Google lancia Lyria 3.5, nuovo modello per generare musica

La notizia in sintesi
- Google presenta il nuovo modello musicale Lyria 3.5.
- Il rilascio avviene oggi all’interno di Google Flow Music.
- Il modello punta a migliorare musicalità, testi e qualità vocale.
- L’obiettivo dichiarato è offrire maggiore controllo creativo nella composizione.
(Riassunto generato con AI)
Google presenta Lyria 3.5 per creare musica con Flow Music
Google ha annunciato il 29 luglio 2026 Lyria 3.5, il suo più recente modello di generazione musicale, avviandone il rilascio in Google Flow Music. La novità riguarda gli utenti della piattaforma dedicata alla creazione di brani e arriva con l’obiettivo dichiarato di rendere più ricchi i risultati musicali ottenuti con l’intelligenza artificiale.
Secondo quanto comunicato da Google, il modello introduce progressi rilevanti in tre ambiti centrali per la produzione musicale: musicalità, testi e qualità delle voci. Il rollout è indicato come disponibile da oggi in Flow Music, dove la società intende offrire strumenti per realizzare canzoni gradite agli utenti mantenendo il controllo sulle scelte creative.
Il lancio colloca Lyria 3.5 al centro della proposta musicale di Google: non viene descritto soltanto come un aggiornamento tecnico, ma come una componente pensata per incidere direttamente sulla qualità percepita delle tracce create nella piattaforma.
Musicalità, testi e voci al centro dell’aggiornamento
Il messaggio di Google individua con chiarezza le aree su cui interviene Lyria 3.5. La musicalità riguarda la resa complessiva del brano; i testi rappresentano un elemento decisivo nella costruzione di una canzone; la qualità vocale incide invece sulla credibilità e sull’ascoltabilità dell’output finale.
L’azienda non diffonde nel comunicato dati quantitativi, confronti con versioni precedenti o dettagli sulle modalità tecniche con cui il modello raggiunge questi miglioramenti. Per questo, l’informazione verificabile è che Lyria 3.5 viene presentato come un avanzamento nei tre aspetti indicati, senza ulteriori specifiche sulle prestazioni o sui limiti operativi.
La scelta di distribuirlo attraverso Google Flow Music evidenzia inoltre il legame tra il modello e l’esperienza pratica di composizione. Il valore promesso non risiede esclusivamente nella generazione automatica: Google richiama esplicitamente il tema del controllo creativo, cioè la possibilità per chi usa il servizio di orientare la realizzazione dei brani.
In questa prospettiva, la qualità dell’output e la capacità di intervenire sulle scelte artistiche vengono presentate come elementi complementari. Il modello punta a supportare la creazione di musica, mentre Flow Music è il contesto nel quale tale evoluzione viene resa accessibile.
Il rilascio apre una nuova fase per Flow Music
La conseguenza immediata dell’annuncio è l’integrazione progressiva di Lyria 3.5 in Google Flow Music. Il rollout, avviato oggi secondo la comunicazione ufficiale, consente a Google di portare il nuovo modello direttamente nel servizio destinato alla creazione di canzoni.
L’aspetto più rilevante è l’unione fra qualità musicale e controllo creativo: la società dichiara di voler aiutare le persone a realizzare brani che apprezzano, senza separare l’evoluzione del modello dall’esperienza d’uso della piattaforma.
Restano invece non specificati tempi completi di disponibilità, funzioni operative e condizioni di accesso. Ogni valutazione più ampia dovrà quindi basarsi su informazioni successive o sull’utilizzo effettivo del servizio.
FAQ
Che cos’è Lyria 3.5?
Sì, Lyria 3.5 è il più recente modello di generazione musicale annunciato da Google il 29 luglio 2026.
Dove viene distribuito Lyria 3.5?
Sì, il modello viene distribuito in Google Flow Music, la piattaforma indicata da Google per creare canzoni.
Quali aspetti migliora Lyria 3.5?
Sì, Google segnala miglioramenti nella musicalità, nei testi e nella qualità delle voci generate.
Quando inizia il rollout del nuovo modello?
Sì, il rollout di Lyria 3.5 in Google Flow Music è indicato da Google come avviato oggi.
Come è stata verificata questa notizia?
Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Google.