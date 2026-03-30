michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Amazon Prime falsa offerta da 51 dollari scatena nuova ondata di truffe online sofisticate

Amazon Prime falsa offerta da 51 dollari scatena nuova ondata di truffe online sofisticate

Falso rimborso Amazon Prime, nuova truffa sofisticata intercetta i clienti

Una nuova truffa mirata contro i clienti Amazon Prime è stata segnalata in questi giorni in provincia di Modena, a Formigine, dove una consumatrice ha ricevuto a domicilio una busta con un assegno falso da 51 dollari e una lettera che simula un rimborso ufficiale del servizio.
La vicenda, avvenuta nelle ultime settimane, è stata denunciata ai Carabinieri e segnalata all’Adiconsum di Modena e Reggio Emilia, che l’ha definita un vero “capolavoro falsario”.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme su phishing e attacchi informatici, anche alla luce del recente attacco hacker a ITA Airways, e solleva il sospetto di una possibile violazione di dati relativi agli abbonati Amazon Prime.

In sintesi:

  • Recapito a mano di busta con assegno falso da 51 dollari per “rimborso Amazon Prime”.
  • Lettera curata nei dettagli, riferimenti a causa USA e Restore Online Shopper’s Confidence Act.
  • Rischi combinati di phishing e overpayment scam con possibili perdite di denaro e dati.
  • Adiconsum invita a non incassare assegni, denunciare subito e segnalare ogni comunicazione sospetta.

Come funziona la truffa e perché è particolarmente insidiosa

Nel caso segnalato da Adiconsum Emilia-Romagna, un uomo descritto come “italiano e ben vestito” ha consegnato personalmente alla vittima una busta commerciale.
All’interno, un assegno da 51 dollari apparentemente emesso dalla Huntington National Bank di Columbus, Ohio, accompagnato da una comunicazione che parla di rimborso legato a Amazon Prime negli Stati Uniti e al Restore Online Shopper’s Confidence Act.

L’intera documentazione è falsa, ma estremamente credibile: i dati riportati nella lettera risultano corretti e riferiti a una reale causa collettiva statunitense. Per ottenere il presunto rimborso, al destinatario viene chiesto di collegarsi a un sito tramite link e viene specificato che il pagamento sarà effettuato via PayPal.

Le prime verifiche hanno ricostruito un percorso postale che parte dalla Repubblica Ceca e transita per l’Olanda, con consegna finale a mano a una persona effettivamente titolare di un account Amazon Prime.
Questo elemento rafforza l’ipotesi di una possibile violazione o commercio illecito di dati personali dei clienti.

I rischi per gli utenti e le azioni di difesa immediate

Secondo Adiconsum, i pericoli per i consumatori sono almeno due.
Il primo è il classico phishing: collegandosi al sito indicato nella lettera, la vittima potrebbe fornire inconsapevolmente credenziali, dati personali e bancari, poi riutilizzati per frodi su larga scala.

Il secondo è l’overpayment scam, spiegato dalla coordinatrice Adiconsum Emilia-Romagna per Modena e Reggio Emilia Adele Chiara Cangini: “la vittima deposita l’assegno, la banca accredita i fondi mentre completa le verifiche internazionali, e i truffatori richiamano chiedendo di restituire la cifra via bonifico per un presunto errore. Quando l’assegno viene respinto, i soldi sono già persi, con la beffa ulteriore: la banca che può chiedere alla vittima la restituzione dei fondi a suo tempo accreditati”.

Adiconsum invita chiunque riceva comunicazioni simili a non depositare l’assegno, non cliccare sui link e a presentare immediata denuncia alle forze dell’ordine.
Per assistenza sono disponibili i contatti Adiconsum: 059 890897, email [email protected], WhatsApp 333 204 6728.

FAQ

Come riconoscere una falsa comunicazione di rimborso Amazon Prime?

È fondamentale verificare sempre mittente, dominio del sito e canali ufficiali Amazon. Messaggi cartacei inattesi con assegni allegati sono altamente sospetti e vanno segnalati.

Cosa devo fare se ho ricevuto un assegno sospetto di rimborso?

Occorre non incassare l’assegno, non seguire link indicati, contattare immediatamente la banca, sporgere denuncia ai Carabinieri e rivolgersi ad Adiconsum.

Se ho già fornito i miei dati, come posso limitare i danni?

È necessario bloccare subito carte e conti online, modificare le password, attivare l’autenticazione a due fattori e informare banca e polizia postale dell’accaduto.

La banca mi accredita l’assegno: significa che è autentico?

No, il primo accredito può essere provvisorio. Le verifiche internazionali richiedono tempo: se l’assegno è falso, l’importo verrà stornato integralmente.

Qual è l’origine delle informazioni utilizzate per questo articolo?

Il contenuto deriva da un’elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache