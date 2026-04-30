Home / MOBILE / iPhone del ventennale ispira i produttori cinesi e accelera la corsa ai nuovi smartphone premium

OPPO prepara un display a quattro curve ispirato al futuro iPhone 20

I principali produttori cinesi di smartphone, in particolare OPPO, starebbero sviluppando nuovi display OLED curvi sui quattro lati, ispirati al presunto design del futuro iPhone 20 di Apple. Le indiscrezioni emergono ora, in vista del ventennale dell’iPhone atteso per il prossimo anno, quando Apple dovrebbe lanciare un modello con cornici quasi azzerate. L’obiettivo dei brand cinesi è arrivare sul mercato in anticipo, proponendo soluzioni simili per design e percezione “borderless”, puntando a intercettare gli utenti più attenti all’estetica e all’innovazione visiva.

In sintesi:

OPPO lavora a uno smartphone con display OLED curvo su tutti e quattro i lati.

lavora a uno smartphone con display OLED curvo su tutti e quattro i lati. Il progetto si ispira al design atteso per il futuro iPhone 20 di Apple .

di . Possibile lancio anticipato rispetto all’iPhone del ventennale per guadagnare vantaggio competitivo.

Restano dubbi su costi reali benefici ergonomici dei display completamente curvi.

Come i brand cinesi inseguono (e anticipano) il design Apple

Da anni i produttori cinesi dichiarano di voler “prendere ispirazione da Apple”, soprattutto su design e naming. Dopo aver replicato soluzioni come il vetro effetto Liquid Glass e sigle come Pro Max, ora l’attenzione si concentra su un nuovo formato di display. Le prime indiscrezioni descrivono il futuro iPhone 20 con uno schermo OLED leggermente curvo su tutti i bordi, così da ridurre visivamente le cornici e rafforzare l’effetto “tutto schermo”.

Alcune fonti industriali indicano OPPO in prima linea nello sviluppo di un smartphone con display curvo sui quattro lati, pronto per il lancio “nei prossimi mesi”, quindi prima dell’uscita del nuovo iPhone del ventennale. Il gruppo, che controlla anche OnePlus e Realme, potrebbe estendere la stessa soluzione a più marchi, accelerando la diffusione dei display quad-curved nella fascia alta Android. Resta da capire se i vantaggi estetici giustificheranno l’aumento dei costi di produzione, la maggiore fragilità potenziale e la complessità di riparazione rispetto ai pannelli tradizionali.

Impatto futuro sul mercato smartphone e sulle scelte degli utenti

Se i rumor saranno confermati, la corsa ai display curvi su quattro lati potrebbe diventare il prossimo fronte competitivo tra Apple e i brand cinesi guidati da OPPO. Una diffusione rapida di questi pannelli spingerebbe l’intero settore verso design sempre più estremi, ma anche verso prezzi medi più elevati. Per gli utenti si aprirà un nuovo trade-off tra estetica, robustezza e costi di riparazione, mentre per i produttori la sfida sarà differenziare il prodotto oltre il semplice “effetto wow” visivo, puntando su autonomia, fotocamere e integrazione software per trasformare il design in reale valore d’uso.

FAQ

Cosa significa display curvo sui quattro lati negli smartphone?

Significa utilizzare un pannello, solitamente OLED, con curvature leggere su tutti i bordi, riducendo visivamente le cornici e creando un effetto quasi “tutto schermo”.

Quando è atteso il lancio del futuro iPhone 20 di Apple?

È atteso il prossimo anno, in coincidenza con il ventennale dell’iPhone, secondo i primi rumor su roadmap e design trapelati dalla filiera.

OPPO lancerà uno smartphone quad-curved prima di Apple?

È plausibile: i rumor indicano OPPO al lavoro su un modello quad-curved in uscita “nei prossimi mesi”, quindi potenzialmente in anticipo.

Quali sono i possibili svantaggi dei display completamente curvi?

Esistono: costi di produzione più alti, potenziale maggiore fragilità alle cadute, riparazioni più complesse e rischi di tocchi involontari sui bordi.

Da quali fonti provengono le informazioni su Apple e OPPO?

Provengono da una elaborazione congiunta di notizie e dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.