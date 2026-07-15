15 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Anthropic lancia Claude for Teachers, gratis per gli insegnanti Usa

La notizia in sintesi

Anthropic rende gratuito Claude for Teachers per docenti verificati negli Stati Uniti.

rende gratuito Claude for Teachers per docenti verificati negli Stati Uniti. Lo strumento crea percorsi didattici usando dati, verifiche e materiali già impiegati in classe.

Un progetto pilota partirà nel Detroit Public Schools Community District .

. Privacy, formazione e impatto sugli insegnanti sono al centro della sperimentazione.

(Riassunto generato con AI)

Claude entra nella didattica statunitense

Anthropic ha lanciato Claude for Teachers, una versione del proprio assistente AI destinata agli insegnanti verificati negli Stati Uniti, disponibile gratuitamente. Il servizio arriva mentre l’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole americane è cresciuto: dal 32% degli insegnanti nel 2024 al 61% nel 2025.

La piattaforma consente ai docenti di fornire lo storico dello studente, inclusi compiti, verifiche, risultati e materiale didattico, per costruire piani di lezione personalizzati. L’obiettivo dichiarato è rendere le attività più aderenti alle necessità degli alunni e al programma già svolto, evitando contenuti generici scollegati dal lavoro in classe.

Il prodotto sarà testato nel Detroit Public Schools Community District, dove il programma pilota dovrà misurare gli effetti sulle pratiche didattiche e sul benessere degli insegnanti. Anthropic prevede inoltre di formare i docenti coinvolti e di analizzare i risultati della sperimentazione.

Il lancio, riportato da Punto Informatico nell’articolo firmato da Tiziana Foglio, intercetta un mercato educativo in rapida trasformazione, nel quale l’AI viene sempre più utilizzata come supporto alla preparazione di lezioni, esercizi e materiali.

Personalizzazione, privacy e progetto pilota

Claude for Teachers può preparare lezioni allineate agli standard previsti, adattare spiegazioni e attività ai singoli studenti e analizzare i dati di rendimento per suggerire interventi mirati. Un elemento centrale è il riutilizzo dei contenuti già adottati in classe, che consente al docente di mantenere continuità con il percorso didattico.

L’AI, quindi, non viene presentata come un sostituto dell’insegnante, ma come uno strumento di pianificazione basato sul materiale e sulle informazioni fornite dal docente. Gli studenti minorenni, nella maggior parte dei casi, non possono usare direttamente Claude per i limiti di età, pur potendo beneficiare indirettamente dei contenuti preparati con l’assistente.

Anthropic afferma che le conversazioni tra insegnanti e Claude non saranno utilizzate per addestrare l’AI. Le informazioni degli studenti saranno trattate nel rispetto della legge federale statunitense sulla privacy scolastica, la FERPA, mentre i termini di servizio sono stati scritti senza gergo tecnico.

L’azienda lavora con l’American Federation of Teachers (AFT) per definire standard di privacy che il sindacato vuole trasformare in un “gold standard” del settore. L’AFT collabora anche con OpenAI e Microsoft, ma non con Google, che ha siglato un accordo con lo Utah per portare Gemini nelle scuole K-12 dello Stato.

Il confronto sull’AI nelle scuole

L’arrivo di Claude for Teachers si inserisce in un dibattito già aperto negli Stati Uniti. L’AFT, l’amministrazione Trump e Bill Gates sostengono l’adozione dell’AI nell’istruzione, mentre cresce l’opposizione di genitori preoccupati per la tecnologia in classe.

Questa pressione sta spingendo alcuni grandi distretti scolastici a riconsiderare il ruolo degli strumenti digitali e i contratti con le aziende ed-tech. La sperimentazione di Anthropic potrà quindi offrire indicazioni concrete sul rapporto tra utilità didattica, formazione dei docenti e tutela degli studenti.

La posizione della presidente AFT Randi Weingarten evidenzia la complessità del tema: ha chiesto il divieto totale dell’AI per gli alunni delle elementari, ma promuove la formazione degli insegnanti. Il giorno precedente alla richiesta di divieto, aveva visitato una scuola di Newark per osservare Khanmigo in uso.

FAQ

Chi può usare Claude for Teachers?

Sì, il servizio è gratuito per gli insegnanti verificati negli Stati Uniti.

Quali dati può analizzare Claude?

Sì, può elaborare verifiche, compiti, risultati degli studenti e materiali didattici forniti dall’insegnante.

Le conversazioni addestrano l’intelligenza artificiale?

No, Anthropic afferma che le conversazioni tra docenti e Claude non saranno usate per addestrare l’AI.

Dove sarà testato il servizio?

Sì, il progetto pilota sarà svolto nel Detroit Public Schools Community District per valutarne effetti e benessere degli insegnanti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.