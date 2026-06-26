26 Giugno 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Quarto Grado torna sul delitto di Garlasco e sul caso delle donne avvelenate

La notizia in sintesi

Quarto Grado torna il 26 giugno con i principali casi di cronaca.

torna il 26 giugno con i principali casi di cronaca. Al centro della puntata il delitto di Garlasco e il caso di Campobasso .

e il caso di . Focus sui nuovi sviluppi investigativi legati a Chiara Poggi e Andrea Sempio .

e . Previsto anche uno speciale carceri con intervista ad Alessandro Cozzi.

(Riassunto generato con AI)

Quarto Grado, i temi della puntata del 26 giugno

Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, torna venerdì 26 giugno con una nuova puntata centrata sui casi di cronaca più discussi delle ultime settimane. Al centro della serata ci sono il delitto di Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi, e il caso delle donne avvelenate di Campobasso, che riguarda Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

La trasmissione punta a ricostruire gli sviluppi investigativi più recenti, con attenzione agli elementi emersi nelle ultime settimane e alle testimonianze raccolte. Nella stessa puntata trova spazio anche lo Speciale carceri, uno degli appuntamenti più seguiti del programma, con un’intervista ad Alessandro Cozzi firmata da Francesca Carollo. Il perché della scaletta è chiaro: riportare al centro fatti che continuano a generare attenzione pubblica e interrogativi investigativi.

La linea editoriale del programma resta quella dell’approfondimento su vicende aperte o comunque ancora fortemente discusse. In questo quadro, la puntata del 26 giugno si inserisce nel solco delle recenti ricostruzioni televisive dedicate ai casi che, per rilevanza giudiziaria e impatto mediatico, mantengono alta l’attenzione dell’opinione pubblica.

Delitto di Garlasco e Campobasso, i nodi aperti

Il primo focus riguarda il delitto di Garlasco, cioè l’omicidio di Chiara Poggi, tornato al centro dell’attenzione negli ultimi mesi dopo nuovi sviluppi investigativi. La puntata approfondisce in particolare la fase dell’inchiesta che vede Andrea Sempio al centro delle indagini, soffermandosi sugli elementi che stanno alimentando il dibattito attorno al caso.

Tra i punti richiamati c’è il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, che secondo gli inquirenti sarebbe riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio. Il programma segnala inoltre la presenza di alcune registrazioni che si inseriscono in una vicenda già definita densa di elementi. Non vengono anticipati esiti conclusivi, ma l’attenzione si concentra sul peso che questi aspetti possono avere nella lettura complessiva dell’inchiesta.

Il secondo asse della serata è dedicato al caso di Campobasso. Restano infatti numerosi interrogativi sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute lo scorso dicembre in seguito a un avvelenamento da ricina. La scelta di riportare il caso in primo piano segnala che, nonostante il tempo trascorso, la vicenda continua a porre domande rilevanti sul piano investigativo.

Dal punto di vista giornalistico, l’accostamento tra Garlasco e Campobasso risponde a una logica precisa: entrambi i casi presentano sviluppi recenti, elementi tecnici da interpretare e un forte interesse pubblico. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si muovono quindi su un terreno in cui la ricostruzione dei fatti conta quanto la capacità di distinguere tra dati acquisiti e aspetti ancora da chiarire.

In questo senso, la puntata appare costruita per offrire una lettura ordinata di fascicoli complessi, evitando di ridurre le vicende a semplice racconto televisivo. L’interesse resta concentrato sugli snodi probatori e sulle domande ancora aperte, che sono poi il motivo per cui questi casi continuano a occupare spazio nel dibattito mediatico e giudiziario.

Lo speciale carceri completa una puntata ad alta attenzione

A completare la puntata arriva lo Speciale carceri, segmento che nel tempo si è consolidato come uno degli appuntamenti più seguiti di Quarto Grado. In questo caso il contributo annunciato è l’intervista ad Alessandro Cozzi, realizzata da Francesca Carollo, inserita in una serata dominata dalla cronaca nera ma aperta anche a un approfondimento più ampio.

La presenza dello speciale aggiunge una chiave ulteriore alla trasmissione: non solo il racconto dei casi più discussi, ma anche l’analisi di temi connessi al sistema penitenziario e alla realtà carceraria. È un elemento che può incidere sulla lettura complessiva della puntata, ampliandone il perimetro oltre i singoli fatti e rafforzandone il profilo di approfondimento.

Nel complesso, la serata del 26 giugno conferma la centralità di Quarto Grado nel racconto televisivo dei casi giudiziari più seguiti, con una scaletta che unisce aggiornamento, ricostruzione e contesto.

FAQ

Quando va in onda Quarto Grado?

Sì, la nuova puntata va in onda venerdì 26 giugno ed è la seconda della settimana.

Qual è il caso principale della puntata?

Sì, il focus principale riguarda il delitto di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi.

Che cosa emerge sul caso Garlasco?

Sì, viene richiamato il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, ritenuto dagli inquirenti riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio.

Di cosa si occupa il caso Campobasso?

Sì, riguarda Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale è derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.