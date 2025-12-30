Clienti Vodafone: novità, impatti e cosa fare dal 1° gennaio 2026 dopo l’accordo Fastweb-Vodafone

cosa cambia per i clienti dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 la fusione per incorporazione di *Vodafone Italia* in *Fastweb* comporterà cambiamenti organizzativi e operativi per i clienti: il gruppo opererà sotto la ragione sociale **Fastweb S.p.A.**, con effetti su titolarità dei dati, canali di servizio e offerta commerciale. Questa comunicazione chiarisce che le condizioni economiche e contrattuali esistenti rimarranno valide, mentre l’ecosistema di prodotti e servizi sarà progressivamente integrato. Vengono inoltre confermati i diritti degli utenti riguardo ai consensi già espressi e indicati i riferimenti per il supporto e la tutela della privacy.

Dal 1° gennaio 2026 la trasformazione giuridica avrà impatto sulla governance ma non comporterà variazioni automatiche alle offerte sottoscritte: le promesse contrattuali in essere saranno rispettate e le tariffe correnti rimarranno applicate salvo diversa comunicazione formale. L’operazione rende però possibile l’estensione dell’assortimento di servizi, con l’integrazione dei brand **Fastweb** e *ho. Mobile* nell’ecosistema unico. I clienti possono attendersi una razionalizzazione delle piattaforme di gestione, mantenendo però l’accesso alla propria area personale; non sono previste modifiche al trattamento dei dati personali che possano richiedere nuovi consensi.

FAQ

La mia offerta cambierà automaticamente? No: le condizioni economiche e contrattuali sottoscritte resteranno in vigore fino a diversa e formale comunicazione.

Chi sarà il titolare dei miei dati? Dopo il 1° gennaio 2026 il titolare sarà **Fastweb S.p.A.**, con sede in Piazza Adriano Olivetti 1, Milano.

I consensi già forniti restano validi? Sì: i consensi e le preferenze espresse continueranno a essere rispettati.

Potrò accedere alla stessa area clienti? Sì: l'area clienti rimarrà disponibile per la gestione autonoma dei servizi.

Dove posso chiedere chiarimenti sulla privacy? Contattare Fastweb Ufficio Privacy, email info.privacy@mail.vodafone.it o DPO all'indirizzo dpo@fastweb.it.

Come posso ricevere assistenza operativa? È possibile utilizzare i consueti canali: call center, negozi Fastweb e Vodafone e i numeri indicati nelle comunicazioni ufficiali.

offerte e condizioni contrattuali

Offerte e condizioni contrattuali: a partire dal 1° gennaio 2026 non sono previste modifiche automatiche alle promesse contrattuali sottoscritte dai clienti. Le tariffe, i vincoli contrattuali e le promozioni attive continueranno a essere applicate secondo i termini già accettati; eventuali aggiornamenti o nuove proposte commerciali saranno oggetto di comunicazione formale previo rispetto degli obblighi normativi. L’integrazione dei portafogli prodotti permetterà però una più ampia gamma di soluzioni disponibili: gli utenti di *Vodafone* vedranno progressivamente l’offerta arricchirsi con servizi e bundle tipici di **Fastweb** e del brand *ho. Mobile*, senza variazioni unilaterali sui contratti esistenti.

Per chi sta valutando migrazioni o nuove sottoscrizioni, il cambiamento operativo offre opportunità ma non obblighi. Le offerte combinate potranno prevedere sconti su connettività fissa + mobile, soluzioni convergenti per privati e aziende, e pacchetti aggiuntivi (es. contenuti digitali o servizi di sicurezza) messi a sistema dal gruppo unificato. Ogni proposta commerciale che implichi variazione delle condizioni economiche dovrà essere notificata al cliente con tempi e modalità previste dalla legge, consentendo il diritto di recesso o di accettazione senza penali quando previsto.

Restano fermo i diritti dei consumatori: fatturazione, modalità di pagamento e durata contrattuale continueranno a seguire quanto stabilito nei contratti in essere. In caso di offerte promozionali a termine, la scadenza e il rinnovo automatico seguiranno le clausole sottoscritte; le eventuali nuove tariffe, per i clienti non interessati, dovranno essere offerte solo dietro esplicita accettazione. I canali commerciali e il servizio clienti forniranno dettagli su eventuali switch volontari a nuove offerte integrate, con supporto per confrontare condizioni e vantaggi prima della sottoscrizione.

FAQ

Le mie condizioni contrattuali cambieranno senza il mio consenso? No: qualsiasi modifica economica o contrattuale richiederà comunicazione formale e, se prevista, il consenso del cliente o il riconoscimento del diritto di recesso.

Posso migrare a offerte combinate Fastweb+Vodafone? Sì: saranno disponibili proposte commerciali integrate, ma la migrazione è volontaria e richiede accettazione esplicita.

Che succede alle promozioni in corso? Le promozioni attive rimangono valide fino alla scadenza prevista dal contratto; eventuali novazioni saranno comunicate per tempo.

Ci saranno vantaggi economici per i clienti esistenti? Potranno essere proposte nuove soluzioni e sconti per clienti che scelgono offerte convergenti, ma non vi è un obbligo generale di modifica delle condizioni in essere.

Come vengo informato di una nuova offerta che riguarda il mio contratto? Le comunicazioni ufficiali saranno inviate con le modalità previste dal contratto (email, posta o area clienti) e con i tempi di preavviso normativi.

