Stefano Gabbana lascia Dolce & Gabbana e valuta la vendita della sua partecipazione societaria

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Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: cosa cambia

Il cofondatore Stefano Gabbana ha lasciato, in silenzio, la presidenza di Dolce & Gabbana a dicembre 2025. La notizia, diffusa oggi da Bloomberg, arriva mentre la maison milanese prepara una delicata rinegoziazione del debito con le banche creditrici. Al vertice è subentrato da gennaio Alfonso Dolce, fratello di Domenico e chief executive del gruppo, consolidando la presenza familiare nella governance. Il cambio ai vertici si intreccia con la ricerca di soluzioni per un’esposizione complessiva di 450 milioni di euro e con l’ipotesi che Gabbana possa cedere, in tutto o in parte, il suo 40% di partecipazione. La decisione apre interrogativi sul futuro assetto proprietario e strategico di una delle case di moda italiane più iconiche, fondata a Milano nel 1985 e rimasta finora saldamente in mani dei fondatori.

In sintesi:

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana a dicembre 2025.

ha lasciato la presidenza di a dicembre 2025. Da gennaio la presidenza è affidata ad Alfonso Dolce , già chief executive del gruppo.

, già chief executive del gruppo. Gabbana valuta opzioni sulla quota del 40%, inclusa un’eventuale cessione.

In corso il rifinanziamento di 450 milioni di debito e dismissioni immobiliari possibili.

Equilibri azionari, debito e nuove ipotesi di governance

Secondo la ricostruzione di Bloomberg, Stefano Gabbana, 63 anni, starebbe analizzando diversi scenari per la propria partecipazione di circa il 40% nel capitale di Dolce & Gabbana, tra cui la possibile cessione totale o parziale. Un’analoga quota del 40% è detenuta da Domenico Dolce, 67 anni, mentre il restante capitale è ripartito all’interno della famiglia tra Alfonso Dolce, Domenico e la sorella Dorotea. La maison, fondata nel 1985, è sempre rimasta sotto il controllo diretto dei creatori, nonostante la loro relazione personale sia terminata oltre vent’anni fa.

Sul fronte finanziario, i creditori chiederebbero nuove risorse fino a 150 milioni di euro nell’ambito di un rifinanziamento complessivo pari a 450 milioni. Per rispondere alle richieste, il gruppo starebbe valutando la dismissione di alcuni immobili strategici e il rinnovo mirato di licenze commerciali ad alto rendimento. L’operazione è seguita da Rothschild, nominata advisor finanziario il mese scorso. In parallelo, nei corridoi del settore circola il nome di Stefano Cantino, ex top manager di Gucci, come possibile nuovo innesto nel management per rafforzare la dimensione manageriale accanto al controllo familiare.

Scenari futuri per la maison tra continuità familiare e capitali esterni

L’uscita di Stefano Gabbana dalla presidenza, sommata all’esplorazione di opzioni sulla sua partecipazione, potrebbe aprire la strada a un progressivo riequilibrio tra controllo familiare e possibili nuovi partner finanziari. Un ingresso selettivo di capitali, diretto o tramite operazioni di minoranza, consentirebbe alla maison di affrontare con maggiore forza investimenti in retail, digitale e mercati emergenti, mantenendo al contempo la direzione creativa storica.

La combinazione tra la presidenza di Alfonso Dolce, il supporto di Rothschild e l’eventuale arrivo di figure come Stefano Cantino indica un percorso verso una governance più strutturata, orientata a standard internazionali di trasparenza e disciplina finanziaria. I prossimi mesi, con il closing del rifinanziamento e le decisioni sulla quota di Gabbana, saranno decisivi per capire se Dolce & Gabbana resterà un champion totalmente privato o si aprirà, almeno in parte, a nuovi soggetti.

FAQ

Quando ha lasciato la presidenza Stefano Gabbana di Dolce & Gabbana?

La data di uscita dalla presidenza è dicembre 2025, comunicata solo successivamente attraverso indiscrezioni diffuse dall’agenzia internazionale Bloomberg.

Chi è il nuovo presidente di Dolce & Gabbana dopo Stefano Gabbana?

Il nuovo presidente è Alfonso Dolce, fratello di Domenico Dolce e già chief executive della maison di moda.

Qual è la quota azionaria detenuta oggi da Stefano Gabbana?

Attualmente Stefano Gabbana detiene circa il 40% del capitale di Dolce & Gabbana e sta valutando diverse opzioni.

Quanto ammonta il rifinanziamento del debito di Dolce & Gabbana?

Il rifinanziamento riguarda complessivamente circa 450 milioni di euro, con richiesta aggiuntiva di 150 milioni di nuove risorse.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione sulla vicenda Dolce & Gabbana?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.