Home / PRODOTTI / Meta Ray-Ban Display a rischio stop in Europa per i vincoli della normativa UE su privacy e sicurezza

Occhiali smart Meta Ray‑Ban a rischio stop sul mercato europeo

I nuovi occhiali smart Meta Ray‑Ban, ufficialmente Meta Ray‑Ban Display, affrontano ostacoli decisivi alla distribuzione internazionale.

La produzione è già rallentata da problemi di approvvigionamento componenti, ma lo scenario più critico riguarda l’Unione Europea.

Dal 2027, il regolamento UE sulle batterie e l’entrata in vigore dell’AI Act potrebbero bloccare la vendita degli occhiali nell’area europea.

Per continuare a operare nel mercato UE, Meta sta cercando un’esenzione normativa specifica per la categoria “occhiali smart”, mentre i regolatori europei esaminano anche i profili di privacy e trattamento dati legati alle funzioni di registrazione video e all’addestramento dell’intelligenza artificiale.

In sintesi:

Gli occhiali smart Meta Ray‑Ban Display affrontano ritardi produttivi e dubbi normativi.

affrontano ritardi produttivi e dubbi normativi. Dal 2027 la UE imporrà batterie rimovibili su vari dispositivi elettronici.

Meta chiede un’esenzione per gli occhiali smart dal regolamento batterie.

AI Act e privacy dati possono limitare funzioni avanzate di intelligenza artificiale.

Norme UE su batterie e AI mettono pressione alla strategia di Meta

Secondo un report di Bloomberg, Meta ha già sospeso da gennaio il lancio internazionale dei Meta Ray‑Ban Display, sviluppati con Ray‑Ban, per una combinazione di problemi industriali e regolatori.

La nuova normativa UE sulle batterie, applicabile dal 2027 a diverse categorie di dispositivi, richiederà l’uso di batterie rimovibili per agevolare riparabilità, sostituzione e allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

Gli attuali occhiali smart di Meta integrano la batteria in modo strutturale, soluzione incompatibile con l’obbligo di rimovibilità e dunque con la commercializzazione sul mercato europeo senza modifiche hardware sostanziali.

Per questo il gruppo sta lavorando a un’esenzione che riconosca le specificità tecniche degli occhiali smart, evitando una riprogettazione completa.

Parallelamente, incombe l’AI Act europeo, che disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale, in particolare sui sistemi che raccolgono, elaborano e categorizzano immagini e video nel mondo reale, come fanno i Meta Ray‑Ban.

Dati, privacy e scenari futuri per gli occhiali smart in Europa

Oltre alle norme su batterie e AI, il vero nodo per Meta è la fiducia degli utenti europei.

Gli occhiali sono già finiti sotto accusa per la gestione dei dati: i video registrati, infatti, vengono revisionati da addetti umani per essere categorizzati e usati nell’addestramento dell’AI.

Queste pratiche dovranno essere riallineate alle regole UE su consenso informato, minimizzazione dei dati e trasparenza algoritmica. In caso contrario, il prodotto rischia non solo limiti commerciali, ma anche sanzioni da parte delle autorità di vigilanza.

Nel medio termine, l’esito dei negoziati tra Meta e istituzioni europee diventerà un test di riferimento per tutto il settore wearable: il modo in cui verranno regolati gli occhiali smart potrebbe influenzare la progettazione futura di dispositivi AR, VR e mixed reality destinati al mercato europeo.

FAQ

Quando potrebbero arrivare gli occhiali Meta Ray‑Ban Display in Europa?

Al momento non esiste una data ufficiale. L’arrivo dipende da eventuali esenzioni UE su batterie e dal pieno adeguamento all’AI Act.

Cosa prevede la normativa UE sulle batterie per gli occhiali smart?

La normativa impone, dal 2027, batterie rimovibili su vari dispositivi. Per gli occhiali smart Meta servirebbe una riprogettazione hardware o una specifica esenzione.

In che modo l’AI Act influenza le funzioni AI degli occhiali Meta?

L’AI Act richiede maggiore trasparenza, gestione del rischio e tutele per i dati visuali raccolti, limitando funzioni di riconoscimento, analisi e categorizzazione automatica.

È vero che personale umano visiona i video registrati dagli occhiali Meta?

Sì, Meta utilizza addetti umani per esaminare e categorizzare parte dei video registrati, con l’obiettivo dichiarato di addestrare e migliorare i modelli di intelligenza artificiale.

Qual è la fonte delle informazioni sull’iter europeo degli occhiali Meta?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.