Home / EVENTI / Stefano Adamo stroncato da un malore a Vinitaly, l’imprenditore muore improvvisamente durante il pranzo

Imprenditore pugliese muore al Vinitaly: malore fatale tra gli stand

L’imprenditore salentino Stefano Adamo, 51 anni, è morto ieri pomeriggio mentre pranzava presso uno stand nel padiglione 7 del Vinitaly, a Verona. Colto da un improvviso malore, è stato soccorso dai medici presenti in fiera e trasferito d’urgenza all’ospedale di Borgo Roma, dove è deceduto intorno alle 16.

Si trovava in fiera non come espositore, ma in visita ad amici produttori.

Secondo le prime informazioni, Adamo avrebbe subito un arresto cardiaco; le cause precise del decesso non sono però ancora state ufficialmente chiarite, anche se gli inquirenti propendono per un malore e non per soffocamento.

In sintesi:

Morto a 51 anni l’imprenditore salentino Stefano Adamo durante il Vinitaly a Verona.

durante il Vinitaly a Verona. Colpito da arresto cardiaco mentre pranzava, inutili i tentativi di rianimazione.

Trasportato all’ospedale di Borgo Roma, è deceduto verso le ore 16.

Non era espositore: era in visita a uno stand di amici produttori.

I soccorsi sono scattati immediatamente grazie alla presenza in fiera di medici rianimatori e auto mediche, come previsto dai protocolli di sicurezza degli eventi internazionali.

Le manovre di rianimazione sono proseguite anche durante il trasporto in ambulanza, ma le condizioni dell’imprenditore sono apparse subito critiche.

La morte di Stefano Adamo ha scosso l’ambiente agroalimentare pugliese e la comunità degli operatori presenti a Vinitaly, appuntamento di riferimento per il vino e l’enogastronomia italiana.

Il profilo di Stefano Adamo e il progetto Voilà Boutique

Nato e cresciuto nel Salento, Stefano Adamo proveniva da una famiglia impegnata da generazioni nell’agricoltura, in particolare nella produzione di olio e patate nel rispetto delle tradizioni contadine.

Lui stesso raccontava di essere cresciuto “tra i campi e i profumi” della sua terra, trasformando quell’eredità in un progetto imprenditoriale dedicato alla valorizzazione dei sapori autentici del territorio.

Dopo anni di esperienza nella promozione dei prodotti locali, aveva fondato Voilà Boutique, shop online ospitato nello storico magazzino di famiglia, con l’obiettivo di offrire una selezione di eccellenze enogastronomiche salentine.

“Ho creato Voilà Boutique all’interno del nostro storico magazzino di famiglia”, spiegava, descrivendo lo store come “uno spazio dove ogni prodotto racconta una storia di autenticità, qualità e legame con la terra. Qui ogni acquisto è un viaggio nei sapori del Salento — un’esperienza vera, da vivere e condividere”.

Tra le etichette simbolo del suo lavoro spiccava il Gin dedicato alla nonna Gina, pensato come omaggio “a tutte le nonne salentine, paladine di una cultura pugliese travolgente e senza eguali”.

La sua figura era diventata nota al grande pubblico anche grazie alla partecipazione al programma televisivo “Il contadino cerca moglie”, dove aveva raccontato la propria vita tra campi, affetti e impresa agricola.

L’eredità umana e professionale di Adamo per il Salento

La scomparsa improvvisa di Stefano Adamo lascia un vuoto nella comunità agricola ed enogastronomica del Salento, dove era considerato un interprete autentico della tradizione contadina evoluta in chiave moderna.

Il suo impegno nel coniugare radici rurali, qualità artigianale e distribuzione digitale rappresentava un esempio di come le aziende familiari possano innovare restando fedeli al territorio.

Adamo lascia una figlia e un progetto imprenditoriale che, nelle intenzioni dei collaboratori più vicini, potrebbe proseguire come testimonianza concreta del suo legame con la terra e della sua visione di un’agricoltura identitaria ma aperta ai mercati globali.

FAQ

Chi era Stefano Adamo e di cosa si occupava?

Era un imprenditore agricolo salentino, 51 anni, fondatore di Voilà Boutique, shop online dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Come è morto Stefano Adamo durante il Vinitaly?

È morto dopo un arresto cardiaco mentre pranzava a uno stand nel padiglione 7 del Vinitaly a Verona.

Stefano Adamo partecipava al Vinitaly come espositore?

No, era presente a Vinitaly come visitatore, in visita allo stand di alcuni amici produttori, non come espositore ufficiale.

Che cos’è Voilà Boutique fondato da Stefano Adamo?

È uno shop online ospitato nel magazzino di famiglia, specializzato in prodotti enogastronomici salentini selezionati e raccontati con approccio esperienziale.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Stefano Adamo?

La notizia è stata elaborata sulla base di informazioni congiunte provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.