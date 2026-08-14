Instagram rinnova il wordmark: cambia la scritta, resta invariata l’icona

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Instagram rinnova il proprio wordmark dopo dieci anni.

rinnova il proprio wordmark dopo dieci anni. L’icona della fotocamera resta invariata.

Il nuovo lettering unisce corsivo, geometrie e maggiore pulizia visiva.

Il restyling anticipa un aggiornamento più ampio dell’identità del brand.

Riassunto generato con AI

Instagram rinnova il logo testuale

Instagram ha ufficializzato il restyling del proprio logotipo, la scritta che identifica il servizio accanto all’icona dell’app: il cambiamento arriva il 14 agosto 2026 e riguarda la piattaforma controllata da Meta. L’icona ispirata alla macchina fotografica non viene sostituita, mentre il corsivo storico lascia spazio a un carattere ibrido, tra scrittura manuale e stampatello. Adam Mosseri, responsabile della piattaforma, ha spiegato che il logo in alto nell’app non cambiava da dieci anni e che il rinnovo punta a un risultato più pulito e contemporaneo, senza perdere il richiamo alle origini del marchio.

Il nuovo wordmark sarà distribuito progressivamente agli utenti e comparirà sui display nei prossimi aggiornamenti. Il motivo dichiarato non è soltanto estetico: il cambio è parte di un brand system destinato a rinfrescare l’identità visiva complessiva di Instagram entro la fine dell’anno. Il restyling, quindi, segnala come il social voglia aggiornare la propria riconoscibilità in un ecosistema sempre più orientato a video, intrattenimento e fruizione mobile.

Dal corsivo storico a un segno più leggibile

Il precedente lettering inclinato era diventato un elemento distintivo dell’esperienza di Instagram, legato all’estetica vintage e fotografica delle origini. La nuova scritta conserva alcuni richiami alla manualità, ma presenta forme più rigide, geometriche e adatte a essere lette in dimensioni diverse. Il team di design ha dichiarato di avere lavorato su curve, legature e spaziature, prendendo ispirazione dalla scrittura a mano e dal lettering artigianale.

Secondo quanto riportato da Cristiano Ghidotti, tra le proposte valutate nella progettazione figuravano anche soluzioni ispirate alle pellicole fotografiche del passato. Il risultato finale ha già acceso discussioni sui social, dove alcuni utenti ritengono che alcune lettere rendano la parola meno immediata da decifrare. La reazione non è uniforme: una parte del pubblico rimpiange il segno più morbido e nostalgico, mentre altri considerano il nuovo stile più adatto a una piattaforma digitale contemporanea.

L’operazione segue una tendenza consolidata nel design dei grandi marchi tecnologici: ridurre gli elementi decorativi per ottenere segni riconoscibili anche su schermi molto piccoli. Come osservato da Denis Dosi, il passaggio non cancella completamente il DNA visivo precedente, ma ne modifica l’equilibrio in favore di una maggiore solidità. Per un servizio usato quotidianamente su app, browser e contenuti pubblicitari, la leggibilità alle diverse scale è una componente concreta della strategia di marca.

Un rebranding che va oltre la scritta

Il nuovo wordmark non va letto come un intervento isolato: Instagram lo colloca dentro un sistema visivo inedito dedicato alla creatività della sua community. La scelta di mantenere invariata l’icona limita la discontinuità per gli utenti, concentrando il cambiamento sulla firma tipografica. La conseguenza più rilevante sarà verificare come il nuovo linguaggio grafico verrà applicato, entro fine anno, ai diversi punti di contatto del brand.

FAQ

Cosa cambia nel logo di Instagram?

Sì, cambia il wordmark: il corsivo storico viene sostituito da un carattere più pulito, con elementi di corsivo e stampatello. L’icona fotografica dell’app resta invece invariata.

Quando è stato annunciato il nuovo wordmark?

Sì, l’annuncio è stato riportato il 14 agosto 2026. Adam Mosseri ha collegato il cambiamento ai dieci anni senza aggiornamenti del logo nell’app.

L’icona di Instagram verrà sostituita?

No, l’icona che richiama una macchina fotografica rimane al suo posto. Il restyling riguarda esclusivamente la scritta che accompagna il marchio della piattaforma.

Perché Instagram ha modificato il lettering?

Sì, la motivazione indicata è modernizzare il marchio e renderlo più pulito, preservando richiami alla semplicità e alla cura artigianale associate a Instagram.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: TecnoAndroid e punto-informatico.it.