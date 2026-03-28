Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cesare Cremonini festeggia con il regalo inatteso della fidanzata Caterina

Cesare Cremonini festeggia 46 anni tra amore, sax e nuovi progetti live

Cesare Cremonini ha festeggiato il suo 46esimo compleanno il 27 marzo a Bologna, condividendo sui social un momento di vita privata con la compagna Caterina Licini.

Nel video pubblicato online, il cantautore mostra il regalo ricevuto dall’ex ballerina 30enne: una teca personalizzata con bocchini e ance per sassofono, la sua nuova grande passione musicale.

Il compleanno arriva mentre l’artista sta affinando lo studio del sax, con l’obiettivo dichiarato di diventare un buon sassofonista entro il 2026, anno chiave anche per il nuovo tour, che conta già numerose date sold out.

In sintesi:

Cesare Cremonini compie 46 anni e condivide sui social i festeggiamenti privati.

compie 46 anni e condivide sui social i festeggiamenti privati. La compagna Caterina Licini regala una teca su misura con accessori per sax.

regala una teca su misura con accessori per sax. Cremonini punta a diventare un bravo sassofonista entro il 2026.

Il nuovo tour tra maggio e giugno registra già molte date quasi sold out.

Il regalo di Caterina Licini e la nuova passione per il sassofono

La giornata di compleanno di Cesare Cremonini è iniziata all’alba, con un video che mostra il momento in cui apre il primo pacchetto preparato da Caterina Licini.

All’interno, una teca in vetro con un set completo di bocchini e ance per sassofono, realizzata su misura e impreziosita da una placca con inciso l’autografo del cantautore bolognese.

“Ho già ricevuto il regalo più bello del secolo”, commenta l’artista, visibilmente emozionato, prima di aggiungere davanti alla telecamera: “È la cosa più bella che abbia mai visto”, invitando idealmente i fan a partecipare a un momento di vita domestica solitamente riservato alla sfera privata.

Il dono si collega alla nuova fase musicale di Cremonini: da alcuni mesi il cantautore studia il sax partendo da zero, ispirandosi al suono reso leggendario da Lucio Dalla.

Ha fissato come traguardo personale il 2026 per diventare un sassofonista credibile anche dal vivo.

Un primo assaggio dei suoi progressi è arrivato a gennaio, sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio, quando ha raggiunto l’amico Luca Carboni e, insieme a Elisa, ha infiammato il pubblico con un assolo nel brano “Mare Mare”.

Tour 2026 e prospettive future per la musica di Cremonini

Il 2026 si profila come anno di svolta nella carriera di Cesare Cremonini, non solo per la sfida personale con il sax ma anche per l’attività live.

Il nuovo tour, in partenza a maggio, conta già oltre dieci date tra maggio e giugno, con la maggior parte degli appuntamenti prossimi al tutto esaurito.

Tra gli eventi centrali spicca il concerto all’autodromo di Imola del 13 giugno, pensato come grande festa collettiva per celebrare un repertorio ormai consolidato nella storia del pop italiano.

La scelta di integrare sempre più il sassofono nelle esibizioni dal vivo potrebbe segnare un’evoluzione sonora importante per l’ex leader dei Lunapop.

Tra vita privata resa pubblica con misura e un percorso artistico in costante aggiornamento, il compleanno numero 46 mostra un Cremonini concentrato su studio, sperimentazione e rapporto diretto con la propria community di fan.

Un equilibrio che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione tra i cantautori di riferimento della scena italiana contemporanea.

FAQ

Quanti anni ha compiuto Cesare Cremonini e quando è nato?

Ha compiuto 46 anni il 27 marzo; è nato quindi il 27 marzo 1978, a Bologna.

Chi è la compagna di Cesare Cremonini e che lavoro fa?

La compagna è Caterina Licini, 30 anni, ex ballerina, oggi figura molto presente nella vita privata dell’artista.

Perché Cesare Cremonini ha iniziato a suonare il sassofono?

Ha iniziato per passione personale, ispirato anche dal modello di Lucio Dalla, con l’obiettivo di usarlo nei live.

Quando parte il nuovo tour di Cesare Cremonini e quante date sono previste?

Il tour parte a maggio, con oltre una decina di date tra maggio e giugno, molte già prossime al sold out.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Cesare Cremonini?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.