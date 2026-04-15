Home / EVENTI / Milano diventa hub globale con Ces, il più grande evento fieristico dedicato all’innovazione tecnologica

Ces Unveiled Milan 2026 porta l’innovazione globale al centro di Milano

Il 21 ottobre 2026 Milano ospiterà Ces Unveiled Milan presso Allianz MiCo – Milano Convention Centre, tappa ufficiale europea della Road to CES verso il CES 2027 di Las Vegas.

L’evento, promosso dalla Consumer Technology Association (CTA) con il supporto di Agenzia ICE, riunirà startup, grandi aziende, investitori, media e decisori pubblici.

La scelta di Milano, reduce dalla visibilità globale legata ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, premia un ecosistema innovazione–industria riconosciuto a livello internazionale e una delle venue congressuali più avanzate al mondo.

In sintesi:

Il 21 ottobre 2026 Milano ospita Ces Unveiled, tappa europea ufficiale della Road to CES.

ospita Ces Unveiled, tappa europea ufficiale della Road to CES. Location: Allianz MiCo , tra i primi tre centri congressi mondiali secondo Travel and Tour World .

, tra i primi tre centri congressi mondiali secondo . Evento a cura di CTA con Agenzia ICE , focus su startup, scale-up e connessioni globali.

con , focus su startup, scale-up e connessioni globali. In programma mentoring, pitch competition e accesso a Eureka Park per il progetto vincitore.

Perché Milano è la nuova piattaforma europea del CES

Ces Unveiled Milan, organizzato dalla Consumer Technology Association, rappresenta un passaggio strategico nell’espansione internazionale del Consumer Electronics Show.

Dopo l’esperienza europea di Amsterdam, la CTA sceglie Milano per il suo posizionamento unico tra design, creatività, manifattura avanzata e ricerca scientifica, consolidato dalla “legacy” olimpica.

Allianz MiCo, inserito da Travel and Tour World tra le prime tre venue mondiali per grandi eventi internazionali, garantisce capacità, flessibilità e dotazioni tecnologiche adeguate al calibro della manifestazione.

“L’approdo di Ces Unveiled a Milano è molto più di un grande evento internazionale: è la conferma della forza attrattiva di Milano, della Lombardia e dell’intero Paese”, afferma Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

Bozzetti sottolinea il lavoro congiunto con il presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas e il ruolo del sistema fieristico milanese nel generare impatti reali sui territori e sulle filiere produttive.

“L’arrivo del Ces è un segnale chiaro: qui esistono le condizioni per costruire futuro, creare valore e competere ai massimi livelli internazionali”, conclude.

Anche Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, parla di riconoscimento del posizionamento internazionale della città: “Ospitare una tappa della Road to CES significa entrare a pieno titolo nella geografia globale dei grandi hub tecnologici”.

Conci evidenzia il ruolo di Fiera Milano e Allianz MiCo come infrastrutture chiave per gli eventi di trasformazione economica e tecnologica a livello internazionale.

Impatto su startup europee e prospettive dopo il 2026

Ces Unveiled Milan non sarà solo una vetrina, ma un abilitatore concreto per l’ecosistema europeo dell’innovazione.

In collaborazione con Agenzia ICE, l’evento prevede programmi mirati a startup e scale-up, con iniziative di mentoring dedicate e una pitch competition che metterà in palio l’accesso a Eureka Park durante il CES 2027 a Las Vegas, principale area del salone riservata alle giovani imprese tecnologiche.

Milano diventa così una tappa chiave della Road to CES, che toccherà altre città europee e rafforzerà il ruolo del continente nel panorama globale dell’innovazione e della tecnologia.

FAQ

Quando si svolgerà Ces Unveiled Milan e dove si terrà esattamente?

Si svolgerà il 21 ottobre 2026 presso Allianz MiCo – Milano Convention Centre, uno dei principali centri congressi europei per grandi eventi internazionali.

Chi organizza Ces Unveiled Milan e qual è il legame con il CES di Las Vegas?

È organizzato dalla Consumer Technology Association come tappa ufficiale europea della Road to CES che conduce al CES 2027 di Las Vegas.

Quali opportunità concrete offre l’evento a startup e scale-up europee?

Offre programmi di mentoring dedicati, networking con investitori e una pitch competition che assegna al vincitore l’accesso a Eureka Park al CES 2027.

Perché Milano è stata scelta rispetto ad altre città europee?

È stata scelta per l’ecosistema innovazione–impresa, l’eredità olimpica, la qualità delle infrastrutture fieristiche e il riconoscimento internazionale di Allianz MiCo tra le migliori venue globali.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Ces Unveiled Milan?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.