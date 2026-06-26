26 Giugno 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gabriele e Sara, video intimo diffuso online: chi lo inoltra rischia conseguenze penali

La notizia in sintesi

Gabriele e Sara travolti dalla diffusione di un video intimo non autorizzato

e travolti dalla diffusione di un video intimo non autorizzato Il nodo giuridico riguarda la circolazione del contenuto, non la sua originaria realizzazione

L’avvocata Claudia Trombetti richiama l’articolo 612-ter sul revenge porn

richiama l’articolo 612-ter sul revenge porn Chi inoltra il video può rispondere penalmente e civilmente dei danni

(Riassunto generato con AI)

Diffusione non autorizzata, il caso di Gabriele e Sara

Gabriele e Sara, coppia nota per la partecipazione a Temptation Island, sono finiti al centro di una massiccia esposizione online dopo la circolazione di un video intimo risalente, a loro dire, a quattro anni fa. Nelle ultime ore il contenuto ha raccolto oltre 500mila visualizzazioni e migliaia di commenti, spostando il caso dal piano del gossip a quello della tutela della persona.

I due hanno spiegato in lacrime di non sapere che quel materiale fosse ancora in circolazione e hanno sostenuto che si trattasse di una diretta destinata a non restare online. Hanno inoltre ribadito di non essere una coppia costruita e di non aver informato la produzione del programma perché quel contenuto apparteneva al passato e oggi rappresenta per loro un motivo di vergogna.

Il punto centrale, però, non riguarda la credibilità televisiva della relazione, ma la possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. È questo il profilo che trasforma una vicenda privata in un caso rilevante sotto il profilo giuridico e della protezione della dignità personale.

Il profilo legale e il perimetro del reato

A chiarire il quadro è l’avvocata Claudia Trombetti, responsabile legale di Citynews, secondo cui “La vera questione non è l’esistenza di quel video, ma la decisione di qualcuno di divulgarlo senza il consenso delle persone ritratte”. La distinzione è decisiva perché separa il giudizio morale dalla rilevanza penale dei comportamenti successivi.

Come ricorda la legale, dal 2019 l’ordinamento italiano prevede uno specifico reato, l’articolo 612-ter del Codice penale, noto come revenge porn. La norma punisce non solo chi diffonde immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso dell’interessato, ma anche chi, dopo averli ricevuti, li inoltra o ne favorisce ulteriormente la circolazione.

Si tratta di un passaggio spesso trascurato nel dibattito pubblico. Anche quando il contenuto sia stato realizzato volontariamente dalle persone coinvolte, questo non autorizza terzi a copiarlo, conservarlo o rilanciarlo. Trombetti sottolinea infatti: “Anche se fosse rimasta all’interno della loro pagina del sito, ciò non autorizza nessuno a copiare il video e divulgarlo”.

La cornice giuridica, quindi, non assolve eventuali leggerezze compiute in passato, ma impedisce che quelle stesse leggerezze diventino un alibi per umiliare pubblicamente chi compare nel materiale. Il consenso alla realizzazione o a una condivisione limitata non coincide mai con il consenso a una diffusione pubblica e incontrollata.

Nella lettura della vicenda pesa anche la memoria delle conseguenze più gravi generate in Italia dalla circolazione non consensuale di contenuti intimi. Trombetti ricorda che l’introduzione della norma è legata a una tragedia che ha mostrato la portata devastante di questi episodi sulla reputazione, sulla dignità e sulla serenità delle persone coinvolte.

In questo contesto, l’attenzione dovrebbe spostarsi da chi appare nel video a chi, in queste ore, continua a rilanciarlo. Ogni inoltro, ogni pubblicazione, ogni condivisione amplia infatti la lesione e rende più difficile qualunque tentativo di contenimento del danno. La rete, per sua natura, amplifica e sedimenta, rendendo spesso quasi impossibile il recupero del controllo sul contenuto.

Sul piano pratico, la legale precisa che chi riceve il video senza averlo richiesto e si limita a visionarlo non risponde del reato di revenge porn. La responsabilità scatta nel momento in cui quel file viene inviato, ceduto, pubblicato o diffuso ad altri soggetti senza il consenso delle persone rappresentate.

Il testo richiamato dell’articolo 612-ter prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o acquisito il materiale, lo diffonde ulteriormente senza consenso al fine di recare nocumento.

Possibili sviluppi della vicenda

Gabriele e Sara potrebbero presentare denuncia per revenge porn. In quel caso spetterebbe alla Procura avviare le indagini per individuare chi ha caricato il video e chi ne ha favorito la diffusione. Una volta accertate le responsabilità, il caso potrebbe estendersi anche alla sede civile con una richiesta di risarcimento danni.

La conseguenza più immediata, al di là del percorso giudiziario, è però culturale: casi come questo ricordano che l’imprudenza digitale non annulla mai il diritto al consenso, alla riservatezza e alla tutela dell’immagine personale.

FAQ

Perché il caso è giuridicamente rilevante?

Sì, perché il nodo centrale è la diffusione non autorizzata di contenuti intimi, non la loro precedente esistenza.

Cosa dice l’articolo 612-ter?

Sì, punisce chi diffonde video sessualmente espliciti senza consenso e anche chi li inoltra dopo averli ricevuti.

Chi guarda il video commette reato?

No, secondo quanto spiegato, la responsabilità penale scatta quando il contenuto viene inoltrato o diffuso ad altre persone.

Quali pene prevede la norma?

Sì, prevede reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 a 15.000 euro.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale è derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.