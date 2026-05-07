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Google Health debutta con Gemini e coaching smart sostituendo definitivamente l’app Fitbit

Google Health debutta con Gemini e coaching smart sostituendo definitivamente l’app Fitbit

Google Health sostituirà Fitbit: cosa cambia per utenti e abbonamenti

A partire dal 19 maggio, l’app Fitbit verrà rinominata Google Health, diventando il centro unico per i dati biometrici e clinici degli utenti.
Il nuovo servizio sarà disponibile su smartphone Android e iOS, inizialmente nei mercati in cui Fitbit è già operativa.
Entro fine anno anche gli utenti Google Fit confluiranno nella piattaforma, che integrerà parametri vitali, attività fisica, sonno e – in mercati selezionati come gli Stati Uniti – persino le cartelle cliniche elettroniche.

La svolta nasce dall’esigenza di eliminare duplicazioni tra app Google e di costruire un ecosistema salute incentrato sulla nuova intelligenza artificiale Gemini, con l’obiettivo di offrire raccomandazioni personalizzate e consolidare l’offerta in abbonamento Google Health Premium.

In sintesi:

  • Dal 19 maggio l’app Fitbit diventa Google Health, hub unico per i dati di salute.
  • Nuova interfaccia su quattro sezioni: Today, Fitness, Sleep, Health con dati anche da servizi esterni.
  • Debutta Google Health Coach con IA Gemini, incluso nell’abbonamento Google Health Premium.
  • Lanciato il tracker minimalista Fitbit Air, senza schermo, ottimizzato per sonno e attività.

Come funzionerà il nuovo ecosistema Google Health e l’integrazione con Gemini

La nuova app Google Health è progettata attorno a quattro aree: Today (riepilogo giornaliero), Fitness (allenamenti e obiettivi), Sleep (qualità del sonno) e Health (parametri clinici e storico).
L’app potrà aggregare dati da Apple Health, Health Connect e, in paesi come gli USA, da cartelle cliniche elettroniche, includendo esami di laboratorio, farmaci assunti e trend dei parametri vitali in un’unica dashboard.

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Google ha promesso che queste informazioni resteranno separate dai circuiti pubblicitari di Google Ads, un elemento cruciale per la fiducia degli utenti e la conformità normativa.
La novità più strategica è il Google Health Coach, un assistente basato su Gemini attivo 24/7 nella scheda Today: analizza sonno, attività e abitudini per proporre piani settimanali, micro-obiettivi e routine di allenamento generate in linguaggio naturale, sfruttando i dati raccolti da smartwatch e tracker.

Abbonamenti, Fitbit Air e impatto futuro sull’ecosistema salute di Google

Il Google Health Coach è incluso in Google Health Premium, nuovo nome di Fitbit Premium: il prezzo resta fissato a 9,99 dollari al mese o 99 dollari l’anno.
In chiave commerciale, Google integra l’abbonamento salute nei piani Google AI Pro e Ultra senza costi aggiuntivi, legando l’esperienza di benessere alla propria offerta IA avanzata e incentivando la sottoscrizione di servizi ad alto valore.

Sul fronte hardware debutta Fitbit Air, il dispositivo più sottile mai prodotto dal brand: un tracker senza schermo, progettato per essere quasi invisibile al polso, focalizzato su monitoraggio continuo di sonno e attività quotidiane, senza distrazioni da notifiche o display.
Grazie a una suite di sensori ottimizzata per dialogare con Google Health e con il Coach, Fitbit Air punta a intercettare chi cerca dati accurati e un supporto proattivo alla salute, anticipando una possibile futura convergenza tra indossabili, IA generativa e servizi sanitari digitali.

FAQ

Quando sarà disponibile la nuova app Google Health?

La nuova app Google Health sarà disponibile a partire dal 19 maggio, sostituendo automaticamente l’attuale applicazione Fitbit sui dispositivi compatibili nei mercati supportati.

Cosa succede ai dati memorizzati su Fitbit e Google Fit?

I dati esistenti verranno mantenuti e gradualmente migrati in Google Health. Gli utenti Google Fit saranno integrati entro fine anno, senza perdita di storico o parametri chiave.

Google userà i miei dati sanitari per la pubblicità?

No, Google dichiara esplicitamente che i dati raccolti tramite Google Health resteranno isolati dai sistemi pubblicitari Google Ads, con controlli sulla privacy dedicati.

Quanto costa l’abbonamento Google Health Premium?

Google Health Premium costa 9,99 dollari al mese o 99 dollari l’anno, ed è incluso senza sovrapprezzo nei piani Google AI Pro e Ultra.

Quali sono le fonti delle informazioni su Google Health e Fitbit Air?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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