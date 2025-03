Prada pronta a comprare Versace con un accordo da 1,5 miliardi euro

Prada e Versace: un accordo imminente

Le trattative tra Prada e Versace sono in fase avanzata, alimentando la speculazione su un possibile accordo imminente per l’acquisizione del noto brand di moda. Secondo fonti vicine alla negoziazione, l’intesa potrebbe essere raggiunta entro la fine di marzo 2025, con un valore fissato attorno a 1,5 miliardi di euro. Questa mossa rappresenterebbe un ritorno al dominio italiano nel settore del lusso, contrariamente a quanto avviene di solito, quando i giganti stranieri come LVMH o Kering si pongono come acquirenti. Nonostante il mercato della moda sia generalmente dominato da colossi esteri, l’intesa tra le due aziende potrebbe dar vita a un polo nazionale robusto e innovativo.

Novità sull’acquisizione

Le ultime notizie confermano che Prada è vicina a concludere l’acquisizione di Versace, un affare che potrebbe chiudersi nel corso di questo mese. Fonti riportate da Bloomberg indicano che le due aziende hanno praticamente raggiunto un accordo sui termini della valutazione, fissando il prezzo a circa 1,5 miliardi di euro. Nelle ultime settimane, l’interesse per l’operazione è cresciuto esponenzialmente, tanto che anche il quotidiano francese Les Echos ha messo in evidenza la fase avanzata delle trattative, evidenziando che le parti stanno lavorando meticolosamente per siglare un’intesa a breve termine. Ciò porterebbe a una significativa trasformazione nel panorama della moda italiana, con l’emergere di un nuovo attore forte e coeso nel settore. Questo accordo, se finalizzato, non solo confermerebbe il potere del brand Prada, ma segnerebbe anche un nuovo capitolo per la storica Maison Versace.

Situazione attuale di Versace e Prada

La situazione attuale di Versace e Prada si contrappone nettamente, evidenziando le disparate fasi in cui versano le due Maison. Da un lato, Versace, attualmente di proprietà di Capri Holdings, ha mostrato segnali di crisi operativa. Tra ottobre e dicembre 2024, il marchio ha riportato una diminuzione delle vendite del 15%, corrispondente a circa 193 milioni di dollari, con una perdita operativa di 21 milioni. Queste cifre rivelano un percorso difficile verso il pareggio di bilancio. Dall’altro lato, Prada sta attraversando un periodo di prosperità: nei primi mesi del 2024, l’azienda ha registrato una crescita del 15% nei ricavi, pari a 3,8 miliardi di euro, con un incremento notevole del profitto di Miu Miu, che ha visto un sorprendente aumento del 97%. Questa differenza di performance economica rende l’acquisizione di Versace un’opportunità strategica per Prada, potenzialmente capace di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato del lusso.