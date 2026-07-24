24 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Google: AI Max esce dalla beta e raggiunge oltre 500mila inserzionisti

La notizia in sintesi

Google amplia gli spazi pubblicitari nelle ricerche gestite dall’intelligenza artificiale.

amplia gli spazi pubblicitari nelle ricerche gestite dall’intelligenza artificiale. AI Max supera la fase beta e raggiunge oltre 500.000 inserzionisti.

supera la fase beta e raggiunge oltre 500.000 inserzionisti. Gemini migliora la pertinenza degli annunci Shopping nelle query complesse.

migliora la pertinenza degli annunci Shopping nelle query complesse. La pubblicità Search si orienta sempre più sull’intento, oltre le parole chiave.

Riassunto generato con AI

Google estende gli annunci alle ricerche AI

Google, durante la call sui risultati del secondo trimestre 2026 di Alphabet, ha spiegato che AI Max sta rendendo monetizzabili “miliardi” di ricerche precedentemente non coperte dalla pubblicità. L’obiettivo è intercettare query più lunghe, conversazionali e ambigue, difficili da associare agli annunci tramite il tradizionale targeting per keyword.

La novità riguarda la Ricerca Google e il suo sistema pubblicitario: l’intelligenza artificiale viene impiegata per comprendere meglio il significato commerciale delle richieste degli utenti. Per gli inserzionisti, il cambiamento può creare nuove occasioni di visibilità, ma riduce anche la centralità della corrispondenza diretta tra parola chiave e query.

Secondo quanto illustrato nelle ultime ore da Philipp Schindler, Senior Vice President e Chief Business Officer di Google, AI Max aiuta a collegare gli annunci a ricerche troppo complesse o poco definite per i metodi convenzionali. Il tema è rilevante perché indica una strategia più ampia di Alphabet: espandere i ricavi Search mentre il comportamento di ricerca diventa sempre più dialogico.

L’analisi pubblicata da Anu Adegbola evidenzia come la crescita dell’inventario pubblicitario non dipenda soltanto dall’ottimizzazione delle campagne esistenti. La piattaforma punta infatti ad aumentare il numero di ricerche nelle quali un annuncio può risultare pertinente.

AI Max supera la beta e cambia il matching

Google ha comunicato che AI Max è uscita dalla fase beta ed è stata adottata da oltre 500.000 inserzionisti. L’azienda sostiene che gli inserzionisti che utilizzano AI Max o Performance Max registrano in media un incremento del 15% nelle conversioni o nel valore delle conversioni, a un ritorno sulla spesa pubblicitaria simile.

Il dato va letto come un’indicazione fornita dalla stessa società e non chiarisce quali categorie, mercati o campagne abbiano generato il risultato. Tuttavia, conferma che Google considera l’automazione basata sull’AI una componente ormai strutturale dell’offerta advertising.

Un ruolo centrale viene attribuito a Gemini, che secondo Google ha aumentato di circa il 20% la pertinenza degli annunci Shopping nelle query complesse. Il modello può interpretare richieste più articolate, comprendere l’intento commerciale e associare prodotti e annunci alle esigenze espresse nella ricerca.

Il passaggio è significativo perché sposta il matching dalla semplice presenza di termini specifici alla lettura del contesto. In questa architettura, feed di prodotto, creatività e pagine di destinazione diventano segnali essenziali per consentire ai sistemi di individuare l’annuncio più adatto.

Google ha inoltre anticipato nuovi dettagli sul modo in cui intende monetizzare le esperienze Search alimentate dall’AI, comprese quelle di AI Mode. Il messaggio per il mercato è che gli annunci Search potranno estendersi oltre la logica strettamente fondata sulle keyword.

Questa evoluzione può aumentare le opportunità di traffico a pagamento, ma comporta una minore trasparenza per chi vuole comprendere con precisione come una query sia stata abbinata a un annuncio. Il controllo operativo tende quindi a concentrarsi più sulla qualità degli asset che sulla selezione manuale delle singole parole chiave.

Il valore si sposta su dati e contenuti

La conseguenza più concreta è una trasformazione nella preparazione delle campagne: con Gemini e AI Max, la capacità di Google di cogliere l’intento dipenderà anche dalle informazioni rese disponibili dagli inserzionisti. Feed completi, creatività coerenti e landing page chiare possono offrire segnali più utili al sistema.

Per Google, AI Max non appare quindi come una sola funzionalità di campagna, ma come uno strumento per creare nuovo inventario pubblicitario nella Ricerca. L’effetto futuro sarà misurato soprattutto dalla qualità delle corrispondenze e dalla trasparenza offerta agli inserzionisti.

FAQ

Che cosa ha annunciato Google su AI Max?

Sì, Google ha dichiarato che AI Max rende monetizzabili miliardi di ricerche prima non coperte dagli annunci.

AI Max è ancora in fase beta?

No, AI Max è uscita dalla beta ed è stata adottata da oltre 500.000 inserzionisti, secondo Google.

Quale risultato medio indica Google?

Sì, Google indica un aumento medio del 15% nelle conversioni o nel loro valore, con ritorno sulla spesa simile.

Come interviene Gemini negli annunci Shopping?

Sì, Gemini migliora di circa il 20% la pertinenza degli annunci Shopping per ricerche complesse, secondo Google.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Search Engine Land.