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OpenAI accelera le assunzioni globali per superare Anthropic e consolidare la leadership nell’intelligenza artificiale

OpenAI accelera le assunzioni globali per superare Anthropic e consolidare la leadership nell’intelligenza artificiale

OpenAI raddoppia il personale per conquistare il mercato enterprise dell’AI

OpenAI, guidata da Sam Altman, prevede di quasi raddoppiare la forza lavoro globale entro fine 2026, passando dagli attuali 4.500 a circa 8.000 dipendenti. L’espansione, riportata dal Financial Times, punta a rafforzare prodotto, ricerca, ingegneria e vendite, con un focus specifico sul segmento enterprise.

Il piano prende forma principalmente negli Stati Uniti e nei principali hub tecnologici globali, in un contesto in cui concorrenti come Anthropic stanno guadagnando terreno presso le grandi aziende. La scelta arriva ora per consolidare la leadership in un settore ad altissima intensità di capitale e competenze, mitigando la dipendenza dai ricavi consumer di ChatGPT e rispondendo alle pressioni degli investitori verso la sostenibilità economica.

In sintesi:

  • OpenAI punta a circa 8.000 dipendenti entro il 2026, quasi il doppio di oggi.
  • Crescita mirata su enterprise, “technical ambassadors” e integrazione profonda delle soluzioni AI.
  • Anthropic guadagna slancio: più scelte dalle aziende al primo acquisto di servizi AI.
  • Obiettivo OpenAI: portare il business enterprise al 50% dei ricavi entro fine anno.

Strategia di crescita, concorrenza Anthropic e nuovo focus enterprise

L’espansione occupazionale di OpenAI riguarda sviluppo prodotto, ingegneria, ricerca e vendite, ma soprattutto nuove figure di technical ambassadorship: specialisti incaricati di supportare direttamente le imprese nell’adozione e integrazione dei modelli generativi. Il ritmo previsto, circa 12 assunzioni al giorno, segnala un cambio di scala rispetto alla fase pionieristica.

Questa strategia si inserisce in una revisione più ampia del posizionamento nel mercato enterprise, dove Anthropic sta emergendo come alternativa credibile. Dati raccolti dalla fintech Ramp indicano che le aziende al primo acquisto di servizi AI sceglierebbero Anthropic fino a tre volte più spesso rispetto a OpenAI, invertendo il quadro rispetto all’anno precedente. OpenAI contesta però la rappresentatività di queste stime, ricordando che i grandi contratti B2B non transitano tramite carte di credito e sfuggono quindi a molti dataset di spesa.

Già a fine 2024, Sam Altman aveva dichiarato un “Codice Rosso” per riallineare l’azienda sul core business. Fidji Simo, a capo della divisione applicazioni, ha spinto per abbandonare progetti periferici e concentrarsi su asset chiave come il modello di coding Codex e sull’evoluzione di ChatGPT in strumento di produttività. Tra le iniziative in sviluppo spicca una nuova applicazione desktop unica che integri Codex e ChatGPT, pensata per un uso ibrido consumer–professionale.

Monetizzazione, sostenibilità economica e possibili scenari futuri

Nonostante oltre 900 milioni di utenti attivi, ChatGPT genera ancora ricavi limitati: più del 90% degli utenti non paga. OpenAI sta quindi accelerando su abbonamenti premium, offerte enterprise, servizi su misura e possibili formati pubblicitari, con l’obiettivo di portare il segmento business dal 40% a circa il 50% dei ricavi entro fine anno.

Parallelamente, oltre al discusso contratto con il Dipartimento della Difesa USA, OpenAI tratta con fondi di private equity, tra cui Brookfield Asset Management, per distribuire le proprie tecnologie nelle società in portafoglio, ampliando la base di clienti corporate. Sia OpenAI sia Anthropic operano però ancora in perdita, sostenendo investimenti miliardari in infrastrutture e modelli sempre più complessi.

La pressione degli investitori per raggiungere la sostenibilità economica e preparare possibili IPO nel breve periodo rende cruciale l’esecuzione di questa strategia: la capacità di trasformare la leadership tecnologica in margini stabili determinerà il vantaggio competitivo nel prossimo ciclo dell’intelligenza artificiale generativa.

FAQ

Quanti dipendenti avrà OpenAI entro fine 2026?

OpenAI prevede di arrivare a circa 8.000 dipendenti entro la fine del 2026, quasi raddoppiando l’attuale organico di 4.500 persone.

Perché OpenAI sta puntando così tanto sul segmento enterprise?

OpenAI lo fa per aumentare ricavi ricorrenti, ridurre la dipendenza da utenti consumer di ChatGPT e costruire contratti di lungo periodo ad alto valore.

Che ruolo avranno i “technical ambassadors” di OpenAI nelle aziende?

Avranno il compito di supportare operativamente i clienti enterprise, integrando i modelli AI nei workflow aziendali e massimizzando l’adozione delle soluzioni OpenAI.

Qual è l’obiettivo di ricavi enterprise dichiarato da OpenAI?

OpenAI punta a far salire il contributo enterprise ai ricavi complessivi dal 40% attuale a circa il 50% entro la fine dell’anno.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su OpenAI e Anthropic?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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