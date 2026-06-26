Luca Guadagnino cerca un distributore per Artificial dopo il ritiro di Amazon MGM

26 Giugno 2026

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La notizia in sintesi

Luca Guadagnino cerca un nuovo distributore per Artificial dopo il passo indietro di Amazon MGM .

cerca un nuovo distributore per dopo il passo indietro di . Il film racconta una fase critica della parabola di Sam Altman in OpenAI .

in . Secondo indiscrezioni, il ritratto del manager sarebbe molto severo e poco conciliabile.

Il caso riflette i legami sempre più stretti tra Hollywood e aziende dell’intelligenza artificiale.

(Riassunto generato con AI)

Amazon si sfila da Artificial

Luca Guadagnino si ritrova senza distributore statunitense per Artificial, il film già girato nello scorso autunno e ora in post-produzione, finanziato da Amazon con MGM. Nelle ultime ore il gruppo ha annunciato che non curerà più l’uscita in sala negli Stati Uniti, pur confermando stima per il regista italiano. Il nodo riguarda un titolo che racconta una fase delicata della vicenda di Sam Altman, fondatore di OpenAI, concentrandosi sul 2023, quando fu licenziato e poi rapidamente riassunto dalla società.

Secondo la posizione ufficiale diffusa da un portavoce, “Artificial trarrebbe maggior vantaggio dall’essere distribuito da un altro studio”, e Amazon starebbe lavorando con la produzione per trovare una nuova collocazione. La scelta ha attirato attenzione perché arriva dopo precedenti collaborazioni positive tra il regista e il gruppo, e perché il film tocca direttamente uno dei protagonisti più influenti e controversi dell’industria dell’intelligenza artificiale.

Il caso assume rilievo non solo cinematografico, ma industriale. Il ritiro del distributore investe infatti un’opera che, per tema, tempismo e profilo produttivo, si colloca al crocevia tra cinema d’autore, potere tecnologico e strategie reputazionali dei grandi gruppi americani.

Il film, Altman e i timori del mercato

La decisione appare significativa anche perché Luca Guadagnino gode di forte considerazione negli Stati Uniti e le prime reazioni informali alle proiezioni preliminari di Artificial sarebbero state positive. Eppure il contenuto del film sembra aver reso più complesso il suo posizionamento. Secondo indiscrezioni riportate da chi ha visto il progetto, il ritratto di Sam Altman, interpretato da Andrew Garfield, non sarebbe affatto benevolo.

Su The Hollywood Reporter, la giornalista Mia Galuppo ha scritto di aver letto una versione della sceneggiatura firmata da Simon Rich, sostenendo che da quelle pagine emergerebbe un profilo di Altman “tutt’altro che lusinghiero” e, più nettamente, “viene dipinto come un sociopatico”. Un dettaglio rilevante, perché l’immagine pubblica del numero uno di OpenAI è da tempo un asset strategico in un settore che continua a suscitare diffidenza e interrogativi.

Il contesto industriale rende la vicenda ancora più delicata. Il passo indietro di Amazon arriva infatti pochi mesi dopo l’annuncio di un investimento attorno ai 50 miliardi di dollari in OpenAI, con una partnership destinata a rafforzare i sistemi di cloud computing del gruppo. Nel quadro descritto dalla fonte, pesa anche il rapporto personale tra Jeff Bezos e Sam Altman.

Per il mercato, il problema è duplice. Da un lato c’è un film da 40 milioni di dollari, con un cast che include oltre a Andrew Garfield anche Monica Barbaro e Yuri Borisov, nomi ormai riconoscibili nel circuito del prestigio hollywoodiano. Dall’altro c’è un prodotto che sembra pensato più per la stagione dei premi che per il grande ritorno commerciale. Questo riduce la platea dei possibili acquirenti e alza la soglia del rischio.

Secondo quanto riportato, Netflix, A24, Focus Features e la nuova etichetta Clockwork di Warner Bros. avrebbero già rifiutato l’acquisizione. Il dato è indicativo di un clima più ampio: gli studios americani stanno intensificando i rapporti con le società di IA, tra accordi tecnologici, investimenti e nuove filiere produttive. In questo scenario, un film che mette al centro una figura chiave del settore con un taglio critico rischia di diventare più scomodo del previsto.

Anche il caso A24, citato nella fonte, mostra quanto il perimetro sia sensibile: tra i suoi finanziatori figura Thrive Capital di Josh Kushner, con interessi anche in OpenAI, mentre la società è finita al centro di discussioni per un accordo di ricerca sull’IA con Google tramite DeepMind.

Le opzioni residue e il segnale per Hollywood

Per Artificial restano aperte alcune piste, tra cui Mubi, che ha già distribuito un film di Luca Guadagnino come Queer, e Neon, distributore con una reputazione consolidata nel cinema di qualità. Il destino del film dipenderà ora dalla disponibilità di un soggetto capace di assorbirne insieme il valore artistico e la complessità politica.

L’uscita era inizialmente prevista per il periodo natalizio del 2026, con possibile traiettoria festivaliera. Il punto però va oltre il calendario: la difficoltà di collocare Artificial segnala quanto i rapporti tra Hollywood e le grandi aziende dell’intelligenza artificiale siano ormai sempre più stretti, opachi e influenti anche sulle scelte distributive.

FAQ

Perché Amazon MGM ha lasciato Artificial?

Sì, Amazon ha dichiarato che il film trarrebbe maggior vantaggio da un altro studio distributivo.

Di cosa parla Artificial?

Sì, il film racconta una fase del 2023 nella vita di Sam Altman, tra licenziamento e rapido ritorno in OpenAI.

Chi interpreta Sam Altman nel film?

Sì, Sam Altman è interpretato da Andrew Garfield, al centro di un cast con Monica Barbaro e Yuri Borisov.

Quali società avrebbero rifiutato il film?

Sì, secondo la fonte avrebbero rifiutato Netflix, A24, Focus Features e Clockwork di Warner Bros..

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale è derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.