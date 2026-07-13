Il biopic su Michael Jackson supera il miliardo di dollari al box office

13 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Michael supera il miliardo di dollari al box office mondiale.

supera il miliardo di dollari al box office mondiale. Il biopic di Antoine Fuqua è uscito nelle sale ad aprile.

è uscito nelle sale ad aprile. È il primo film biografico oltre questa soglia di incassi.

Lionsgate firma il suo primo titolo da oltre un miliardo.

(Riassunto generato con AI)

Michael diventa il biopic più visto al mondo

Michael, il film biografico diretto da Antoine Fuqua sulla vita di Michael Jackson, ha superato il miliardo di dollari di incassi globali. Uscito nelle sale ad aprile, il titolo ha raggiunto il traguardo nelle ultime ore grazie alla tenuta nei cinema statunitensi e soprattutto nei mercati internazionali. Il risultato colloca il film prodotto da Lionsgate al vertice assoluto del genere biografico per ricavi al botteghino.

Il dato assume rilievo perché arriva dopo polemiche, critiche alla produzione e controversie legate alla figura dell’artista raccontato. Nonostante questo contesto, il passaparola positivo e il ritorno di parte del pubblico in sala hanno sostenuto la presenza del film ai vertici della stagione estiva. Il superamento della soglia del miliardo rende Michael il primo biopic a ottenere un risultato di questa portata nel circuito cinematografico mondiale.

La notizia riguarda un pubblico globale: 629,8 milioni di dollari provengono dai territori fuori dagli Stati Uniti, mentre 371 milioni arrivano dal mercato americano. La distribuzione internazionale è stata curata da Universal, mentre Lionsgate ha gestito l’uscita in Nord America. La combinazione tra diffusione internazionale e lunga permanenza in programmazione ha trasformato il film in un caso rilevante per il cinema musicale e biografico.

Incassi, distribuzione e primati del biopic

Il totale worldwide supera la somma simbolica del miliardo e stabilisce diversi record concorrenti. Michael ha oltrepassato i 911 milioni di dollari di Bohemian Rhapsody, il film del 2018 dedicato a Freddie Mercury e ai Queen. Con questo sorpasso, il progetto di Antoine Fuqua diventa il biopic musicale con il maggiore incasso di sempre.

Il film ha inoltre superato Oppenheimer, arrivato a 975 milioni di dollari globali nel 2023. Questo confronto gli attribuisce il primato di maggiore successo cinematografico dedicato a una persona realmente esistita. Il dato non riguarda quindi soltanto i biopic musicali, ma amplia il confronto ai film basati su figure storiche, culturali o artistiche reali.

Per Lionsgate, il risultato rappresenta anche un record interno: è il primo titolo dello studio a superare il miliardo di dollari. Il film si colloca davanti ai precedenti massimi risultati dello studio, detenuti da The Hunger Games: Catching Fire e The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2. La performance dimostra il peso commerciale ancora possibile per un racconto cinematografico costruito attorno a un’icona musicale conosciuta in più mercati.

La forte componente internazionale è centrale nella lettura del risultato, perché gli incassi esteri superano nettamente quelli raccolti negli Stati Uniti. La strategia distributiva ha unito il presidio nordamericano di Lionsgate alla rete estera di Universal. Le fonti attribuiscono la tenuta del titolo anche alla partecipazione di spettatori tornati più volte nelle sale.

Un nuovo parametro per il cinema biografico

Il primato di Michael ridefinisce il riferimento economico per i futuri biopic destinati al grande pubblico. Il risultato non elimina le controversie che hanno accompagnato il progetto, ma mostra che esse non hanno impedito una risposta commerciale mondiale. Per Lionsgate, il film fissa un nuovo massimo nella propria storia distributiva e produttiva.

Il confronto con Bohemian Rhapsody e Oppenheimer evidenzia inoltre come il record sia maturato in categorie diverse, dal film musicale al racconto biografico più ampio. Resta il dato verificabile: nessun altro biopic aveva oltrepassato il miliardo di dollari al botteghino globale.

FAQ

Quanto ha incassato Michael nel mondo?

Sì, Michael ha superato un miliardo di dollari worldwide, con 629,8 milioni dai mercati internazionali e 371 milioni dagli Stati Uniti.

Quando è uscito il film Michael?

Sì, il biopic su Michael Jackson è arrivato nelle sale ad aprile e ha mantenuto una presenza rilevante durante la stagione estiva.

Chi ha diretto il biopic su Michael Jackson?

Sì, la regia di Michael è di Antoine Fuqua, autore del film che ha raggiunto il record al box office mondiale.

Chi ha distribuito Michael nei diversi mercati?

Sì, Lionsgate ha distribuito il film in Nord America, mentre Universal ha gestito l’uscita nei mercati internazionali.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Cinecittà.