Posso recedere se non accetto le nuove condizioni proposte? Sì: in caso di variazione unilaterale è previsto il diritto di recesso senza penali, laddove le normative lo prevedano e la comunicazione lo specifichi.

gestione dei dati personali e privacy

Gestione dei dati personali e privacy: con l’operazione di fusione, il ruolo di titolare del trattamento dei dati passerà a **Fastweb S.p.A.**, con sede in Piazza Adriano Olivetti 1, Milano. Questo cambiamento giuridico non altera in automatico le modalità di gestione dei dati né richiede nuovi consensi per i trattamenti già autorizzati: le preferenze e i consensi espressi dai clienti continueranno a essere rispettati e applicati secondo le finalità già comunicate. Rimangono operativi i medesimi diritti degli interessati – accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità – esercitabili tramite i canali indicati dalla nuova società.

La comunicazione ai clienti specifica che il trasferimento della titolarità non comporterà modifiche alle finalità di trattamento né a criteri di conservazione già indicati nelle informative precedenti. Per ogni esigenza relativa alla protezione dei dati è stato confermato il punto di riferimento: Fastweb Ufficio Privacy, email info.privacy@mail.vodafone.it, e il DPO all’indirizzo dpo@fastweb.it. È possibile inoltre richiedere assistenza presso i negozi **Fastweb** e *Vodafone* o tramite il call center dedicato al numero 190 per chiarimenti o esercizio dei diritti.

Dal punto di vista operativo, i clienti possono attendersi continuità nelle procedure di sicurezza e nei processi di gestione delle segnalazioni: le policy di sicurezza, i protocolli di gestione degli accessi e le misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali saranno mantenute e, laddove opportuno, armonizzate nei sistemi del gruppo unificato. Eventuali trasferimenti di dati tra sedi o infrastrutture del gruppo verranno effettuati nel rispetto della normativa vigente e documentati nelle informative aggiornate messe a disposizione sull’area clienti.

FAQ

Chi sarà il titolare del trattamento dopo la fusione? **Fastweb S.p.A.** diventerà il titolare del trattamento dei dati dal 1° gennaio 2026.

I consensi già forniti rimangono validi? Sì: i consensi e le preferenze espresse continueranno a essere rispettati secondo le finalità originarie.

Come posso esercitare i miei diritti sulla privacy? Contattare Fastweb Ufficio Privacy via email a info.privacy@mail.vodafone.it, il DPO a dpo@fastweb.it, oppure recarsi in un negozio **Fastweb** o *Vodafone* o chiamare il 190.

Avverranno cambiamenti nelle policy di sicurezza? Le misure di sicurezza saranno mantenute e, se necessario, armonizzate tra i sistemi, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Sarò informato se cambiano le modalità di trattamento dei miei dati? Sì: eventuali aggiornamenti delle informative privacy saranno pubblicati e comunicati tramite i canali ufficiali indicati nella comunicazione aziendale.

I miei dati verranno trasferiti all'estero? Qualsiasi trasferimento sarà effettuato conformemente alla normativa applicabile e descritto nelle informative aggiornate messe a disposizione dei clienti.

assistenza, contatti e passaggi pratici

Dal 1° gennaio 2026 i canali di assistenza e i riferimenti operativi per i clienti saranno mantenuti e coordinati per garantire continuità: il numero del call center, i punti vendita e l’area clienti rimarranno i punti di riferimento primari per segnalazioni tecniche, richieste commerciali e informazioni amministrative. Fastweb ha previsto che il supporto sia erogato sia sui canali tradizionali — telefono, negozi fisici e area personale online — sia attraverso strumenti digitali integrati per semplificare le procedure di gestione delle pratiche e ridurre i tempi di attesa.

Per le richieste urgenti e le anomalie di rete i clienti possono continuare a utilizzare il numero dedicato al servizio clienti; per tutte le comunicazioni relative alla privacy e al trattamento dei dati resta operativo l’indirizzo info.privacy@mail.vodafone.it e il DPO dpo@fastweb.it. I negozi **Fastweb** e *Vodafone* rimangono punti di contatto per assistenza commerciale, migrazioni volontarie e assistenza alla configurazione dei dispositivi. In caso di interventi tecnici programmati, il cliente verrà avvisato con le stesse modalità con cui ha ricevuto precedenti comunicazioni contrattuali.

I passaggi pratici per i clienti non richiedono azioni preventive: non è necessario recedere né modificare contratti in corso per mantenere servizi attivi. Tuttavia, per chi desidera migrare a nuove offerte integrate o cambiare piano, il processo sarà gestito tramite il servizio clienti o in negozio, con supporto alla compilazione dei moduli e con informazioni chiare su tempistiche, eventuali costi e modalità di portabilità del numero. Le operazioni che implicano variazioni contrattuali vengono eseguite solo dopo l’accettazione esplicita del cliente.

Per le fatture, i pagamenti e le pratiche amministrative rimangono in vigore le medesime procedure: canali digitali per la consultazione e il download dei documenti, oltre all’assistenza telefonica per chiarimenti o contestazioni. In ottica di integrazione, è previsto il consolidamento delle FAQ e delle guide operative nell’area clienti, con tutorial aggiornati per configurare modem, app mobile e servizi accessori. Tutte le comunicazioni di servizio saranno inviate con preavviso adeguato e secondo le modalità previste dal contratto, garantendo trasparenza e tracciabilità delle richieste.

FAQ