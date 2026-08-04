4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Patrick Steven Yarmoch è accusato di aver sottratto circa un milione in criptovalute.

è accusato di aver sottratto circa un milione in criptovalute. L’ex agente lavorava nel controspionaggio dell’ FBI a Washington .

a . Le indagini citano trasferimenti, conti personali e richieste a ChatGPT .

. Il caso riporta l’attenzione sui controlli delle chiavi private.

( Riassunto generato con AI)

Ex agente FBI arrestato per presunto furto crypto

Patrick Steven Yarmoch, indicato in alcune ricostruzioni anche come Patrick Yaroch, ex agente supervisore dell’FBI, è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aver sottratto circa un milione di dollari in criptovalute da wallet collegati a soggetti investigati dall’agenzia. Il caso riguarda il quartier generale dell’FBI a Washington e un’attività di controspionaggio riferita a una non identificata “nazione avversaria”.

Secondo gli atti depositati il 1° agosto presso il tribunale federale del Distretto orientale della Virginia, l’ex funzionario avrebbe ottenuto chiavi private dai sistemi dell’agenzia e avrebbe disposto fino a una dozzina di trasferimenti verso indirizzi sotto il proprio controllo. L’FBI lo ha licenziato il 31 luglio, prima dell’arresto.

Le accuse restano da provare in tribunale e non risulta alcuna condanna. L’inchiesta è rilevante perché mette al centro non un attacco tecnico esterno, ma il presunto uso improprio di credenziali custodite da un dipendente con autorizzazione “top secret”.

Chiavi private, trasferimenti e ricerche sull’Europa

La documentazione giudiziaria non identifica le criptovalute coinvolte né i wallet originari, descritti come account crypto “avversari”. Gli investigatori sostengono che Yarmoch abbia scoperto le chiavi private e abbia trasferito gli asset senza seguire una procedura autorizzata di sequestro o confisca.

Secondo la ricostruzione, le somme sarebbero state mescolate a fondi personali attraverso account su Kraken e nell’ecosistema DeFi Suilend, utilizzando un wallet Slush. L’ex agente avrebbe ammesso a un dipendente del Dipartimento di Giustizia di aver preso “decisioni molto sbagliate relative ai wallet di criptovalute”.

Le verifiche su computer e telefono avrebbero inoltre rilevato richieste a strumenti di intelligenza artificiale, incluso ChatGPT, su come investire o spendere circa un milione di dollari e trasferirsi dall’America in un Paese dell’Unione europea. La risposta riportata negli atti indicava il Portogallo, valutando famiglia, interesse per il vino rosso e disponibilità di terreni.

Gli inquirenti hanno trovato anche un biglietto per il Portogallo con partenza prevista il 3 settembre e ritorno già programmato. La presenza di queste ricerche non dimostra che ChatGPT conoscesse la presunta origine illecita dei fondi o che l’ex agente ne abbia seguito i suggerimenti.

Yarmoch aveva lavorato anche nell’ufficio FBI di Boston e avrebbe effettuato viaggi in Germania, Portogallo e Grenada non comunicati internamente. È detenuto ad Alexandria, in Virginia, mentre affronta accuse federali relative al trasporto e alla ricezione di beni e denaro rubati.

Il nodo dei controlli interni sulla custodia

Il procedimento evidenzia un rischio specifico della custodia crypto: chi dispone delle chiavi private può muovere fondi, anche quando l’infrastruttura tecnologica non presenta falle pubbliche. In questo caso, secondo l’accusa, la disponibilità delle credenziali avrebbe aggirato le normali garanzie operative.

La vicenda può quindi aumentare l’attenzione sulle procedure di accesso, sulla tracciabilità delle operazioni e sulla separazione dei poteri nelle indagini che coinvolgono asset digitali. Gli atti disponibili, tuttavia, non chiariscono come l’FBI fosse entrato originariamente in possesso dei wallet.

FAQ

Di cosa è accusato Patrick Yarmoch?

Sì, è accusato di aver sottratto circa un milione di dollari in criptovalute mediante trasferimenti da wallet investigati dall’FBI.

Quando è stato licenziato dall’FBI?

Sì, l’FBI ha licenziato Yarmoch il 31 luglio, prima dell’arresto e del successivo procedimento federale.

Quale destinazione europea aveva pianificato?

Sì, gli investigatori hanno rilevato un volo per il Portogallo previsto il 3 settembre, con biglietto di ritorno già acquistato.

Quali criptovalute sarebbero state sottratte?

No, gli atti giudiziari non indicano le criptovalute specifiche né identificano pubblicamente i wallet dai quali sarebbero stati prelevati gli asset.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk, Criptovaluta.it® e crypto.news.