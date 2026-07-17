17 Luglio 2026

Home / PERSONE / Francesco Sarcina attacca l’ex Clizia Incorvaia: «Non vado nei salotti rosa»

La notizia in sintesi

Francesco Sarcina torna a parlare dell’ex moglie Clizia Incorvaia .

torna a parlare dell’ex moglie . Il cantante dice di evitare dichiarazioni pubbliche per proteggere i figli.

Al centro restano il presunto tradimento e le accuse emerse dopo la separazione.

La disputa riporta attenzione su un rapporto definito freddo e distaccato.

(Riassunto generato con AI)

Sarcina riapre il confronto con Incorvaia

Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, è tornato a commentare pubblicamente il difficile rapporto con l’ex moglie Clizia Incorvaia in un’intervista al Corriere della Sera, rilanciata il 17 luglio 2026. Il cantante ha parlato della separazione e delle vicende personali che continuano a circolare, spiegando di voler limitare le repliche per tutelare i figli.

La presa di posizione arriva dopo le dichiarazioni con cui Incorvaia aveva raccontato pubblicamente il periodo successivo alla fine del matrimonio, descrivendo un rapporto oggi freddo e distaccato. Al centro del nuovo intervento di Sarcina ci sono anche la visibilità televisiva e il presunto tradimento attribuito alla relazione con Riccardo Scamarcio, circostanza che l’influencer ha sempre negato.

Il punto, secondo le ricostruzioni disponibili, è il conflitto tra due narrazioni rimaste aperte nonostante il divorzio del 2019: da una parte le accuse e i racconti dell’ex coppia, dall’altra la scelta dichiarata del cantante di non trasformare la vicenda in uno scontro mediatico.

Le dichiarazioni e il contesto familiare

Sarcina ha affermato di avere molte cose da dire, ma di non voler intervenire oltre per non alimentare affermazioni che definisce diffamatorie, basse e cattive. Il riferimento è anche alla figlia Nina, nata dalla relazione con Incorvaia, che il cantante indica come priorità nella gestione pubblica della vicenda.

L’artista, oggi sposato con Nayra Garibo e padre anche di Yelaiah, ha criticato i programmi televisivi dedicati alle vicende private. “Io ho un lavoro che mi piace. Non vado nei salotti ‘rosa’ a raccontare cose dolorose”, ha dichiarato, aggiungendo che essere pagato per farlo gli farebbe “ancora più schifo”.

Nel medesimo confronto, Sarcina è tornato sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, osservando: “Credo nel perdono, ma l’amicizia per me ha un valore importante”. Incorvaia ha invece sostenuto che la relazione con l’attore sarebbe iniziata quando il matrimonio era già terminato.

In passato l’influencer, ospite di Verissimo, aveva raccontato episodi difficili dopo la separazione, compreso un litigio nel quale, secondo il suo racconto, il cantante avrebbe bruciato decine di sue scarpe. Le fonti riportano tali dichiarazioni come testimonianza di Incorvaia, senza indicare nuovi sviluppi giudiziari collegati al caso.

Una frattura che resta esposta

La conseguenza più immediata delle parole di Sarcina è il ritorno dell’ex coppia al centro dell’attenzione mediatica, pur a distanza di anni dalla fine del matrimonio. Il cantante rivendica il silenzio come forma di protezione familiare, ma le sue stesse dichiarazioni riaccendono una controversia mai davvero chiusa.

Per Incorvaia, oggi sposata con Paolo Ciavarro e madre di Gabriele, resta invece una versione pubblica già espressa sul dolore vissuto dopo la separazione. Il nodo futuro è se le parti sceglieranno di fermare le repliche o se emergeranno nuove dichiarazioni.

FAQ

Quando hanno divorziato Sarcina e Incorvaia?

Sì, Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia hanno divorziato nel 2019, dopo un matrimonio descritto dalle fonti come turbolento.

Chi è Nina, figlia dell’ex coppia?

Sì, Nina è la figlia nata dalla relazione tra Sarcina e Incorvaia, citata dal cantante come ragione per evitare ulteriori scontri pubblici.

Che cosa contesta Sarcina ai salotti televisivi?

Sì, il cantante contesta la scelta di raccontare vicende dolorose nei salotti televisivi, sostenendo di non voler essere pagato per esporre questioni private.

Qual è la posizione di Incorvaia su Scamarcio?

Sì, Clizia Incorvaia ha sempre respinto l’ipotesi di un tradimento, affermando che la relazione con Riccardo Scamarcio iniziò dopo la fine del matrimonio.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: ComingSoon.it e Gossip.it.