17 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / La moda dei vestiti “anti-sorveglianza” per confondere il riconoscimento facciale

La notizia in sintesi

Cap_able , Urban Privacy e Vollebak puntano sulla moda contro la sorveglianza.

, e puntano sulla moda contro la sorveglianza. I capi usano motivi progettati per ostacolare alcuni sistemi di riconoscimento facciale.

Gli esperti avvertono: l’efficacia varia e nessun indumento garantisce l’anonimato.

Il fenomeno riflette il crescente dibattito britannico su privacy, AI e controllo pubblico.

Riassunto generato con AI

Moda e privacy nell’era del riconoscimento facciale

Cap_able, Urban Privacy e il brand Vollebak stanno contribuendo a rendere visibile un nuovo filone della moda: gli indumenti con schemi “avversari”, progettati per rendere più difficile il riconoscimento da parte di alcuni sistemi di visione artificiale. Il tema emerge mentre nel Regno Unito la tecnologia di riconoscimento facciale si diffonde negli spazi pubblici, tra utilizzi di polizia, negozi e imprese private.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, questi capi combinano forme, colori, stampe ripetute e, in alcuni casi, luci infrarosse con l’obiettivo di sfruttare possibili limiti degli algoritmi. La loro rilevanza non riguarda soltanto la protezione individuale: per i designer, rappresentano anche una dichiarazione pubblica sul valore della privacy.

Nick Tidball, cofondatore di Vollebak, ritiene che l’abbigliamento anti-sorveglianza possa uscire dall’ambito controculturale e raggiungere un pubblico più ampio. A suo avviso, basterebbe l’esposizione di una celebrità durante un evento di rilievo per accelerarne la diffusione.

Tecnologia, limiti e ragioni della protesta

A differenza dei tradizionali impianti di videosorveglianza, i sistemi contemporanei possono identificare volti, seguire persone tra telecamere diverse e analizzare grandi quantità di immagini. I progressi dell’AI generativa hanno reso l’identificazione automatizzata meno costosa e più accessibile, alimentando le preoccupazioni già espresse dalle autorità britanniche di controllo biometrico, che chiedono norme più rigorose e un regolatore contro gli abusi.

Il dibattito è rafforzato dalle evidenze di utilizzi impropri e dal rischio di identificazioni errate più frequenti per le persone nere e asiatiche rispetto a quelle bianche. Un sondaggio citato dal The Guardian indica che quasi il 60% degli intervistati considera il riconoscimento facciale un ulteriore passo verso una società britannica della sorveglianza.

Jennifer Bell, docente senior alla Nottingham School of Art & Design specializzata in AI creativa, moda e cultura digitale, osserva che tali prodotti sono sempre più disponibili a prezzi da grande distribuzione e rivolti a pubblici diversi. Tuttavia avverte che “nessuno di questi prodotti è testato e collaudato”: molte tecnologie di sorveglianza possono superare una resistenza limitata.

Per Bell, anche un’efficacia tecnica imperfetta non elimina il significato culturale dei capi: la moda resta un segnale di resistenza riconoscibile. In questa prospettiva, l’indumento non sostituisce garanzie normative, ma porta la discussione sulla privacy fuori dai laboratori e nelle strade.

Dal mercato di nicchia al possibile confronto politico

Daniel Preuß, cofondatore di Urban Privacy, afferma che stampe di grandi dimensioni, tagli asimmetrici e silhouette streetwear possono creare confusione per gli algoritmi. Il cappotto Urban Ghost integra LED nel cappuccio che emettono luce infrarossa per abbagliare le telecamere notturne.

Preuß, ispirato dalle rivelazioni di Edward Snowden sulla sorveglianza statunitense, sottolinea però che nessun design può assicurare l’invisibilità. Rachele Didero, fondatrice di Cap_able, segnala una crescita dell’interesse dal 2018: secondo Tidball, se questi capi dimostrassero una reale efficacia, potrebbero perfino diventare oggetto di divieti politici.

FAQ

Che cosa sono gli indumenti avversari?

Sono capi con pattern, forme e colori studiati per ostacolare alcuni sistemi di visione artificiale e riconoscimento facciale.

Gli abiti anti-sorveglianza garantiscono anonimato?

No. Jennifer Bell e Daniel Preuß precisano che nessun prodotto può garantire protezione completa dal rilevamento.

Come funziona il cappotto Urban Ghost?

Integra LED nel cappuccio che emettono luce infrarossa, progettata da Urban Privacy per abbagliare telecamere di sorveglianza notturne.

Perché cresce l’interesse per Cap_able?

Perché, secondo Rachele Didero, le nuove generazioni sono più preoccupate dall’AI e dalla tutela della propria privacy.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Guardian.