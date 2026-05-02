michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Zanardi eroe globale, il mondo dei motori e la stampa internazionale lo salutano in silenzio

Zanardi eroe globale, il mondo dei motori e la stampa internazionale lo salutano in silenzio

Biennale Arte 2026, perché il padiglione russo resterà chiuso al pubblico

Alla Biennale Arte 2026 di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026, il padiglione della Federazione Russa sarà l’unico tra i circa cento Paesi partecipanti a restare fisicamente chiuso al pubblico.
La scelta, maturata dopo quattro anni di assenza della Russia dalla mostra, non impedisce però un ritorno simbolico: dal 6 all’8 maggio si svolgerà la performance a porte chiuse ‘The Tree is Rooted in the Sky’, visibile solo a stampa e addetti ai lavori.
Le immagini saranno poi proiettate su maxi-schermi installati sulla facciata del padiglione, accessibili ai visitatori nei Giardini.

Il progetto, guidato dalla commissaria Anastasia Karneeva, mira ufficialmente a promuovere dialogo interculturale e pratiche artistiche “periferiche”, ma solleva interrogativi politici e istituzionali sulla presenza russa in Biennale.

In sintesi:

  • Il padiglione russo alla Biennale Arte 2026 resterà chiuso al pubblico per tutta la mostra.
  • La performance chiave, ‘The Tree is Rooted in the Sky’, durerà tre giorni a porte chiuse.
  • Le registrazioni saranno proiettate su maxi-schermi esterni visibili ai visitatori dei Giardini.
  • Il progetto intreccia dimensione artistica, diplomazia culturale e nuove tensioni geopolitiche.

La performance russa tra diplomazia culturale e tensioni geopolitiche

La performance ‘The Tree is Rooted in the Sky’ rappresenta il perno del ritorno russo alla Biennale Arte.
Secondo fonti qualificate citate da Adnkronos, tra il 6 e l’8 maggio è previsto un “festival” di tre giorni che coinvolgerà circa trenta partecipanti tra artisti, musicisti, poeti e filosofi.
Una decina proverrà dalla Russia, gli altri da Argentina, Brasile, Mali e Messico, a sottolineare la volontà di costruire un dispositivo narrativo transnazionale.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Tra i nomi annunciati figura il maliano DJ Diaki, noto per la fusione di ritmi africani, folklore russo e musica elettronica, scelta che segnala un posizionamento estetico ibrido e periferico rispetto ai canoni occidentali dominanti.
L’evento includerà workshop, azioni performative e interventi filosofici, con l’obiettivo dichiarato di favorire il dialogo interculturale e valorizzare pratiche lontane dai grandi centri culturali tradizionali.

Parallelamente, all’interno dello spazio espositivo – inaccessibile al pubblico – saranno presentate opere di pittura, scultura, installazioni multimediali e sound art di numerosi artisti, tra cui Lizaveta Anshina, Ekaterina Antonenko, Vera Bazilevskikh, Antonio Buonuario, Serafim Chaikin, Marco Dinelli, Timofey Dudarenko, Faina, Zhanna Gefling, Oleg Gudachev, Sofya Ivanishkina, Jaijiu, JLZ, Tatiana Khalbaeva, Alexey Khovalyg, Daria Khrisanova, Nikita Korolev, Oksana Kuznetsova, Roman Malyavkin, Petr Musoev, Artem Nikolaev, Veronika Okuneva, Valerie Oleynik, Georgy Orlov-Davydovsky, Yaroslav Paradovsky, Bogdan Petrenko, Alexey Retinsky, Ekaterina Rostovtseva, Antonina Sergeeva, Mikhail Spasskii, Lukas Sukharev, Alexey Sysoev, Olga Talysheva, Ilya Tatakov, Alexey Tegin e Maria Vinogradova.

Come ha spiegato la commissaria Anastasia Karneeva, l’iniziativa intende *“valorizzare pratiche artistiche periferiche e creare uno spazio di dialogo interculturale, mettendo in relazione radici locali e prospettive globali”*.

Le possibili ricadute sul dibattito artistico e politico internazionale

La scelta di un padiglione russo chiuso ma mediato da schermi e performance mirate a stampa e addetti ai lavori introduce un modello ibrido tra presenza simbolica e distanza fisica.
Questa configurazione potrebbe diventare un precedente per altre partecipazioni “sensibili” in contesti di tensione geopolitica, ridefinendo il ruolo della diplomazia culturale dentro le grandi esposizioni internazionali.

Per i curatori e gli operatori del sistema dell’arte, il caso russo alla Biennale Arte 2026 sarà un banco di prova per comprendere quanto l’architettura istituzionale della Biennale riesca a reggere la pressione incrociata di istanze artistiche, narrative nazionali e conflitti globali.

FAQ

Perché il padiglione russo alla Biennale 2026 sarà chiuso al pubblico?

Il padiglione russo resterà chiuso per una scelta organizzativa e politica, con fruizione mediata da proiezioni esterne e accesso diretto limitato a stampa e addetti.

Chi potrà assistere dal vivo a ‘The Tree is Rooted in the Sky’?

Potranno assistere dal vivo soltanto giornalisti accreditati e addetti ai lavori; il pubblico vedrà successivamente le registrazioni su maxi-schermi esterni.

Quando si svolgerà la performance russa alla Biennale Arte 2026?

La performance è programmata dal 6 all’8 maggio 2026, in coincidenza con i giorni inaugurali della Biennale Arte di Venezia.

Quali artisti internazionali parteciperanno al progetto russo in Biennale?

Parteciperanno circa trenta tra artisti e intellettuali, inclusi il maliano DJ Diaki e creativi provenienti da Argentina, Brasile, Mali e Messico.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla Biennale Arte?

L’articolo è stato elaborato a partire da una rielaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache