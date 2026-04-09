Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sal Da Vinci resta favorito Eurovision, le prime parole dopo l’annuncio

Sal Da Vinci guida l’Italia verso l’Eurovision 2026 a Vienna

Il cantante napoletano Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo, rappresenterà l’Italia alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. L’artista porterà sul palco europeo il brano Per sempre sì, oggi tra le canzoni più ascoltate su Spotify tra quelle in gara, status che lo pone tra i favoriti dei bookmaker e delle piattaforme di streaming. La partecipazione dell’Italia, inserita nel gruppo dei “Big 5”, avviene in un’edizione storica che vede il Paese ospitante, l’Austria, trasformare Vienna nel principale hub musicale del continente.

Per Sal Da Vinci si tratta della sfida più internazionale della carriera, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare la tradizione melodica italiana davanti a centinaia di milioni di telespettatori in tutta Europa e oltre.

In sintesi:

Sal Da Vinci rappresenta l’Italia all’Eurovision 2026 con il brano Per sempre sì.

rappresenta l’Italia all’Eurovision 2026 con il brano Per sempre sì. La 70esima edizione si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio.

di Vienna dal 12 al 16 maggio. L’Italia, tra i “Big 5”, è già qualificata per la finalissima di sabato.

Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini guideranno il commento televisivo per il pubblico italiano.

Per sempre sì, tour europeo e ambizioni italiane all’Eurovision

Il percorso di Sal Da Vinci verso Vienna è scandito dai principali “pre-party” europei, vetrine cruciali per testare il brano dal vivo e misurare le reazioni del pubblico internazionale. Dopo le tappe di Oslo e Amsterdam, il tour promozionale si concluderà con il prestigioso London Eurovision Party del 19 aprile, considerato il termometro più affidabile del gradimento pre-gara.

Nel frattempo, Per sempre sì continua a consolidare la propria posizione nelle classifiche globali di streaming, imponendosi come la traccia Eurovision più ascoltata su Spotify. Un dato che rafforza lo status di “grande favorito” dell’artista partenopeo e accresce le aspettative italiane dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni.

Sal Da Vinci ha sintetizzato così il peso di questa esperienza: “Portare l’Italia all’Eurovision è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con profondo rispetto. Nella mia carriera ho calcato molti palchi, ma condividere la nostra tradizione musicale davanti al mondo intero regala una sensazione unica. La nostra musica è fatta di sentimenti che parlano al cuore: salirò su quel palco per raccontare ciò che la canzone italiana sa fare meglio, trasformando la verità in una melodia che diventa di tutti”.

Dal punto di vista televisivo, la Rai conferma un impianto editoriale ormai rodato: la telecronaca sarà affidata ancora una volta a Gabriele Corsi, al suo sesto Eurovision, affiancato dal debutto inedito di Elettra Lamborghini. Su Rai Radio 2, il racconto in diretta dall’Austria sarà curato dalle voci di Diletta Parlangeli e Matteo Osso, per una copertura multipiattaforma capillare.

Impatto sulla musica italiana e possibili scenari dopo Vienna

L’avventura di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 va oltre il singolo risultato in classifica: rappresenta un test sul potenziale globale della nuova generazione di interpreti italiani legati alla tradizione melodica. Un eventuale successo a Vienna consoliderebbe ulteriormente il ruolo dell’Italia come riferimento creativo nel pop europeo, favorendo nuove collaborazioni internazionali e aperture di mercato per la scena tricolore.

Per l’artista napoletano, una performance convincente alla Wiener Stadthalle potrebbe tradursi in un’estensione del tour europeo, con date aggiuntive in Nord Europa e area germanofona, dove l’Eurovision ha storicamente un forte seguito. Al tempo stesso, i dati di streaming di Per sempre sì offriranno metriche preziose su come il pubblico internazionale recepisce il modello “Sanremo–Eurovision” e sul potenziale di esportazione della canzone italiana nel medio periodo.

FAQ

Quando si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna?

Si svolgerà dal 12 al 16 maggio 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna, con finalissima prevista per sabato 16.

Perché Sal Da Vinci è considerato favorito all’Eurovision 2026?

È considerato favorito perché Per sempre sì è la canzone più ascoltata su Spotify tra i brani in gara.

L’Italia dovrà passare dalle semifinali dell’Eurovision 2026?

No, l’Italia fa parte dei “Big 5” ed è già qualificata per la finalissima, pur esibendosi anche nelle semifinali.

Chi commenterà l’Eurovision 2026 per il pubblico italiano?

La telecronaca tv sarà di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, mentre Diletta Parlangeli e Matteo Osso seguiranno l’evento su Rai Radio 2.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sull’Eurovision 2026?

L’articolo è stato elaborato partendo da contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.