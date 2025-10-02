I partner dell’Ecommerce 2025: Casaleggio & Associati presenta la ricerca sul commercio digitale

Il 14 ottobre 2025, presso la Swiss Chamber di Milano, Casaleggio Associati presenterà la terza edizione della ricerca “I partner delle aziende Ecommerce 2025”, un appuntamento ormai consolidato che indaga l’evoluzione tecnologica e le tendenze emergenti del settore. L’evento, accessibile sia in presenza che in live streaming su Ecommerceitalia.info, offrirà una panoramica completa sugli strumenti e sui servizi che stanno trasformando l’esperienza d’acquisto online.

In un mercato in costante cambiamento, le aziende si trovano di fronte a un bivio: rimanere ancorate a sistemi tradizionali o aprirsi all’innovazione. La ricerca di Casaleggio Associati si pone l’obiettivo di fornire alle imprese una guida chiara per orientarsi tra marketing digitale, customer service, logistica avanzata, sistemi di pagamento e soprattutto intelligenza artificiale. Quest’ultima sarà al centro del dibattito, con un’analisi delle sue applicazioni pratiche nel retail e nel digital commerce.

Tecnologie emergenti e intelligenza artificiale: il nuovo cuore dell’Ecommerce

Il filo conduttore di questa edizione è l’adozione di tecnologie emergenti, con l’AI come protagonista indiscussa. Non si tratta solo di strumenti di automazione, ma di soluzioni capaci di trasformare l’interazione con i clienti, ottimizzare i processi e generare nuove opportunità di crescita.

La mattinata del 14 ottobre analizzerà come gli ecosistemi tecnologici influenzano le strategie aziendali: dalla scelta iniziale di un partner ai costi di switching nel caso di un cambio di direzione. La ricerca presenterà inoltre una mappatura aggiornata delle società di consulenza e delle agenzie suddivisa per tipologie di servizi, con l’obiettivo di offrire agli Ecommerce Manager strumenti concreti per la selezione dei fornitori.

«La capacità di individuare i giusti partner tecnologici è oggi la leva che distingue chi cresce e chi resta indietro», ha dichiarato Davide Casaleggio, partner di Casaleggio Associati. Accanto a lui, Luca Eleuteri guiderà il dibattito con esperti e manager di aziende protagoniste del panorama italiano e internazionale.

Storie di successo e confronto con i grandi player del mercato

Uno dei punti di forza dell’evento sarà la possibilità di ascoltare le testimonianze dirette delle aziende leader del settore. Sul palco si alterneranno rappresentanti di realtà come Arcaplanet, Le Sac, Miamo, Cressi, Eurostep, Feltrinelli, Redcare e Max Mara, che racconteranno come l’innovazione digitale abbia ridefinito la loro strategia commerciale e la relazione con i clienti.

Queste case history fungeranno da benchmark per manager e imprenditori, fornendo esempi concreti di come la tecnologia possa incidere non solo sull’efficienza operativa ma anche sulla fidelizzazione e sulla personalizzazione dell’esperienza d’acquisto.

L’iniziativa si propone così come un laboratorio di idee e best practice, un momento di networking qualificato dove chi opera nel commercio elettronico può trovare ispirazione, soluzioni e possibili partnership.

La tavola rotonda con 4eCom: il futuro del digital retail

La mattinata si concluderà con una tavola rotonda organizzata in collaborazione con 4eCom, l’associazione che riunisce i produttori di soluzioni per il digital commerce. A moderarla sarà la presidentessa Marianna Chillau, che guiderà la discussione sulle applicazioni pratiche dell’AI nel digital retail.

Questo confronto rappresenterà il momento più interattivo dell’evento, con esperti e manager pronti a rispondere a domande e a delineare scenari futuri per il settore. L’iniziativa sarà anche l’occasione per anticipare i risultati della ricerca di Casaleggio Associati, offrendo così al pubblico in sala e in streaming una visione privilegiata sugli orientamenti strategici del prossimo futuro.

L’evento è gratuito per brand e retailer, mentre per i fornitori di soluzioni digitali è necessario richiedere un invito. Le registrazioni sono già aperte sul sito ufficiale Ecommerceitalia.info.

FAQ

1. Quando e dove si svolgerà l’evento “I partner delle aziende Ecommerce 2025”?

L’evento si terrà il 14 ottobre 2025 a Milano presso la Swiss Chamber, dalle 10:00 alle 13:00. Sarà possibile seguirlo anche in streaming su Ecommerceitalia.info.

2. Chi sono i relatori principali dell’incontro?

Sul palco interverranno Davide Casaleggio e Luca Eleuteri di Casaleggio Associati, insieme a manager di aziende leader come Arcaplanet, Feltrinelli, Redcare e Max Mara.

3. Quali temi principali saranno affrontati?

Si parlerà di tecnologie emergenti, intelligenza artificiale, ecosistemi tecnologici, customer service, logistica, pagamenti digitali e selezione dei partner strategici.

4. Come è possibile partecipare?

La partecipazione è gratuita per brand e retailer. Le aziende vendor di soluzioni e servizi devono invece richiedere un invito tramite il sito ufficiale Ecommerceitalia.info.