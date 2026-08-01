Google estende la Play Age Signals API per indicare la fascia d’età su Android

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google Play estende i segnali d’età per le app Android .

estende i segnali d’età per le app . Il sistema comunica fasce d’età senza fornire necessariamente la data di nascita.

Dopo il Brasile , il rollout raggiungerà Australia e Canada .

, il rollout raggiungerà e . I dati non potranno essere usati per pubblicità, marketing o profilazione.

Riassunto generato con AI

Google Play introduce le fasce d’età nelle app

Google Play si prepara a distribuire su scala internazionale la Play Age Signals API, sistema destinato alle applicazioni Android che consente di conoscere la fascia d’età dell’utente senza ricevere necessariamente la data di nascita. Dopo la prima disponibilità in Brasile, Google prevede l’estensione in Australia e Canada entro metà agosto 2026, con l’arrivo negli altri Paesi nel corso dell’anno.

La novità riguarda sviluppatori, utenti e genitori che utilizzano app distribuite dallo store di Google, perché permette di adattare contenuti, funzioni sociali, protezioni e richieste di consenso all’età dichiarata o verificata.

Il cambiamento punta a ridurre la circolazione di un dato particolarmente sensibile, come la data di nascita completa, fornendo alle app solo l’informazione strettamente necessaria per offrire esperienze adatte ai minori e rispettare le norme applicabili.

Le fasce previste sono 0-12, 13-15, 16-17 e 18+. L’app può interrogare Google Play durante l’esecuzione e ricevere il segnale soltanto quando l’utente o il genitore ne ha autorizzato la condivisione.

Come funziona la Play Age Signals API

La nuova API porta nelle singole applicazioni un’informazione che in passato gli sviluppatori potevano ricavare soprattutto dall’età indicata in fase di registrazione, dai controlli interni o dalle impostazioni dello store. Google aveva già centralizzato parte delle funzioni di protezione nel 2017 con Family Link; ora il dato può incidere direttamente sulle funzioni disponibili in una specifica app.

La documentazione descrive una struttura a due funzioni inclusa nella libreria com.google.android.play:age-signals:0.0.4. Il supporto parte da Android 6.0, livello API 23, e riguarda smartphone, tablet e dispositivi pieghevoli distribuiti tramite Google Play.

Oltre alla fascia d’età, la risposta contiene ageRangeSource, campo che indica l’origine dell’informazione usata per stabilire l’età.

Google distingue quattro livelli, da TIER_A a TIER_D, che segnalano come l’età sia stata ottenuta. Non tutti i segnali hanno quindi lo stesso valore: un servizio ad alto rischio può richiedere una fascia ricavata tramite identità digitale, mentre per una funzione meno delicata tale verifica potrebbe rendere l’esperienza inutilmente complessa.

La scelta del livello accettabile resta allo sviluppatore. Questo modello attribuisce alle app una responsabilità concreta: utilizzare il segnale solo in modo proporzionato al rischio della funzione offerta.

Limiti d’uso e responsabilità degli sviluppatori

I termini di servizio fissano limiti espliciti: i segnali d’età possono essere impiegati esclusivamente per creare esperienze appropriate e rispettare le leggi applicabili. Sono vietati pubblicità, marketing, profilazione e analisi statistiche; inoltre, il dato può essere utilizzato soltanto dall’app che lo ha richiesto.

La libreria client, secondo la sezione Data safety della documentazione, non raccoglie direttamente dati sul proprio utilizzo. La comunicazione avviene a runtime con il Play Store, mentre lo sviluppatore resta responsabile delle dichiarazioni nella sezione Sicurezza dei dati e dei trattamenti successivi.

Violazioni delle condizioni possono portare alla revoca dell’accesso all’API, alla sospensione dell’app o alla rimozione da Google Play.

La disponibilità tecnica del segnale, quindi, non autorizza un riuso libero dell’informazione. Il futuro impatto dipenderà dall’applicazione concreta dei vincoli e dalle scelte degli sviluppatori.

FAQ

Quando arriva l’API in Australia e Canada?

Sì, Google prevede l’estensione in Australia e Canada entro metà agosto 2026.

Quali fasce d’età comunica Google Play?

Sì, le fasce predefinite sono 0-12, 13-15, 16-17 e 18+.

L’app riceve sempre la data di nascita?

No, l’app riceve una fascia d’età e non deve necessariamente conoscere la data di nascita.

Da quale versione Android è supportata?

Sì, il supporto parte da Android 6.0, corrispondente al livello API 23.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.