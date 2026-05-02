Zanardi eroe globale, il mondo dei motori e la stampa internazionale lo salutano in silenzio

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Biennale Arte 2026, perché il padiglione russo resterà chiuso al pubblico

Alla Biennale Arte 2026 di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026, il padiglione della Federazione Russa sarà l’unico tra i circa cento Paesi partecipanti a restare fisicamente chiuso al pubblico.

La scelta, maturata dopo quattro anni di assenza della Russia dalla mostra, non impedisce però un ritorno simbolico: dal 6 all’8 maggio si svolgerà la performance a porte chiuse ‘The Tree is Rooted in the Sky’, visibile solo a stampa e addetti ai lavori.

Le immagini saranno poi proiettate su maxi-schermi installati sulla facciata del padiglione, accessibili ai visitatori nei Giardini.

Il progetto, guidato dalla commissaria Anastasia Karneeva, mira ufficialmente a promuovere dialogo interculturale e pratiche artistiche “periferiche”, ma solleva interrogativi politici e istituzionali sulla presenza russa in Biennale.

In sintesi:

Il padiglione russo alla Biennale Arte 2026 resterà chiuso al pubblico per tutta la mostra.

La performance chiave, ‘The Tree is Rooted in the Sky’ , durerà tre giorni a porte chiuse.

, durerà tre giorni a porte chiuse. Le registrazioni saranno proiettate su maxi-schermi esterni visibili ai visitatori dei Giardini.

Il progetto intreccia dimensione artistica, diplomazia culturale e nuove tensioni geopolitiche.

La performance russa tra diplomazia culturale e tensioni geopolitiche

La performance ‘The Tree is Rooted in the Sky’ rappresenta il perno del ritorno russo alla Biennale Arte.

Secondo fonti qualificate citate da Adnkronos, tra il 6 e l’8 maggio è previsto un “festival” di tre giorni che coinvolgerà circa trenta partecipanti tra artisti, musicisti, poeti e filosofi.

Una decina proverrà dalla Russia, gli altri da Argentina, Brasile, Mali e Messico, a sottolineare la volontà di costruire un dispositivo narrativo transnazionale.

Tra i nomi annunciati figura il maliano DJ Diaki, noto per la fusione di ritmi africani, folklore russo e musica elettronica, scelta che segnala un posizionamento estetico ibrido e periferico rispetto ai canoni occidentali dominanti.

L’evento includerà workshop, azioni performative e interventi filosofici, con l’obiettivo dichiarato di favorire il dialogo interculturale e valorizzare pratiche lontane dai grandi centri culturali tradizionali.

Parallelamente, all’interno dello spazio espositivo – inaccessibile al pubblico – saranno presentate opere di pittura, scultura, installazioni multimediali e sound art di numerosi artisti, tra cui Lizaveta Anshina, Ekaterina Antonenko, Vera Bazilevskikh, Antonio Buonuario, Serafim Chaikin, Marco Dinelli, Timofey Dudarenko, Faina, Zhanna Gefling, Oleg Gudachev, Sofya Ivanishkina, Jaijiu, JLZ, Tatiana Khalbaeva, Alexey Khovalyg, Daria Khrisanova, Nikita Korolev, Oksana Kuznetsova, Roman Malyavkin, Petr Musoev, Artem Nikolaev, Veronika Okuneva, Valerie Oleynik, Georgy Orlov-Davydovsky, Yaroslav Paradovsky, Bogdan Petrenko, Alexey Retinsky, Ekaterina Rostovtseva, Antonina Sergeeva, Mikhail Spasskii, Lukas Sukharev, Alexey Sysoev, Olga Talysheva, Ilya Tatakov, Alexey Tegin e Maria Vinogradova.

Come ha spiegato la commissaria Anastasia Karneeva, l’iniziativa intende *“valorizzare pratiche artistiche periferiche e creare uno spazio di dialogo interculturale, mettendo in relazione radici locali e prospettive globali”*.

Le possibili ricadute sul dibattito artistico e politico internazionale

La scelta di un padiglione russo chiuso ma mediato da schermi e performance mirate a stampa e addetti ai lavori introduce un modello ibrido tra presenza simbolica e distanza fisica.

Questa configurazione potrebbe diventare un precedente per altre partecipazioni “sensibili” in contesti di tensione geopolitica, ridefinendo il ruolo della diplomazia culturale dentro le grandi esposizioni internazionali.

Per i curatori e gli operatori del sistema dell’arte, il caso russo alla Biennale Arte 2026 sarà un banco di prova per comprendere quanto l’architettura istituzionale della Biennale riesca a reggere la pressione incrociata di istanze artistiche, narrative nazionali e conflitti globali.

FAQ

Perché il padiglione russo alla Biennale 2026 sarà chiuso al pubblico?

Il padiglione russo resterà chiuso per una scelta organizzativa e politica, con fruizione mediata da proiezioni esterne e accesso diretto limitato a stampa e addetti.

Chi potrà assistere dal vivo a ‘The Tree is Rooted in the Sky’?

Potranno assistere dal vivo soltanto giornalisti accreditati e addetti ai lavori; il pubblico vedrà successivamente le registrazioni su maxi-schermi esterni.

Quando si svolgerà la performance russa alla Biennale Arte 2026?

La performance è programmata dal 6 all’8 maggio 2026, in coincidenza con i giorni inaugurali della Biennale Arte di Venezia.

Quali artisti internazionali parteciperanno al progetto russo in Biennale?

Parteciperanno circa trenta tra artisti e intellettuali, inclusi il maliano DJ Diaki e creativi provenienti da Argentina, Brasile, Mali e Messico.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla Biennale Arte?

L’articolo è stato elaborato a partire da una rielaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.