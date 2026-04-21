Home / SPETTACOLI & CINEMA / Michael Jackson il biopic svela retroscena inediti e dettagli imperdibili

Michael, il biopic su Jackson che divide la famiglia e il pubblico

Il 22 aprile arriva nelle sale Michael, biopic da 155 milioni di dollari sul re del pop Michael Jackson. Diretto da Antoine Fuqua e interpretato dal nipote Jaafar Jackson, il film ripercorre l’ascesa dell’artista dai Jackson 5 al Bad World Tour.

Prodotto da Graham King con il coinvolgimento della Michael Jackson Estate, il progetto è al centro di forti tensioni familiari e di un acceso dibattito sull’immagine dell’artista, morto nel 2009.

La scelta di modificare la sceneggiatura sulle accuse di molestie, l’exploit del teaser trailer e il cast costellato di nomi di primo piano rendono il film uno dei titoli più discussi dell’anno, tra attesa dei fan e interrogativi sulla rappresentazione della figura di Jackson.

In sintesi:

Biopic Michael in uscita al cinema il 22 aprile, budget 155 milioni.

in uscita al cinema il 22 aprile, budget 155 milioni. Regia di Antoine Fuqua , protagonista il nipote Jaafar Jackson al debutto.

, protagonista il nipote al debutto. Sceneggiatura modificata: escluse scene sulle accuse di molestie a Michael Jackson .

. Famiglia divisa, con Paris e Janet Jackson critiche o assenti dal progetto.

Dai Jackson 5 al Bad Tour: cosa racconta davvero il film

Michael copre l’arco narrativo che va dagli esordi di Michael Jackson bambino con i Jackson 5 negli anni Sessanta fino al trionfale Bad World Tour del 1987-1989.

Il film alterna palcoscenico e vita privata, soffermandosi sulle relazioni con figure chiave come Berry Gordy, Diana Ross, Quincy Jones e l’avvocato-mentore John Branca. La sinossi ufficiale lo definisce una rappresentazione dell’eredità di “uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto”, promettendo uno sguardo oltre la sola dimensione musicale.

L’impianto narrativo, però, è stato ricalibrato: secondo Variety, la sceneggiatura originaria si apriva nel 1993, con l’arrivo della polizia al Neverland Ranch nel pieno delle accuse di molestie, poi rimosse in seguito a un accordo con una delle presunte vittime che vieterebbe riferimenti diretti. Restano quindi soprattutto l’ascesa creativa, il perfezionismo ossessivo in studio e sul palco e la costruzione dell’icona globale.

Regia, cast e fratture interne ai Jackson

La regia di Antoine Fuqua – già dietro a Training Day e alla saga di The Equalizer – punta su un racconto di forte impatto visivo, legato all’idea che, come lui stesso ha dichiarato, “il mondo ha bisogno di amore, ed è questo che rappresenta Michael Jackson”.

Al centro c’è la performance di Jaafar Jackson, classe 1996, figlio di Jermaine Jackson. Cantante e ballerino, ha affrontato un anno di preparazione con acting coach e un’immersione totale in video, testi e archivi dello zio: un lavoro che Fuqua e il produttore Graham King descrivono come “meritato” dopo due anni di casting. Accanto a lui, nel ricco cast: Juliano Krue Valdi (il giovane Michael), Colman Domingo (Joe Jackson), Nia Long (Katherine Jackson), Miles Teller (John Branca), Kendrick Sampson (Quincy Jones), Larenz Tate (Berry Gordy), Kat Graham (Diana Ross).

La produzione è guidata da Graham King, già Premio Oscar con The Departed – Il bene e il male e produttore di Bohemian Rhapsody, insieme a John Branca e John McClain per la Michael Jackson Estate.

Il trailer diffuso da Lionsgate il 6 novembre 2025 – montato su classici come Wanna Be Startin’ Somethin’, Beat It, Human Nature, Don’t Stop ‘Til You Get Enough e Billie Jean – ha registrato 30 milioni di visualizzazioni in sei ore e 116,2 milioni in 24 ore.

Numeri che hanno stabilito il record assoluto per uno studio Lionsgate e per un biopic musicale, superando Taylor Swift: The Eras Tour.

Dietro al glamour, però, il film cristallizza una frattura familiare profonda: alla global fan première di Berlino erano presenti i figli Prince e Bigi Jackson e i fratelli Jackie, Jermaine e Marlon Jackson, ma mancavano Janet Jackson e soprattutto Paris Jackson. Quest’ultima ha definito la sceneggiatura “edulcorata e disonesta” e ha criticato la Michael Jackson Estate per i costi del progetto, accentuando la percezione di un racconto ufficiale ma non condiviso da tutta la famiglia.

Un film tra memoria ufficiale e nuove domande sull’eredità di Jackson

Michael si candida a diventare il biopic musicale di riferimento del decennio, forte di un apparato produttivo di livello hollywoodiano e di un’interpretazione “di sangue” come quella di Jaafar Jackson, destinata a pesare sul giudizio di fan e critica.

La scelta di limitare il racconto delle controversie legali sposta però il baricentro sul mito più che sulla demistificazione, offrendo una versione fortemente curata della figura di Michael Jackson.

Per l’industria, il film è un test su come Hollywood gestisce oggi i biopic di artisti controversi; per il pubblico, un banco di prova su quanto sia ancora possibile separare l’opera dall’uomo. L’esito al botteghino e nelle discussioni online determinerà se questa sarà la narrazione definitiva su Jackson o solo uno dei tanti capitoli della sua storia postuma.

FAQ

Quando esce al cinema il film Michael su Michael Jackson?

Il biopic Michael esce nelle sale il 22 aprile, con una distribuzione internazionale coordinata dagli studios coinvolti nella produzione.

Chi interpreta Michael Jackson nel nuovo biopic?

Il protagonista è Jaafar Jackson, nipote di Michael e figlio di Jermaine Jackson, al suo debutto cinematografico dopo anni di preparazione.

Il film Michael affronta le accuse di molestie a Jackson?

Il film ne parla solo in modo indiretto: le scene previste nel 1993 a Neverland Ranch sarebbero state escluse dalla versione finale.

Chi produce il biopic Michael su Michael Jackson?

Il film è prodotto da Graham King, insieme a John Branca e John McClain per la Michael Jackson Estate.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul film Michael?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.