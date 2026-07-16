MSI MAG 272F combina Rapid IPS e 200 Hz per il gaming competitivo
16 Luglio 2026
msi MAG 272F Monitor Gaming 27″, FHD 1920×1080, 200Hz, 0,5ms, HDR Ready, AMD FreeSync Premium, Eye Care, AI Vision, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Supporto Regolabile in Inclinazione, Montaggio VESA, Nero
L’MSI MAG 272F punta su un pannello Rapid IPS da 27 pollici Full HD con refresh rate fino a 200 Hz e risposta minima dichiarata di 0,5 ms GtG, caratteristiche adatte al gaming competitivo. Offre inoltre AMD FreeSync Premium, AI Vision, copertura sRGB del 115% e connettività HDMI 2.0b e DisplayPort 1.2a, entrambe indicate per FHD a 200 Hz. Il supporto è regolabile solo in inclinazione, mentre la risoluzione 1920×1080 su 27 pollici privilegia fluidità e prezzo rispetto alla densità dei dettagli. Con il 45% di sconto rilevato, a 109 euro è una proposta interessante.
Rapid IPS a 200 Hz, 0,5 ms dichiarati e FreeSync Premium a un prezzo scontato del 45%.
➖Contro
Risoluzione Full HD su 27 pollici e supporto limitato alla sola regolazione dell’inclinazione.
Domande frequenti
Questo monitor MSI MAG 272F è adatto al gaming competitivo su PC?
Sì, sulla carta è pensato per il gaming veloce: offre un pannello Full HD da 27 pollici con refresh rate fino a 200Hz, tempo di risposta dichiarato di 0,5 ms e AMD FreeSync Premium. Per sfruttare i 200Hz serve però un PC capace di raggiungere frame rate elevati nei giochi.
Quali collegamenti e regolazioni offre MSI MAG 272F?
Il monitor dispone di porte HDMI 2.0b e DisplayPort 1.2a, quindi può essere collegato a PC e dispositivi compatibili. Il supporto permette la regolazione dell’inclinazione, mentre il montaggio VESA consente di installarlo su un braccio o una staffa compatibile. Include anche funzioni Eye Care, AI Vision e HDR Ready.
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