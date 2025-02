Milan Fashion Week: guida completa al calendario e dettagli imperdibili dell’evento

Calendario e eventi chiave della Milano Fashion Week 2025

La Milano Fashion Week 2025, prevista dal 25 febbraio al 3 marzo, si preannuncia ricca di eventi e appuntamenti imperdibili per gli amanti della moda. Con un calendario fittissimo che include 56 sfilate fisiche, 6 digitali, 65 presentazioni e 23 eventi esclusivi, il totale si eleva a 153 occasioni da non perdere. La settimana si apre con un evento memorabile e culminerà in una celebrazione della creatività e dell’innovazione nel panorama fashion internazionale. Tra nomi noti e talenti emergenti, ogni giorno offre nuove opportunità per esplorare le ultime tendenze e scoprire il meglio della moda italiana.

Il primo giorno, il 25 febbraio, sarà segnato dalla sfilata di Gucci, seguito da Iceberg, N.21, Alberta Ferretti, K-Way e Dsquared2. Il giorno successivo, il 26 febbraio, vedrà una lineup impressionante con Luisa Beccaria, Jil Sander, Fendi e molti altri, culminando con la celebrazione del centenario del glorioso marchio Fendi. Il 27 febbraio, le passerelle saranno animate da Prada, Emporio Armani e Blumarine, presentando creazioni straordinarie e design all’avanguardia.

Il 28 febbraio offrirà il richiamo di brand affermati come Versace e Missoni, mentre il 1° marzo sarà il turno di nomi in forte ascesa come Fiorucci e MSGM, insieme a leggendari marchi come Dolce & Gabbana. Infine, il 2 marzo chiuderà la settimana con Giorgio Armani, promettendo un finale da non perdere con un mix di eleganza e innovazione creativa. L’attenzione sarà rivolta a tutti gli aspetti della moda, dalla haute couture agli accessori, confermando Milano come fulcro della moda globale.

I big della passerella

Il 2025 vedrà la passerella di Gucci aprire le danze della Milano Fashion Week con uno spettacolo che promette di stregare il pubblico. La maison, dopo la recente partenza di Sabato De Sarno, è attesa a ripensare ed emozionare con le sue creazioni co-ed che anticipano tendenze importanti. Il 26 febbraio, il grande evento sarà contrassegnato dal centenario di Fendi, un’occasione storica che non passerà inosservata nel panorama fashion, ravvivata dalle celebrazioni e da eventi esclusivi. Accanto a questi colossi, emergono nomi freschi e innovativi come Giuseppe Di Morabito, Lorenzo Serafini per Alberta Ferretti, e David Koma con la sua nuova visione per Blumarine.

La settimana di sfilate si arricchisce ulteriormente grazie a brand alla ricerca di nuove identità, tra cui Marco Rambaldi e Francesco Murano, entrambi supportati dal Camera Moda Fashion Trust. La Milano Fashion Week non è solo un palcoscenico per nomi noti, ma anche un incubatore per il talento emergente, pronto a sfidare le convenzioni. I trend sono destinati a miscelarsi con la tradizione, garantendo una diversa e sorprendente visione della moda contemporanea.

In aggiunta, il 28 febbraio vedrà il debutto di Tokyo James e di altri talenti nel formato digitale, ampliando le opportunità di accesso per gli appassionati e i professionisti della moda. La curiosità si accresce con eventi e sfilate che celebrano l’arte sartoriale e l’innovazione, riflettendo la continua evoluzione del fashion system.

Dove seguire la Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week offre un’opportunità unica per tutti gli appassionati di moda di seguire in tempo reale gli eventi clou della settimana. Per coloro che non dispongono di un invito alle sfilate, il mondo digitale si fa portavoce delle novità, permettendo di assistere agli spettacoli attraverso piattaforme online. La Camera Nazionale della Moda Italiana ha predisposto un calendario ricco di link e risorse per accedere in diretta alle presentazioni. Questo approccio “phygital” unisce il fascino dell’esperienza fisica con la comodità del digitale, creando una connessione più accessibile e inclusiva.

In particolare, i brand leader nel settore metteranno a disposizione le loro sfilate in streaming, garantendo che ogni appassionato possa godere delle ultime creazioni dal vivo. Non dimenticate di seguire i profili social ufficiali dei marchi, dove saranno condivisi aggiornamenti, backstage esclusivi e interviste con designer e modelle. Un’importante opportunità per rimanere aggiornati sulle tendenze del momento e sugli sviluppi più significativi della moda italiana.

È fondamentale segnalare i principali eventi previsti dalla Fashion Week, da esposizioni a conferenze, che saranno trasmessi in diretta, permettendo di esplorare l’ecosistema della moda anche al di fuori delle passerelle. Questa sinergia tra reale e virtuale porterà la Milano Fashion Week a un pubblico mondiale, consolidando la sua reputazione come una delle vetrine più attese della moda internazionale.