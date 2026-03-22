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Bezzecchi domina in Brasile e guida la doppietta Aprilia nel mondiale MotoGP

Bezzecchi domina in Brasile e guida la doppietta Aprilia nel mondiale MotoGP

Bezzecchi domina in Brasile e vola in testa al Mondiale MotoGP

A San Paolo, in Brasile, domenica 22 marzo, il pilota italiano Marco Bezzecchi ha vinto la gara di MotoGP sul circuito brasiliano, centrando il secondo successo consecutivo dopo la Thailandia e portandosi in testa al Mondiale.
Alle sue spalle il compagno di squadra Jorge Martin e un brillante Fabio Di Giannantonio, terzo con il team VR46 Racing.
La corsa, accorciata per problemi all’asfalto, ha visto il ritiro di Pecco Bagnaia, mentre il campione del mondo in carica Marc Marquez ha chiuso quarto con la Ducati, lasciando ad Aprilia la vetta della classifica Costruttori.

In sintesi:

  • Marco Bezzecchi vince in Brasile e guida ora la classifica Mondiale MotoGP.
  • Gara accorciata da 31 a 23 giri per degrado critico dell’asfalto.
  • Podio completato da Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, quarto Marc Marquez.
  • Aprilia balza in testa tra i Costruttori davanti a Ducati e KTM.

Bezzecchi perfetto, asfalto critico e classifiche rivoluzionate

La gara di San Paolo è stata segnata dal dominio tecnico e mentale di Marco Bezzecchi, impeccabile nella gestione del passo e delle gomme.
Partito con grande lucidità, il pilota Aprilia ha costruito subito un margine sicuro, controllando il rientro di Jorge Martin e difendendo la leadership senza commettere errori su un tracciato insidioso.
Fabio Di Giannantonio, con la VR46 Racing, ha confermato la propria crescita con un terzo posto sostanzioso in chiave campionato.

Il fine settimana è stato però condizionato dalle condizioni del manto stradale: dopo la buca che sabato aveva ritardato la Sprint di oltre un’ora, domenica la Direzione Gara ha ridotto la distanza da 31 a 23 giri per il degrado dell’asfalto, intervenendo per garantire sicurezza e integrità delle gomme.
Fuori scena Pecco Bagnaia, scivolato e costretto al ritiro, mentre il campione del mondo Marc Marquez ha chiuso quarto con la Ducati, limitando i danni in classifica.
Ne esce rafforzata Aprilia, leader tra i Costruttori con 64 punti davanti a Ducati (47) e KTM (42).

Cosa aspettarsi dal prossimo round MotoGP negli Stati Uniti

La MotoGP tornerà in pista dal 27 al 29 marzo negli Stati Uniti, in un appuntamento che misurerà la solidità del nuovo equilibrio emerso in Brasile.
Marco Bezzecchi, in testa al Mondiale con 56 punti, dovrà confermare il proprio stato di forma su un tracciato tradizionalmente favorevole a chi frena forte e gestisce bene il consumo gomme.
Alle sue spalle inseguono Jorge Martin (45 punti) e il rookie Pedro Acosta (42), pronti a sfruttare ogni minima incertezza.
Per Pecco Bagnaia e Ducati il round americano sarà già un test di reazione, mentre Aprilia, leader Costruttori, avrà l’occasione di consolidare un vantaggio costruito con costanza e affidabilità tecnica.

FAQ

Quanti punti ha ora Marco Bezzecchi in classifica MotoGP?

Attualmente Marco Bezzecchi guida la classifica piloti MotoGP con 56 punti complessivi dopo le vittorie in Thailandia e Brasile.

Chi sono i principali inseguitori di Bezzecchi nel Mondiale?

Al momento gli avversari più vicini sono Jorge Martin con 45 punti e il talento Pedro Acosta con 42 punti.

Perché la gara MotoGP in Brasile è stata accorciata?

La gara è stata ridotta da 31 a 23 giri a causa del degrado dell’asfalto, giudicato critico per sicurezza e gomme.

Quale casa guida la classifica Costruttori MotoGP?

In questo momento Aprilia è prima con 64 punti, davanti a Ducati a 47 punti e KTM a 42.

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