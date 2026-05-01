Maurizio Sorge racconta l’ascesa e il declino dell’era dei paparazzi
Indice dei Contenuti:
Come Maurizio Sorge racconta l’ascesa e il declino del paparazzo italiano
Chi parla è Maurizio Sorge, storico paparazzo ciociaro; cosa racconta è la parabola del gossip italiano degli anni d’oro, fra scoop costruiti e cachet stellari. Dove? In un’intervista-podcast con Francesco Vergovich, che ricostruisce un mestiere nato sulle spiagge di Rimini e approdato alle Maldive, passando per Strangolagalli e i set televisivi. Quando? Tra la metà degli anni Novanta e il 2015, fino all’attuale “pensione” forzata. Perché? Per mostrare come l’incontro con Fabrizio Corona, l’esplosione della cronaca rosa e poi l’arrivo dei social abbiano prima reso d’oro e poi svuotato un lavoro fondato su informatori, appostamenti e limiti etici labili, trasformando per sempre il rapporto tra personaggi famosi, media e pubblico.
In sintesi:
- Maurizio Sorge ripercorre dagli inizi casuali alle Maldive gli anni d’oro del gossip.
- L’incontro con Fabrizio Corona nel 2004 trasforma il paparazzo in ingranaggio centrale del sistema.
- Economia del gossip: mesi da 72.500 euro, fatturati annui fino a 400 mila euro.
- Social, crisi dei cachet e vicende personali segnano la fine di un’epoca professionale.
Dalle spiagge di Rimini al “metodo Corona”: anatomia di un sistema
Maurizio Sorge si definisce un uomo nato per “farsi gli affari degli altri”: da questa inclinazione nasce la carriera che lo porta dal Frusinate al centro della cronaca rosa nazionale.
Gli inizi sono artigianali: scatti ai turisti con scimmiette e leoncini sulle spiagge di Rimini, il lavoro in fabbrica, uno studio fotografico a Strangolagalli (Frosinone), cerimonie, moda, fotografia industriale. La svolta arriva nel 1996: una lite con un bodyguard, l’incontro con Gabriella Carlucci, un viaggio in Egitto per una collezione, l’accesso stabile ai circuiti televisivi.
Nel 2004 il salto di scala: l’incontro con Fabrizio Corona. Corona porta la visione strategica – *“Io il gossip non lo aspetto, lo anticipo”* – mentre fotografi come Sorge e Scarfone mettono mestiere, rete di informatori, capacità di appostamento. Il gossip si pianifica: cene mirate, ingressi studiati, assenze di pochi minuti che cambiano la storia, come nel caso di Stefano Accorsi e Valentina Cervi. I giornali comprano e pubblicano senza troppe domande, premiando esclusiva e allusione.
Declino del paparazzo: etica, salute, social e nuove forme di visibilità
Nel racconto di Sorge, le Maldive diventano un avamposto professionale: mentre altri colleghi presidiano Capri o la Sardegna, lui costruisce lì servizi iconici, fra cui quello su Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. Il fotografo sostiene che fu Corona a organizzare l’operazione, che Belen non potesse essere davvero inconsapevole, e ricorda persino un caffè sulla palafitta con una foto ricordo come prova implicita della complicità.
La dimensione economica è impressionante: Sorge parla di mesi da 72.500 euro e di fatturati annui fino a 350-400 mila euro, prima del crollo dei compensi. Parallelamente, il rapporto personale con Corona oscilla tra affetto e dure critiche: archivio custodito, telefonate nei momenti bui, ma anche accuse di egoismo e di incapacità di essere padre e figlio. L’episodio delle banconote false – con i 7.500 euro legati al servizio su Michelle Hunziker e De Laurentiis a Saint Moritz – diventa, nel suo racconto, una sliding door sfiorata grazie alla prudenza “contadina” delle origini.
Sul piano etico, Sorge riassume il mestiere nel motto *“prima scatti, poi ragioni”*. Ammette di aver cancellato alcune immagini, rivendica una coscienza personale più che un codice di categoria, contesta la narrazione univoca di colpa sui paparazzi nel caso Lady Diana e celebra i maestri degli scoop di lungo corso, come gli autori delle foto di Giovanni Paolo II in piscina a Castel Gandolfo.
Cosa resta oggi dell’era Corona e del gossip industriale
Nel finale, Maurizio Sorge analizza il presente: il lavoro del paparazzo “non paga più”. Le stesse fatiche logistiche che un tempo garantivano mesi di reddito oggi non coprono costi e rischi, perché i personaggi alimentano direttamente l’attenzione tramite Instagram e social, togliendo ai fotografi il monopolio del non detto.
Le vicende personali – Covid, embolia polmonare, incidente stradale, infezione di una protesi – accelerano l’uscita di scena. Sorge si dichiara in pensione, ma continua con droni, cerimonie, vita di paese fra Ceprano, la madre quasi novantenne e le figlie. Ricorda con rispetto figure come Matteo Marzotto, che a Parigi, sorpreso con Alessia Fabiani, reagì con un sorriso: per lui, gesto sufficiente a distinguerlo come “signore”.
Resta un patrimonio di memoria interna: Sorge si descrive come uomo di provincia, fotografo d’assalto, amico-critico di Corona, testimone di un’Italia che ha consumato scandali e amori fino a quando i protagonisti hanno imparato a gestire in proprio la propria esposizione. Da quel momento il gossip da caccia è diventato autorepresentation continua, e il paparazzo ha perso centralità.
FAQ
Chi è Maurizio Sorge nel panorama del gossip italiano?
Maurizio Sorge è uno dei paparazzi più influenti degli anni 1996-2015, protagonista degli scoop legati a Fabrizio Corona, Belen Rodriguez e ai principali protagonisti della cronaca rosa.
Quanto guadagnava un paparazzo come Sorge negli anni d’oro?
Secondo Sorge, nei picchi migliori un paparazzo di primo livello poteva toccare mesi da 72.500 euro e fatturati annui complessivi tra 350 e 400 mila euro.
Come sono cambiati i paparazzi con l’arrivo dei social network?
Per Sorge, i social hanno spostato il potere d’immagine sui VIP stessi: meno esclusività, compensi drasticamente ridotti, maggior rischio economico, con il paparazzo spesso relegato a rincorrere contenuti già pubblicati online.
Qual è il giudizio di Sorge sul rapporto con Fabrizio Corona?
Sorge parla di un legame fatto di affetto e affari, dicendo di non averlo mai tradito ma criticandone l’egoismo, le scelte familiari e alcune condotte che, a suo avviso, lo hanno portato verso una pericolosa solitudine.
Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?
Questa analisi è stata elaborata dalla Redazione sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.