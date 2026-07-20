Bitcoin stabile vicino a 64.000 dollari tra petrolio in rialzo e caso Kimi K3

20 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Bitcoin resta vicino a 64.200 dollari in un mercato prudente.

resta vicino a 64.200 dollari in un mercato prudente. Il Brent supera 91 dollari dopo l’escalation tra Stati Uniti e Iran.

supera 91 dollari dopo l’escalation tra Stati Uniti e Iran. Il modello Kimi K3 continua a pesare su semiconduttori e tecnologia.

continua a pesare su semiconduttori e tecnologia. I conti di Alphabet, Tesla e Intel saranno il prossimo test.

Riassunto generato con AI

Bitcoin stabile tra petrolio, guerra e pressione sull’AI

Bitcoin si è mantenuto intorno a 64.200 dollari lunedì, con variazioni limitate nella giornata ma un rialzo del 3% nell’arco di sette giorni. Secondo CoinDesk, nell’articolo firmato da Shaurya Malwa, il mercato delle criptovalute è sospeso tra il rincaro del petrolio legato al conflitto e le conseguenze della presentazione di Moonshot AI e del suo modello Kimi K3.

Il punto centrale è il ritorno delle preoccupazioni per l’inflazione: il Brent è salito fino a 91,42 dollari al barile, massimo da giugno, mentre gli attacchi tra Stati Uniti e Iran si sono estesi oltre gli obiettivi militari. L’aumento dell’energia può rafforzare le attese di tassi elevati, scenario generalmente sfavorevole agli asset rischiosi.

La tenuta di Bitcoin riflette quindi un equilibrio fragile. Da una parte il mercato valuta il rischio geopolitico e il possibile impatto sui prezzi; dall’altra, la debolezza dei titoli tecnologici continua a condizionare gli asset collegati alla narrativa dell’intelligenza artificiale.

Prezzi delle crypto e segnali dai mercati globali

Gli scambi su Bitcoin hanno raggiunto circa 18 miliardi di dollari. Ether si è attestato a 1.860 dollari, in crescita del 5% nelle ultime sette sedute e ancora una volta tra le principali criptovalute più forti; gli altri grandi token hanno registrato movimenti più contenuti.

XRP è rimasto a 1,09 dollari, Solana a 76 dollari e Dogecoin vicino a 0,07 dollari, mentre BNB ha ceduto fino a 565 dollari. L’eccezione negativa è stata Hyperliquid: il token HYPE ha perso il 10% nella settimana, scendendo a 60 dollari, in un clima generale di minore propensione al rischio.

La pressione arriva anche dall’azionario. Kimi K3, modello cinese open-weight di Moonshot AI, ha raggiunto il primo posto in un benchmark di programmazione molto seguito, innescando venerdì vendite sui produttori di semiconduttori. L’effetto si è protratto in Asia, dove il Kospi della Corea del Sud ha perso il 3,5% alla riapertura dopo una festività.

I future statunitensi hanno invece mostrato maggiore stabilità, con il Nasdaq 100 in rialzo dello 0,5%. Il dato non cancella però il dubbio emerso dopo il benchmark: se la concorrenza dei modelli cinesi possa modificare le aspettative sugli investimenti nell’intelligenza artificiale e sulla filiera dei chip.

Gli utili tecnologici diventano il prossimo snodo

In assenza di importanti dati macroeconomici statunitensi nella settimana, l’attenzione si sposta sui risultati societari. Alphabet è attesa martedì, Tesla mercoledì e Intel giovedì: i rispettivi conti offriranno un’indicazione sulla solidità della spesa tecnologica.

Per le criptovalute la conseguenza è rilevante, perché Bitcoin ha seguito da vicino i titoli dei chip nell’ultimo mese. I risultati potranno influenzare anche la valutazione della transizione dei miner verso le infrastrutture per l’AI.

Il mercato resta così esposto a due variabili simultanee: inflazione alimentata dal petrolio e fiducia nella domanda di tecnologia. La stabilità delle quotazioni non elimina questa doppia incertezza.

FAQ

Quanto valeva Bitcoin secondo CoinDesk?

Sì, Bitcoin veniva scambiato intorno a 64.200 dollari, sostanzialmente invariato nella giornata e in rialzo del 3% rispetto a sette giorni prima.

Perché il petrolio influenza le criptovalute?

Sì, il rincaro del Brent può riaccendere i timori d’inflazione e sostenere tassi elevati, un contesto indicato come negativo per gli asset rischiosi.

Quale prezzo ha raggiunto il Brent?

Sì, il Brent è salito fino a 91,42 dollari al barile, segnando il livello più alto da giugno dopo l’escalation degli attacchi.

Quali società pubblicano i risultati questa settimana?

Sì, sono attesi i risultati di Alphabet martedì, Tesla mercoledì e Intel giovedì, indicati come il test principale per il comparto AI.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CoinDesk.