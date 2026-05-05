Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cannes annuncia la giuria del festival con Chloé Zhao e Demi Moore

79° Festival di Cannes, ecco la giuria internazionale guidata da Park Chan-wook

Chi: una giuria internazionale di nove personalità del cinema, presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook.

Che cosa: assegnerà la Palma d’oro e gli altri premi ufficiali del 79° Festival di Cannes ai 22 film in concorso.

Dove: al Festival di Cannes, sulla Croisette, in Francia.

Quando: dal 12 al 23 maggio 2026.

Perché: per garantire uno sguardo globale e autorevole sulla selezione ufficiale, rafforzando il ruolo di Cannes come vetrina centrale del cinema d’autore mondiale.

In sintesi:

Park Chan-wook presiede la giuria del 79° Festival di Cannes 2026.

presiede la giuria del 79° Festival di Cannes 2026. Nove giurati, tra cui Demi Moore , Stellan Skarsgård e Chloé Zhao .

, e . La giuria assegnerà la Palma d’oro tra 22 film in concorso.

Cannes 2026 si svolgerà dal 12 al 23 maggio sulla Croisette.

Composizione della giuria e profili dei protagonisti

La scelta di Park Chan-wook come presidente consolida il legame del cineasta con Cannes, dove vinse il Grand Prix nel 2004 con Old Boy e il Prix de la mise en scène nel 2022 con Decision to Leave.

Accanto a lui siede l’attrice e produttrice statunitense Demi Moore, reduce dal body horror The Substance, premiato nel 2024 per la Migliore sceneggiatura non originale, e il fuoriclasse svedese Stellan Skarsgård, protagonista di una lunga carriera tra cinema scandinavo e hollywoodiano, recentemente nel premiato Sentimental Value di Joachim Trier.

Completa l’asse autorevole la regista cinese Chloé Zhao, due Oscar per Nomadland. In giuria anche l’attrice irlandese-etiope Ruth Negga, candidata all’Oscar per Loving, la cineasta belga Laura Wandel, premiata FIPRESCI con Playground, il regista cileno Diego Céspedes, rivelazione Un Certain Regard con The Mysterious Gaze of the Flamingo, l’attore ivoriano-americano Isaach De Bankolé, volto dei due Black Panther e di The Brutalist, e lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty, premiato a Cannes 2002 per Sweet Sixteen.

Perché questa giuria può influenzare il futuro del cinema d’autore

La composizione della giuria 2026 segnala un equilibrio tra star power, autorialità e attenzione alle nuove voci globali. Il peso combinato di Park Chan-wook, Chloé Zhao e Paul Laverty suggerisce una forte sensibilità per il cinema che coniuga rigore formale e impegno sociale.

La presenza di interpreti come Demi Moore, Stellan Skarsgård, Ruth Negga e Isaach De Bankolé promette un’attenzione particolare alle performance attoriali e alla rappresentazione delle diversità culturali. Le traiettorie di Laura Wandel e Diego Céspedes indicano inoltre una corsia preferenziale per opere prime e sguardi radicali.

Le decisioni di questa giuria potrebbero orientare festival, mercati e piattaforme nella selezione del cinema d’autore dei prossimi anni, trasformando il palmarès 2026 in un termometro delle tendenze mondiali.

FAQ

Chi è il presidente della giuria del Festival di Cannes 2026?

Il presidente della giuria 2026 è il regista sudcoreano Park Chan-wook, già premiato a Cannes per Old Boy e Decision to Leave.

Quanti film concorrono alla Palma d’oro nel 2026?

Nel 2026 concorrono 22 film alla Palma d’oro, selezionati dal comitato del Festival di Cannes tra centinaia di candidature internazionali.

Quando si svolge il 79° Festival di Cannes?

Il 79° Festival di Cannes si svolge ufficialmente dal 12 al 23 maggio 2026, con proiezioni, anteprime mondiali e cerimonie sul red carpet.

Chi sono i membri più noti della giuria 2026?

I nomi più noti includono Demi Moore, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao, oltre al presidente Park Chan-wook e allo sceneggiatore Paul Laverty.

Da quali fonti è stata ricavata la notizia sulla giuria di Cannes?

La notizia è stata elaborata a partire da comunicati e lanci delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborati dalla nostra Redazione.