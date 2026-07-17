17 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / La SEC prepara “Regulation Crypto” per le startup dei token

La notizia in sintesi

SEC prepara Regulation Crypto, proposta attesa in agenda a luglio.

prepara Regulation Crypto, proposta attesa in agenda a luglio. Il piano punta a esenzioni per startup, raccolte fondi e decentralizzazione.

La proposta è in revisione alla Casa Bianca presso l’OIRA.

Le regole definitive dipenderanno dalla consultazione pubblica e dai requisiti finali.

Riassunto generato con AI

SEC verso Regulation Crypto: cosa cambia per i token

La SEC, guidata dal presidente Paul Atkins, ha inserito in agenda per luglio la proposta denominata Regulation Crypto, un quadro regolatorio che potrebbe consentire alle startup statunitensi di vendere token senza una preventiva registrazione come titoli finanziari. Il provvedimento è ora in revisione presso la Casa Bianca, attraverso l’Office of Information and Regulatory Affairs, mentre al Congresso resta incerto l’iter del disegno di legge CLARITY.

L’iniziativa nasce per definire regole operative dopo la tassonomia congiunta sui token pubblicata da SEC e CFTC il 17 marzo 2026. Quella classificazione ha chiarito la natura di 16 asset digitali come commodity digitali; Regulation Crypto mira invece a stabilire quali attività possano svolgere emittenti e sviluppatori. Il punto centrale è offrire un percorso regolato alla crescita dei progetti, preservando tuttavia gli obblighi contro frodi e dichiarazioni ingannevoli.

Secondo il quadro descritto da Paul Atkins, la proposta non richiederebbe un voto del Congresso per avviare il proprio iter. Una regola definitiva, però, non sarebbe una legge: potrebbe essere modificata in futuro solo attraverso un nuovo procedimento regolatorio. La sua tenuta dipenderà quindi dalla formulazione finale, dai commenti pubblici e dall’eventuale controllo giudiziario.

Le tre esenzioni e il nodo della decentralizzazione

Regulation Crypto si fonda su tre strumenti. Il primo è un’esenzione temporanea per startup nelle fasi iniziali: la fonte indica progetti con valutazione inferiore a 5 milioni di dollari nei primi quattro anni e raccolte fino a 5 milioni nello stesso periodo. L’accesso sarebbe non esclusivo, lasciando disponibili le altre esenzioni previste dalle leggi federali sui titoli.

Il secondo strumento riguarda raccolte più ampie, fino a 75 milioni di dollari in dodici mesi. L’ipotesi prevede bilanci certificati, informazioni sulla condizione finanziaria dell’emittente e comunicazioni alla Commissione sia all’ingresso sia all’uscita dall’esenzione. Sono condizioni pensate per distinguere il nuovo schema dalle offerte di token del 2017 e del 2018, spesso prive di requisiti comparabili.

Il terzo elemento è il più rilevante: un safe harbor per i token che completino una reale transizione dalla gestione centralizzata. Se gli sforzi manageriali dell’emittente cessano, il token potrebbe uscire dalla classificazione di security, con effetti anche sui mercati secondari. Il tema riprende il dibattito aperto dopo il discorso di Hinman, ma resta decisivo il test concreto per verificare che il controllo sia stato davvero ceduto.

La proposta cita anche titoli tokenizzati e DeFi, prevedendo tutele contro azioni di enforcement per soggetti qualificati. Parallelamente, la SEC ha aperto una consultazione sulle procedure di approvazione degli ETF crypto spot e su un possibile deposito riservato delle domande iniziali. Cynthia Lummis ha sostenuto che il CLARITY Act garantirebbe maggiore certezza giuridica a sviluppatori, validatori e operatori di nodi.

Tempi, limiti e conseguenze per il mercato americano

La pubblicazione della proposta non equivale alla sua immediata applicazione. Dopo il vaglio dell’OIRA dovranno seguire consultazione pubblica, testo finale e date di conformità: il percorso, secondo l’analisi della fonte, va misurato in trimestri e non in settimane. I limiti di 5 e 75 milioni di dollari potrebbero inoltre essere rivisti durante i commenti.

Il safe harbor non eliminerebbe le responsabilità per dichiarazioni false rese nel periodo dell’offerta. La vera conseguenza futura dipenderà dal livello di controllo che un emittente dovrà abbandonare per dimostrare la decentralizzazione. Se il criterio resterà oggettivo, potrà trasformarsi in un filtro regolatorio; se sarà debole, rischierà di diventare un mero adempimento formale.

Regulation Crypto potrebbe colmare parte dello spazio lasciato dal rallentamento del CLARITY Act, ma non può redistribuire per legge le competenze tra SEC e CFTC. Un’eventuale sovrapposizione con la Sezione 103 del disegno di legge renderebbe necessario coordinare due meccanismi simili. Per imprese e investitori, il passaggio cruciale resta dunque la pubblicazione del testo e non il solo annuncio.

FAQ

Cos’è Regulation Crypto della SEC?

Sì, è una proposta della SEC per creare esenzioni regolatorie relative a offerte e gestione di token crypto.

Quando è prevista la proposta?

Sì, l’iniziativa è inserita nell’agenda della SEC per luglio ed è sottoposta a revisione della Casa Bianca.

Quanto potrebbero raccogliere le startup?

Sì, la fonte indica fino a 5 milioni di dollari per startup iniziali e fino a 75 milioni in dodici mesi.

Il safe harbor elimina i rischi legali?

No, preserva la responsabilità degli emittenti per eventuali dichiarazioni inesatte o ingannevoli durante l’offerta di token.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.