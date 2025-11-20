Ford Italia nuovo amministratore delegato Marco Buraglio succede a Fabrizio Faltoni nel cambio al vertice

Ford Italia nuovo amministratore delegato Marco Buraglio succede a Fabrizio Faltoni nel cambio al vertice

Nomina del nuovo amministratore delegato

Ford Italia ha ufficializzato il passaggio di testimone alla guida dell’azienda con la nomina di Marco Buraglio come nuovo amministratore delegato, incarico che assumerà a partire dal 24 novembre 2025. Questa decisione segna un’importante svolta per la filiale italiana della Casa dell’Ovale Blu, in un momento di grandi sfide e trasformazioni per il settore automotive. Buraglio subentra a Fabrizio Faltoni, che lascia il ruolo dopo otto anni di leadership per assumere nuove responsabilità di rilievo all’interno di Ford Europa, come direttore delle vendite e del brand management per le divisioni Blue e Model-e. Il passaggio di consegne rappresenta una continuità strategica ma anche un’accelerazione nei processi di innovazione e digitalizzazione centrali per il futuro dell’azienda.

Profilo e carriera di Marco Buraglio

Marco Buraglio vanta un’esperienza ventennale all’interno di Ford Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità che lo hanno portato a una profonda conoscenza del settore automotive e della gestione aziendale. Laureato in ingegneria meccanica, Buraglio ha sviluppato una carriera focalizzata sull’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e il miglioramento della customer experience, pilastri fondamentali per la trasformazione in corso in Ford. Prima della nomina a CEO, ha guidato con successo la divisione veicoli commerciali, favorendo la crescita di Ford Pro, la business unit dedicata alle soluzioni per flotte e commerciali. La sua leadership è riconosciuta per l’approccio pragmatico e orientato ai risultati, imprescindibile in un mercato in rapida evoluzione e sottoposto a sfide complesse come quelle attuali.

Strategie future e impatti organizzativi in Ford Italia

Il futuro di Ford Italia sotto la guida di Marco Buraglio sarà caratterizzato da una forte spinta verso l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, elementi imprescindibili per mantenere competitività in un settore automotive in evoluzione accelerata. L’azienda punterà con determinazione sull’espansione della gamma di veicoli elettrici, rafforzando gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica e nello sviluppo di batterie ad alte prestazioni. Inoltre, si intensificherà l’adozione di sistemi avanzati di infotainment e aggiornamenti OTA (over-the-air), fondamentali per garantire un’esperienza cliente sempre più integrata e personalizzata.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Parallelamente, la strategia di Ford Italia integrerà una gestione basata sull’analisi dei dati, sfruttando la raccolta e l’elaborazione di informazioni dai veicoli come asset strategico per migliorare sicurezza, manutenzione predittiva e servizi tailor-made. Questo approccio data-driven rappresenta un importante volano per lo sviluppo di soluzioni innovative in ambito mobility, in linea con i trend globali del settore.

Sul fronte organizzativo, il rinnovamento coinvolge anche le figure chiave dell’azienda: Fabrizio Bambina assume la direzione dei veicoli commerciali, mentre Alessio Franco è stato nominato direttore del Service, Riccardo Magnani prende in carico PartsPlus e Massimiliano Napoli guida il coordinamento Fleet & Remarketing. Questa nuova struttura gestionale mira a ottimizzare le risorse e a garantire una risposta efficace alle esigenze di mercato, mettendo al centro la qualità dei servizi e l’efficienza operativa.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 