite solo dopo l’accettazione esplicita del cliente.
Per le fatture, i pagamenti e le pratiche amministrative rimangono in vigore le medesime procedure: canali digitali per la consultazione e il download dei documenti, oltre all’assistenza telefonica per chiarimenti o contestazioni. In ottica di integrazione, è previsto il consolidamento delle FAQ e delle guide operative nell’area clienti, con tutorial aggiornati per configurare modem, app mobile e servizi accessori. Tutte le comunicazioni di servizio saranno inviate con preavviso adeguato e secondo le modalità previste dal contratto, garantendo trasparenza e tracciabilità delle richieste.
FAQ
- Come contatto l’assistenza dopo il 1° gennaio 2026? Utilizza il consueto numero del call center, l’area clienti online o recati in un negozio **Fastweb** o *Vodafone* per assistenza tecnica e commerciale.
- Devo fare qualcosa per mantenere attivi i miei servizi? No: i servizi rimangono attivi senza azioni da parte del cliente; eventuali cambi volontari vanno richiesti e accettati esplicitamente.
- Dove invio le richieste sulla privacy? Le richieste relative al trattamento dati vanno inviate a info.privacy@mail.vodafone.it o al DPO dpo@fastweb.it.
- Come procedo per migrare a una nuova offerta integrata? Richiedi la migrazione tramite servizio clienti o in negozio; il personale fornirà modulistica, tempi e dettagli su costi e portabilità.
- Come vengo informato di interventi tecnici programmati? Riceverai comunicazioni tramite i canali indicati nel contratto (email, SMS o area clienti) con preavviso e dettagli sull’intervento.
- Dove trovo guide e supporto per configurare dispositivi e servizi? Le guide aggiornate saranno disponibili nell’area clienti e nei punti vendita, con tutorial per modem, app e servizi accessori.