Home / INTERNET / Amazon Prime falsa offerta da 51 dollari scatena nuova ondata di truffe online sofisticate

Falso rimborso Amazon Prime, nuova truffa sofisticata intercetta i clienti

Una nuova truffa mirata contro i clienti Amazon Prime è stata segnalata in questi giorni in provincia di Modena, a Formigine, dove una consumatrice ha ricevuto a domicilio una busta con un assegno falso da 51 dollari e una lettera che simula un rimborso ufficiale del servizio.

La vicenda, avvenuta nelle ultime settimane, è stata denunciata ai Carabinieri e segnalata all’Adiconsum di Modena e Reggio Emilia, che l’ha definita un vero “capolavoro falsario”.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme su phishing e attacchi informatici, anche alla luce del recente attacco hacker a ITA Airways, e solleva il sospetto di una possibile violazione di dati relativi agli abbonati Amazon Prime.

In sintesi:

Recapito a mano di busta con assegno falso da 51 dollari per “rimborso Amazon Prime”.

Lettera curata nei dettagli, riferimenti a causa USA e Restore Online Shopper’s Confidence Act.

Rischi combinati di phishing e overpayment scam con possibili perdite di denaro e dati.

Adiconsum invita a non incassare assegni, denunciare subito e segnalare ogni comunicazione sospetta.

Come funziona la truffa e perché è particolarmente insidiosa

Nel caso segnalato da Adiconsum Emilia-Romagna, un uomo descritto come “italiano e ben vestito” ha consegnato personalmente alla vittima una busta commerciale.

All’interno, un assegno da 51 dollari apparentemente emesso dalla Huntington National Bank di Columbus, Ohio, accompagnato da una comunicazione che parla di rimborso legato a Amazon Prime negli Stati Uniti e al Restore Online Shopper’s Confidence Act.

L’intera documentazione è falsa, ma estremamente credibile: i dati riportati nella lettera risultano corretti e riferiti a una reale causa collettiva statunitense. Per ottenere il presunto rimborso, al destinatario viene chiesto di collegarsi a un sito tramite link e viene specificato che il pagamento sarà effettuato via PayPal.

Le prime verifiche hanno ricostruito un percorso postale che parte dalla Repubblica Ceca e transita per l’Olanda, con consegna finale a mano a una persona effettivamente titolare di un account Amazon Prime.

Questo elemento rafforza l’ipotesi di una possibile violazione o commercio illecito di dati personali dei clienti.

I rischi per gli utenti e le azioni di difesa immediate

Secondo Adiconsum, i pericoli per i consumatori sono almeno due.

Il primo è il classico phishing: collegandosi al sito indicato nella lettera, la vittima potrebbe fornire inconsapevolmente credenziali, dati personali e bancari, poi riutilizzati per frodi su larga scala.

Il secondo è l’overpayment scam, spiegato dalla coordinatrice Adiconsum Emilia-Romagna per Modena e Reggio Emilia Adele Chiara Cangini: “la vittima deposita l’assegno, la banca accredita i fondi mentre completa le verifiche internazionali, e i truffatori richiamano chiedendo di restituire la cifra via bonifico per un presunto errore. Quando l’assegno viene respinto, i soldi sono già persi, con la beffa ulteriore: la banca che può chiedere alla vittima la restituzione dei fondi a suo tempo accreditati”.

Adiconsum invita chiunque riceva comunicazioni simili a non depositare l’assegno, non cliccare sui link e a presentare immediata denuncia alle forze dell’ordine.

Per assistenza sono disponibili i contatti Adiconsum: 059 890897, email [email protected], WhatsApp 333 204 6728.

FAQ

Come riconoscere una falsa comunicazione di rimborso Amazon Prime?

È fondamentale verificare sempre mittente, dominio del sito e canali ufficiali Amazon. Messaggi cartacei inattesi con assegni allegati sono altamente sospetti e vanno segnalati.

Cosa devo fare se ho ricevuto un assegno sospetto di rimborso?

Occorre non incassare l’assegno, non seguire link indicati, contattare immediatamente la banca, sporgere denuncia ai Carabinieri e rivolgersi ad Adiconsum.

Se ho già fornito i miei dati, come posso limitare i danni?

È necessario bloccare subito carte e conti online, modificare le password, attivare l’autenticazione a due fattori e informare banca e polizia postale dell’accaduto.

La banca mi accredita l’assegno: significa che è autentico?

No, il primo accredito può essere provvisorio. Le verifiche internazionali richiedono tempo: se l’assegno è falso, l’importo verrà stornato integralmente.

Qual è l’origine delle informazioni utilizzate per questo articolo?

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