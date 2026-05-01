Maurizio Sorge racconta l’ascesa e il declino dell’era dei paparazzi

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Come Maurizio Sorge racconta l’ascesa e il declino del paparazzo italiano

Chi parla è Maurizio Sorge, storico paparazzo ciociaro; cosa racconta è la parabola del gossip italiano degli anni d’oro, fra scoop costruiti e cachet stellari. Dove? In un’intervista-podcast con Francesco Vergovich, che ricostruisce un mestiere nato sulle spiagge di Rimini e approdato alle Maldive, passando per Strangolagalli e i set televisivi. Quando? Tra la metà degli anni Novanta e il 2015, fino all’attuale “pensione” forzata. Perché? Per mostrare come l’incontro con Fabrizio Corona, l’esplosione della cronaca rosa e poi l’arrivo dei social abbiano prima reso d’oro e poi svuotato un lavoro fondato su informatori, appostamenti e limiti etici labili, trasformando per sempre il rapporto tra personaggi famosi, media e pubblico.

In sintesi:

Maurizio Sorge ripercorre dagli inizi casuali alle Maldive gli anni d’oro del gossip.

ripercorre dagli inizi casuali alle Maldive gli anni d’oro del gossip. L’incontro con Fabrizio Corona nel 2004 trasforma il paparazzo in ingranaggio centrale del sistema.

nel 2004 trasforma il paparazzo in ingranaggio centrale del sistema. Economia del gossip: mesi da 72.500 euro, fatturati annui fino a 400 mila euro.

Social, crisi dei cachet e vicende personali segnano la fine di un’epoca professionale.

Dalle spiagge di Rimini al “metodo Corona”: anatomia di un sistema

Maurizio Sorge si definisce un uomo nato per “farsi gli affari degli altri”: da questa inclinazione nasce la carriera che lo porta dal Frusinate al centro della cronaca rosa nazionale.

Gli inizi sono artigianali: scatti ai turisti con scimmiette e leoncini sulle spiagge di Rimini, il lavoro in fabbrica, uno studio fotografico a Strangolagalli (Frosinone), cerimonie, moda, fotografia industriale. La svolta arriva nel 1996: una lite con un bodyguard, l’incontro con Gabriella Carlucci, un viaggio in Egitto per una collezione, l’accesso stabile ai circuiti televisivi.

Nel 2004 il salto di scala: l’incontro con Fabrizio Corona. Corona porta la visione strategica – *“Io il gossip non lo aspetto, lo anticipo”* – mentre fotografi come Sorge e Scarfone mettono mestiere, rete di informatori, capacità di appostamento. Il gossip si pianifica: cene mirate, ingressi studiati, assenze di pochi minuti che cambiano la storia, come nel caso di Stefano Accorsi e Valentina Cervi. I giornali comprano e pubblicano senza troppe domande, premiando esclusiva e allusione.

Declino del paparazzo: etica, salute, social e nuove forme di visibilità

Nel racconto di Sorge, le Maldive diventano un avamposto professionale: mentre altri colleghi presidiano Capri o la Sardegna, lui costruisce lì servizi iconici, fra cui quello su Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. Il fotografo sostiene che fu Corona a organizzare l’operazione, che Belen non potesse essere davvero inconsapevole, e ricorda persino un caffè sulla palafitta con una foto ricordo come prova implicita della complicità.

La dimensione economica è impressionante: Sorge parla di mesi da 72.500 euro e di fatturati annui fino a 350-400 mila euro, prima del crollo dei compensi. Parallelamente, il rapporto personale con Corona oscilla tra affetto e dure critiche: archivio custodito, telefonate nei momenti bui, ma anche accuse di egoismo e di incapacità di essere padre e figlio. L’episodio delle banconote false – con i 7.500 euro legati al servizio su Michelle Hunziker e De Laurentiis a Saint Moritz – diventa, nel suo racconto, una sliding door sfiorata grazie alla prudenza “contadina” delle origini.

Sul piano etico, Sorge riassume il mestiere nel motto *“prima scatti, poi ragioni”*. Ammette di aver cancellato alcune immagini, rivendica una coscienza personale più che un codice di categoria, contesta la narrazione univoca di colpa sui paparazzi nel caso Lady Diana e celebra i maestri degli scoop di lungo corso, come gli autori delle foto di Giovanni Paolo II in piscina a Castel Gandolfo.

Cosa resta oggi dell’era Corona e del gossip industriale

Nel finale, Maurizio Sorge analizza il presente: il lavoro del paparazzo “non paga più”. Le stesse fatiche logistiche che un tempo garantivano mesi di reddito oggi non coprono costi e rischi, perché i personaggi alimentano direttamente l’attenzione tramite Instagram e social, togliendo ai fotografi il monopolio del non detto.

Le vicende personali – Covid, embolia polmonare, incidente stradale, infezione di una protesi – accelerano l’uscita di scena. Sorge si dichiara in pensione, ma continua con droni, cerimonie, vita di paese fra Ceprano, la madre quasi novantenne e le figlie. Ricorda con rispetto figure come Matteo Marzotto, che a Parigi, sorpreso con Alessia Fabiani, reagì con un sorriso: per lui, gesto sufficiente a distinguerlo come “signore”.

Resta un patrimonio di memoria interna: Sorge si descrive come uomo di provincia, fotografo d’assalto, amico-critico di Corona, testimone di un’Italia che ha consumato scandali e amori fino a quando i protagonisti hanno imparato a gestire in proprio la propria esposizione. Da quel momento il gossip da caccia è diventato autorepresentation continua, e il paparazzo ha perso centralità.

FAQ

Chi è Maurizio Sorge nel panorama del gossip italiano?

Maurizio Sorge è uno dei paparazzi più influenti degli anni 1996-2015, protagonista degli scoop legati a Fabrizio Corona, Belen Rodriguez e ai principali protagonisti della cronaca rosa.

Quanto guadagnava un paparazzo come Sorge negli anni d’oro?

Secondo Sorge, nei picchi migliori un paparazzo di primo livello poteva toccare mesi da 72.500 euro e fatturati annui complessivi tra 350 e 400 mila euro.

Come sono cambiati i paparazzi con l’arrivo dei social network?

Per Sorge, i social hanno spostato il potere d’immagine sui VIP stessi: meno esclusività, compensi drasticamente ridotti, maggior rischio economico, con il paparazzo spesso relegato a rincorrere contenuti già pubblicati online.

Qual è il giudizio di Sorge sul rapporto con Fabrizio Corona?

Sorge parla di un legame fatto di affetto e affari, dicendo di non averlo mai tradito ma criticandone l’egoismo, le scelte familiari e alcune condotte che, a suo avviso, lo hanno portato verso una pericolosa solitudine.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa analisi è stata elaborata dalla Redazione sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.