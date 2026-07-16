MSI MAG 272F combina Rapid IPS e 200 Hz per il gaming competitivo

msi MAG 272F Monitor Gaming 27″, FHD 1920×1080, 200Hz, 0,5ms, HDR Ready, AMD FreeSync Premium, Eye Care, AI Vision, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Supporto Regolabile in Inclinazione, Montaggio VESA, Nero

L’MSI MAG 272F punta su un pannello Rapid IPS da 27 pollici Full HD con refresh rate fino a 200 Hz e risposta minima dichiarata di 0,5 ms GtG, caratteristiche adatte al gaming competitivo. Offre inoltre AMD FreeSync Premium, AI Vision, copertura sRGB del 115% e connettività HDMI 2.0b e DisplayPort 1.2a, entrambe indicate per FHD a 200 Hz. Il supporto è regolabile solo in inclinazione, mentre la risoluzione 1920×1080 su 27 pollici privilegia fluidità e prezzo rispetto alla densità dei dettagli. Con il 45% di sconto rilevato, a 109 euro è una proposta interessante.